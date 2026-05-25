Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POSEBNO SE ISTIČE

Velika Gorica sve snažnije ulaže u poduzetnike i obrtnike – među gradovima s najvećim rastom potpore gospodarstvu

Panorama Velike Gorice
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
1/3
Autor
Hassan Haidar Diab
25.05.2026.
u 17:15

Prema analizi proračunskih izdvajanja, najveći nominalni rast subvencija ostvario je Bjelovar, dok ga slijede Split, Sveta Nedelja i Šibenik. Velika Gorica nalazi se među deset gradova s najvećim povećanjem ulaganja, ispred Samobora, Varaždina, Pule i Rijeke

Velika Gorica se u posljednjih nekoliko godina profilira kao jedan od najdinamičnijih gradova kada je riječ o poticanju poduzetništva i obrtništva. Dok broj obrta u Hrvatskoj raste, a lokalne samouprave pojačavaju financijsku podršku gospodarstvu, Gorica se posebno ističe ubrzanim povećanjem subvencija i jasnim fokusom na razvoj lokalne ekonomije. U okruženju u kojem konkurentnost gradova sve više ovisi o sposobnosti privlačenja i zadržavanja poduzetnika, Velika Gorica zauzima sve vidljivije mjesto na karti hrvatskih gradova koji aktivno ulažu u poslovni sektor i stvaranje novih prilika za rad i rast.

Hrvatski gradovi su prošle godine za subvencije poduzetnicima i obrtnicima izdvojili ukupno više od 53 milijuna eura, a Velika Gorica našla se među deset gradova s najvećim rastom tih izdvajanja u odnosu na godinu ranije. Prema podacima Ministarstva financija o izvršenju proračuna za 2025. godinu, Velika Gorica je povećala izdvajanja za subvencije poduzetnicima i obrtnicima za 661 tisuću eura u odnosu na 2024. godinu. Time se svrstala u skupinu gradova koji su najviše pojačali financijsku podršku gospodarstvu i obrtništvu, prenosi Gradonačelnik.hr.

Prema analizi proračunskih izdvajanja, najveći nominalni rast subvencija ostvario je Bjelovar, dok ga slijede Split, Sveta Nedelja i Šibenik. Velika Gorica nalazi se među deset gradova s najvećim povećanjem ulaganja, ispred Samobora, Varaždina, Pule i Rijeke. Ukupno su hrvatski gradovi prošle godine za subvencije poduzetnicima i obrtnicima izdvojili 53,3 milijuna eura, što je oko 11,5 milijuna eura više nego godinu ranije. Povećanje izdvajanja zabilježio je čak 71 grad. Analiza pokazuje i nastavak rasta interesa za obrtništvo. Prema podacima Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, krajem 2025. godine u Hrvatskoj je poslovalo više od 133 tisuće obrta, odnosno više od deset tisuća više nego godinu prije.

Ključne riječi
poduzetništvo gospodarstvo obrti Velika Gorica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!