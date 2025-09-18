Objavljeni detalji uhićenja u Dalmaciji: Krijumčarska mreža zaradila gotovo 300 tisuća eura na migrantima

USKOK je, na temelju prijave splitsko-dalmatinske policije, pokrenuo istragu protiv devetero ljudi zbog sumnje da su krijumčarili migrante. Među osumnjičenima je osmero hrvatskih državljana, u dobi od 23 do 50 godina, te jedan 27-godišnji Pakistanac. Terete ih za kaznena djela zločinačkog udruženja i nezakonitog prebacivanja stranaca preko granice.

Istražitelji tvrde da je vođa skupine od siječnja do rujna ove godine organizirao prijevoz migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, izvan službenih graničnih prijelaza i bez dokumenata. Migrante su potom smještali na privremene lokacije te ih za novčanu naknadu prevozili do dogovorenih odredišta u Europskoj uniji.

Vođa je, prema sumnjama, povezao ostale osumnjičenike u dobro organiziranu mrežu. Neki su bili zaduženi za komunikaciju, drugi za logistiku, a dio njih za prijevoz. Migranti su osobnim automobilima preuzimani na granici i voženi do Splita, Dugopolja, Trogira i Zadra, gdje su ih čekale nove rute prema Europi.

Za svaki prijevoz isplaćivano je od 100 do 1000 eura po osobi. Skupina je u 137 navrata prevezla najmanje 624 migranta i pritom zaradila najmanje 297.180,00 eura, koje su međusobno dijelili. USKOK je predložio istražni zatvor za sedmero osumnjičenih, o čemu će odlučiti sudac istrage splitskog Županijskog suda.