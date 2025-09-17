Iza Turudića je burna godina koju su obilježila 'USKOK-ova uhićenja na steroidima'

Iako mu nije prvi put da brani godišnje izvješće, prvi put će braniti svoje. Jer kada je zadnji put to činio, Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, u Saboru je predočavao godišnje izvješće DORH-a za 2023., a ti su se rezultati mahom odnosili na rad njegove prethodnice Zlate Hrvoj Šipek. Danas će pak Turudić pred saborskim zastupnicima braniti svoje prvo godišnje izvješće o radu DORH-a za 2024., a ako je suditi po onom što je govorio na saborskom Odboru za ljudska prava, može se predvidjeti smjer u kojem će obrana tog izvješća ići.



Kao i svi drugi državni odvjetnici, opet je upozorio na kadrovsku devastiranost DORH-a pa je napomenuo da će se nedostatak kadrova osjetiti tek u sljedećih pet ili 10 godina jer je dobna struktura zamjenika i državnih odvjetnika vrlo visoka. Istaknuo je da je uglavnom riječ o ljudima starijima od 60 godina, dok se, kako je kazao, na prste jedne ruke mogu izbrojiti oni koji su mlađi od 40 godina. Dužina trajanja postupka rak je rana hrvatskog pravosuđa, pa je Turudić tako neki dan naveo da spora pravda nije pravda te se pohvalio da je DORH smanjio broj predmeta koji traju do šest mjeseci. Inače, godišnje izvješće DORH-a dokument je koji je napisan i obrazložen na 300 stranica i prepun je brojki, koje je vjerojatno malo tko od saborskih zastupnika pročitao, a kamoli razumio. No s druge strane ne treba sumnjati da će Turudić imati buran dan u Saboru jer je on od dana kada je predložen za tu funkciju crvena krpa oporbi. Zbog njega su organizirani prosvjedi, Domovinski pokret (DP) prije sedam je mjeseci prijetio da neće podržati njegovo izvješće. No sada se čini da je to bio pucanj u prazno.