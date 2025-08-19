Naši Portali
KRUŽIO I HELIKOPTER

Velika pljačka na Viru: Opljačkan kombi zaštitarske službe pun novaca

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 21:14

Glasnogovornica policije kazala je kako je u tijeku kriminalističko istraživanje

Kombi zaštitarske službe opljačkan je danas poslijepodne na Viru, doznaje Zadarski list. Vozilo, navodno, nije bilo zaključano, a ukraden je pozamašni iznos. Na mjesto događaja stiglo je mnoštvo policije te je kružio i helikopter. 

Glasnogovornica Policijske uprave zadarske, Ivana Grbin, kazala je za Zadarski list samo kako je u tijeku kriminalističko istraživanje. S druge strane, mještani i turisti govore o dramatičnim scenama kakve se rijetko viđaju na otoku.
pljačka policija Vir

KU
Kujttim
21:33 19.08.2025.

Ovakvi događaji, kakav se navodno dogodio na Viru, uvijek otvaraju dva sloja analize: operativno-sigurnosni i kriminalističko-istražni. 1. Sigurnosni propust zaštitarske službe Osnovni protokol u svim sigurnosnim standardima nalaže da vozilo s novcem ili vrijednostima mora biti kontinuirano osigurano, zaključano i i pod nadzorom barem jednog zaštitara. Ako je istina da vozilo nije bilo zaključano, radi se o teškom propustu koji može imati disciplinske i kaznene posljedice po same zaštitare i njihovu tvrtku. 2. Mogućnost unutarnjeg sudjelovanja (dosluh) Kada u kriminalističkoj praksi dođe do krađe iz nezaključanog vozila s gotovinom, odmah se otvara hipoteza o unutarnjoj suradnji. Razlozi za sumnju: Pljačkaši su morali znati točan trenutak kada je vozilo nezaštićeno. Nezaključano vozilo gotovo djeluje kao "pozivnica", što rijetko nastaje slučajno. Veće pljačke obično zahtijevaju dobar izvor informacija iznutra – netko tko zna rutu, vrijeme i procedure.

KU
Kujttim
21:48 19.08.2025.

Ajmo ovako postaviti stvari. Srđana Mlađana ekipa zatvorskih čuvara sprovodi na Županijski sud u Varaždinu. Sva trojica zaborave zatvoriti "buksu" i Srđan Mlađan pobjegne. Što će javnost reći? Stati u zaštitu zatvorskih čuvara i banalno izgovoriti - jbg. propust, zaboravili su zaključati. Preneseno na ovaj slučaj, u tom poslu transporta novca s ovakvim štetnim posljedicama "ne pali" - zaboravio sam zaključati vrata. Uglavnom zaštitarska tvrtka, čije ime se još ne spominje, će izgubiti rejting i ugovore u poslovima transporta novaca. još kada izvuku Prekršajnu i Kaznenu evidenciju i probleme koje su zaštitari imali s policijo, gdje su završili kolu za zaštitara, kakav im je kvocijent inteligencije, dali imaju problema s alkoholom, bit će veselo.

KU
Kujttim
21:41 19.08.2025.

Nezaključano vozilo u ovakvoj operaciji nije samo “propust” nego potencijalni ključni indikator da su počinitelji imali unutarnju pomoć ili barem povlaštene informacije. Međutim, to još uvijek nije dokaz – policija će morati utvrditi radi li se o nemaru, ucjeni ili dogovoru. Ono što se može reći jest da je riječ o vrlo sumnjivom elementu koji znatno povećava vjerojatnost unutarnjeg dosluha. U svakom slučaju, ja bih zaštitare već za 2 dana zatvorio na Bilice, s najgorim kriminalcima i doušnicima, te bih insajderski poromatrao njihovo ponašanje. Najviše se informacija dobije kada osumnjičenom odrediš istražni zatvora i analiziraš preko video nadzora šetnju. Tu odmah vidiš s kim šeta, način kako hoda, promatraš govor tijela i onemogućiš ponavljanje kaznenog djela ili potencijalno skrivanje dokaza. Dakle, Bilice i oči profesionalaca uprte u video nadzor te dobra suradnja s policijom. Ako će se površno odraditi, onda jednostavno kažeš "svakome se može dogoditi da zatvori vrata".

