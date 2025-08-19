Velika pljačka na Viru: Opljačkan kombi zaštitarske službe pun novaca

Kombi zaštitarske službe opljačkan je danas poslijepodne na Viru, doznaje Zadarski list. Vozilo, navodno, nije bilo zaključano, a ukraden je pozamašni iznos. Na mjesto događaja stiglo je mnoštvo policije te je kružio i helikopter.

Glasnogovornica Policijske uprave zadarske, Ivana Grbin, kazala je za Zadarski list samo kako je u tijeku kriminalističko istraživanje. S druge strane, mještani i turisti govore o dramatičnim scenama kakve se rijetko viđaju na otoku.