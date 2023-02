Veleposlanik RH u Turskoj: 'Tlo podrhtava stalno. Neki timovi su već stigli i rade na terenu'

Razoran potres pogodio je rano u ponedjeljak jug Turske, a do razaranja i žrtava došlo je i u susjednoj Siriji. Brojni gradovi gotovo su uništeni, a spasioci ulažu goleme napore da izvuku preživjele. Seizmolog Krešimir Kuk rekao je, govoreći u emisiji "Otvoreno" HRT-a, da se manifestira jedna vrlo intenzivna seizmička aktivnost na mjestima gdje se ona događala i prije.

"Dakle, cijeli sustav anatolskih rasjeda, i sjeverni i istočni na kojem se danas događaju potresi, već su od prije dobro poznati kao seizmogeni, dakle mjesta gdje se potresi događaju i oni su se nažalost opet ponovili vrlo velikom snagom", rekao je Kuk pa objasnio kako je anatolska ploča tzv. mikroploča, slična našoj jadranskoj ploči, samo puno aktivnija.

"Nju pritišću arabijska ploča, afrička ploča koja se pomiče i pritišće prema Europi, i euroazijska ploča na sjevernoj strani. Njihovo međusobno djelovanje je uzrok ovih čestih i vrlo jakih potresa", navodi. Objasnio je i kako nastaju potresi.

"Tektonika ploča jest uzrok najvećeg broja potresa na zemaljskoj kugli. Dakle, sile su stalno prisutne, te ploče stalno djeluju, pomiču se i naravno su u nekoj interakciji. Dolazi do akumuliranja energije, u nekom času ti pomaci malo zastanu, onda se opet aktiviraju. U času kada dođe do pomaka na granici ploča ili na nekom postojećem rasjedu koji je otprije poznat, dolazi do velikog trenutnog pomaka masa velikih stijena i oslobađa se golema energija koja se onda dalje širi", rekao je Kuk dodavši da je ovo područje među seizmički najaktivnijim područjima na svijetu. Također, ističe da se u idućim danima mogu očekivati novi potresi.

Hrvoje Cvitanović, veleposlanik RH u Turskoj, kaže da tlo u Turskoj i dalje podrhtava. "Tlo podrhtava stalno i jednostavno to ne prestaje. Prije nekoliko minuta sam dobio nove brojke stradalih - 2316 poginuli, 13293 ozlijeđena i 5606 kuća je uništeno na području Turske", rekao je. U današnjem su potresu ozlijeđene i dvije Hrvatice.

"Dvije Hrvatske državljanke su bile ozlijeđene, jedna je još uvijek u bolnici i ja do nje ne mogu nikako doći jer lokalne vlasti mi ne dopuštaju ulazak u bolnicu. Druga je osoba u dobrom stanju, otpuštena je i zbrinuta, u ovom smo trenutku s njom u vezi i ona nema nikakvih potreba za našom intervencijom", rekao je veleposlanik pa dodao kako su otkrili još tri hrvatska državljana koji nisu ozlijeđeni i nisu zatražili pomoć veleposlanstva.

Ističe kako se cijeli niz država javio Turskoj i ponudio pomoć. "Neki timovi su već stigli u Tursku i rade na terenu. I naši su timovi krenuli prema Turskoj i očekujemo da što prije dođu na pogođeno područje i počnu pomagati ljudima koji su nastradali", ustvrdio je Cvitanović.