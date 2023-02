Stručnjaci objasnili niz nesretnih čimbenika koji su doprinijeli velikom broju žrtava u potresu

Kombinacija čimbenika uzrokovala je da snažan potres koji je pogodio Tursku i Siriju rano u ponedjeljak bude osobito smrtonosan, uključujući vrijeme, lokaciju, relativno miran rasjed i lošu konstrukciju urušenih zgrada, rekli su stručnjaci. Više od 3000 ljudi poginulo je po dosadašnjim podacima u potresu magnitude 7,8 prema Richteru blizu turske granice sa Sirijom, a očekuje se da će broj umrlih rasti s obzirom na naknadna podrhtavanja tla tijekom dana.

Potres je tolika apokaliptična razaranja prouzročio djelomično zbog svoje magnitude, riječ je o najjačem potresu u Turskoj od 1939., ali i zbog činjenice da je pogodio gusto naseljeno područje. Drugi razlog jest da se dogodio u 4 sata i 17 minuta iza ponoći po mjesnom vremenu, što znači da su usnuli ljudi ostali "zarobljeni kad su im se srušile kuće", rekao je suradnik Britanske geološke službe Roger Musson.

Konstrukcija zgrada također nije bila "primjerena za područje koje je podložno velikim potresima", rekao je Musson, autor knjige "The Million Death Quake" (engl. Potres od milijun smrti).

Razlog za to možda leži u činjenici da je rasjed koji je potres pogodio u posljednje vrijeme bio relativno miran.Turska je jedna od najtrusnijih zona u svijetu. Potres na Sjevernoanatolijskom rasjedu u sjevernoj turskoj pokrajini Duzce odnio je više od 17.000 života 1999. godine. No, potres se u ponedjeljak dogodio na drugom kraju države, na Istočnoanatolijskom rasjedu.

Tamo potresa magnitude 7 prema Richteru nije bilo već više od dva stoljeća, što bi moglo značiti da su ljudi "zanemarili koliko je opasan", kazao je Musson. Budući da je toliko vremena prošlo od zadnjeg potresa, "podosta energije" se možda nagomilalo, pretpostavio je Musson. Jačina naknadnih potresa u ponedjeljak, uključujući i podrhtavanje magnitude 7,5 prema Richteru, podržava tu pretpostavku, dodao je.

