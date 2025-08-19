Velika pljačka na Viru: Opljačkan kombi zaštitarske službe pun novaca

Kombi zaštitarske službe opljačkan je danas poslijepodne na Viru, doznaje Zadarski list. Vozilo, navodno, nije bilo zaključano, a ukraden je pozamašni iznos. Na mjesto događaja stiglo je mnoštvo policije te je kružio i helikopter.
Glasnogovornica Policijske uprave zadarske, Ivana Grbin, kazala je za Zadarski list samo kako je u tijeku kriminalističko istraživanje. S druge strane, mještani i turisti govore o dramatičnim scenama kakve se rijetko viđaju na otoku.FOTO Bajkovita kuća u srcu Premanture: Ima pogled na more i vrt prepun voćki, evo koja joj je cijena
Ovakvi događaji, kakav se navodno dogodio na Viru, uvijek otvaraju dva sloja analize: operativno-sigurnosni i kriminalističko-istražni. 1. Sigurnosni propust zaštitarske službe Osnovni protokol u svim sigurnosnim standardima nalaže da vozilo s novcem ili vrijednostima mora biti kontinuirano osigurano, zaključano i i pod nadzorom barem jednog zaštitara. Ako je istina da vozilo nije bilo zaključano, radi se o teškom propustu koji može imati disciplinske i kaznene posljedice po same zaštitare i njihovu tvrtku. 2. Mogućnost unutarnjeg sudjelovanja (dosluh) Kada u kriminalističkoj praksi dođe do krađe iz nezaključanog vozila s gotovinom, odmah se otvara hipoteza o unutarnjoj suradnji. Razlozi za sumnju: Pljačkaši su morali znati točan trenutak kada je vozilo nezaštićeno. Nezaključano vozilo gotovo djeluje kao "pozivnica", što rijetko nastaje slučajno. Veće pljačke obično zahtijevaju dobar izvor informacija iznutra – netko tko zna rutu, vrijeme i procedure.