Velika Gorica sve snažnije ulaže u poduzetnike i obrtnike – među gradovima s najvećim rastom potpore gospodarstvu

Velika Gorica se u posljednjih nekoliko godina profilira kao jedan od najdinamičnijih gradova kada je riječ o poticanju poduzetništva i obrtništva. Dok broj obrta u Hrvatskoj raste, a lokalne samouprave pojačavaju financijsku podršku gospodarstvu, Gorica se posebno ističe ubrzanim povećanjem subvencija i jasnim fokusom na razvoj lokalne ekonomije. U okruženju u kojem konkurentnost gradova sve više ovisi o sposobnosti privlačenja i zadržavanja poduzetnika, Velika Gorica zauzima sve vidljivije mjesto na karti hrvatskih gradova koji aktivno ulažu u poslovni sektor i stvaranje novih prilika za rad i rast.

Hrvatski gradovi su prošle godine za subvencije poduzetnicima i obrtnicima izdvojili ukupno više od 53 milijuna eura, a Velika Gorica našla se među deset gradova s najvećim rastom tih izdvajanja u odnosu na godinu ranije. Prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2025. godinu, Velika Gorica je povećala izdvajanja za subvencije poduzetnicima i obrtnicima za 661 tisuću eura u odnosu na 2024. godinu. Time se svrstala u skupinu gradova koji su najviše pojačali financijsku podršku gospodarstvu i obrtništvu, prenosi Gradonačelnik.hr.

Prema analizi proračunskih izdvajanja, najveći nominalni rast subvencija ostvario je Bjelovar, dok ga slijede Split, Sveta Nedelja i Šibenik. Velika Gorica nalazi se među deset gradova s najvećim povećanjem ulaganja, ispred Samobora, Varaždina, Pule i Rijeke. Ukupno su hrvatski gradovi prošle godine za subvencije poduzetnicima i obrtnicima izdvojili 53,3 milijuna eura, što je oko 11,5 milijuna eura više nego godinu ranije. Povećanje izdvajanja zabilježio je čak 71 grad. Analiza pokazuje i nastavak rasta interesa za obrtništvo. Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, krajem 2025. godine u Hrvatskoj je poslovalo više od 133 tisuće obrta, odnosno više od deset tisuća više nego godinu prije.