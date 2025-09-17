Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 75
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
NA PODRUČJU SPLITA

USKOK u akciji: Na meti više ljudi, terete ih za zločinačko udruženje

Najnovija vijest
VL
Autor
Korina Baretić
17.09.2025.
u 11:46

Nakon što budu ispitani, donijet će se odluka o daljnjem postupanju u ovom predmetu.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska od ranog jutra provodi uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a. Naime, akcija se odvija na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije, a obuhvaća više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su sudjelovale u kaznenim djelima povezanima s krijumčarenjem ljudi, i to u sastavu zločinačkog udruženja, stoji u priopćenju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Nakon što budu ispitani, donijet će se odluka o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Javnost će o svemu biti pravodobno obaviještena, dodaju iz USKOK-a.

O cijelom slučaju se oglasila i splitska policija: "Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su jutros realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela iz čl. 326. Kaznenog zakona-  protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Schengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja". Dodaju kako je istraživanjem obuhvaćeno više osoba.
Fiktivni kamp Zorana Pripuza na Murteru ogledni je primjerak neuspješne borbe protiv devastacije obale
Ključne riječi
uhićenja USKOK

Komentara 1

Pogledaj Sve
PO
porezni.obveznik
12:03 17.09.2025.

Vidim, za nastavak afere Hipodrom ćemo morati čekati neke sljedeće izbore, sad nije oportuno....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još