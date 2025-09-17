USKOK u akciji: Na meti više ljudi, terete ih za zločinačko udruženje

Policijska uprava splitsko-dalmatinska od ranog jutra provodi uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a. Naime, akcija se odvija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a obuhvaća više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su sudjelovale u kaznenim djelima povezanima s krijumčarenjem ljudi, i to u sastavu zločinačkog udruženja, stoji u priopćenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
Nakon što budu ispitani, donijet će se odluka o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Javnost će o svemu biti pravodobno obaviještena, dodaju iz USKOK-a.
O cijelom slučaju se oglasila i splitska policija: "Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 326. Kaznenog zakona- protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja". Dodaju kako je istraživanjem obuhvaćeno više osoba.Fiktivni kamp Zorana Pripuza na Murteru ogledni je primjerak neuspješne borbe protiv devastacije obale
