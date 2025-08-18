Zagrepčanin (28) leasing prijevarama oštetio tvrtke i građane za 188 tisuća eura

U istražnom zatvoru završio je 28-godišnjak iz Zagreba kojega policija tereti za niz prijevara i gospodarskih malverzacija povezanih s leasingom automobila, pri čemu je više osoba i tvrtki oštetio za gotovo 190.000 eura, priopćila je zagrebačka policija u ponedjeljak.

Prema sumnjama policije, mladić je kao direktor zagrebačke tvrtke u travnju 2023. preuzeo VW Passat putem leasinga, no umjesto plaćanja obveza automobil je odvezao u Srbiju. Kako bi prikrio vlastitu odgovornost, podnio je lažnu prijavu protiv druge tvrtke zbog navodne utaje tog vozila, čime je leasing kuću oštetio za gotovo 17.000 eura. Iste godine u prosincu oglasio je na internetu prodaju Mercedesa također uzetog na leasing. Kupcu je obećao da će uplatom od 12.000 eura postati vlasnik vozila, no novac je zadržao, a automobil je leasing kuća vratila u svoj posjed.

U više navrata prevario je i strane državljane tako što im nije vratio pologe za najam vozila (900 i 1.459 eura), dok je poznanika oštetio za oko 13.000 eura jer mu je obećao Passat, uz redovne mjesečne uplate i predaju BMW-a, iako je vozilo bilo u vlasništvu leasing kuće.

Najveća šteta nastala je tijekom poslovne suradnje s jednom zagrebačkom tvrtkom i njezinim zaposlenikom. U razdoblju od siječnja do rujna 2024. dao im je u podnajam 24 vozila uz dogovor otkupa, ali uplaćeni novac nije proslijedio leasing kućama. Zbog toga su vozila vraćena, a šteta je procijenjena na čak 144.450 eura. Policija navodi da je ukupna materijalna šteta dosegnula gotovo 188.000 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 28-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a sud mu je odredio istražni zatvor.