Razoran potres: Više od 500 mrtvih u Turskoj i Siriji, tisuće ozlijeđenih

Razoran potres magnitude 7.8 stupnjeva po Richteru pogodio je jug Turske. Mediji javljaju o velikom broju mrtvih. Potres se osjetio u velikom dijelu zemlje kao i u nekoliko zemalja u regiji, uključujući susjednu Siriju, pokazuju prvi podaci. Prema američkom seizmološkom zavodu USGS, katastrofalan potres jakosti 7,8 se dogodio u 04:17 sati po lokalnom vremenu na dubini od približno 17,9 kilometara.

Televizijske snimke prikazuju šokirane ljude kako u pidžamama stoje na snijegu i gledaju spasioce kako kopaju po ruševinama kuća. Epicentar potresa bio je u okrugu Pazarcik, u pokrajini Kahramanmaras na jugoistoku zemlje, oko 60 km zračne linije od sirijske granice.

Tijek događaja:

8.33 - Više od 500 ljudi poginulo je u Turskoj i Siriji nakon razornog potresa koji je pogodio jug Turske. Fuat Oktay, turski potpredsjednik, rekao je kako su poginule 284 osobe dok ih je više od 2300 ozlijeđenih.

Sirijska novinska agencija SANA objavila je kako je u Siriji poginulo najmanje 237 osoba dok ih je 639 ozlijeđeno.

Oktay je također rekao i kako je u 10 gradova oštećeno više od 1700 zgrada.

8.24 - Bivši golman 'vatrenih' Mario Galinović već dulje vrijeme radi u Turskoj koju je u noći pogodio razoran potres magnitude 7.8 stupnjeva po Richteru. Galinović se nalazi u Gaziantepu gdje je u istoimenom klubu do kraja siječnja bio trener vratara. Više ne radi za turskog prvoligaša, no planirao je cijelu veljaču ostati u gradu. Epicentar potresa bio je nedaleko od tog grada. Više pročitajte OVDJE.

8.00 - Jedan je muškarac rekao za BBC da je bio uvjeren da će njegova obitelj poginuti kada je zatreslo. S obitelji je bio na 5. katu u stanu u južnom turskom gradu Adani. "Nikada u životu nisam vidio ovako nešto. Njihali smo se skoro jednu minutu", rekao je Nilüfer Aslan. Više pročitajte OVDJE.

7.34 - Kako javlja sirijska agencija SANA u toj je zemlji poginulo najamnje 237 osoba dok ih je 639 ozlijeđeno. Prema službenim podacima u Turskoj i Siriji poginulo je više od 300 ljudi te je gotovo 2000 ozlijeđenih, javlja CNN.

7.30 - Kamere su zabilježile trenutak razornog potresa. Više pročitajte OVDJE.

6.52 - Turska agencija za upravljanje katastrofama AFAD priopćila je u ponedjeljak da je 76 ljudi poginulo, a 440 ozlijeđeno u snažnom potresu koji je pogodio nekoliko pokrajina na jugu zemlje.

"76 naših građana izgubilo je živote u Adani, Adiyamanu, Malatyi, Kahramanmarasu, Gaziantepu, a 440 građana je ozlijeđeno u Sanliurfi, Diyarbakiru, Adani, Adiyamanu, Malatyi, Osmaniyeu, Hatayu i Kilisu", rekao je AFAD.

U sjevernoj i zapadnoj Siriji poginuo je više od 100 ljudi, a stotine su ozlijeđene, objavila je državna televizija pozivajući građane da svojim automobilima pomognu u prijevozu žrtava do bolnica.

Zdravstveni dužnosnik u teško pogođenoj sirijskoj pokrajini Alepo rekao je Reutersu da su neki stanovnici još uvijek pod ruševinama, a ranjeni dolaze u bolnice u valovima.

Hatay / Iskenderun is destroyed, please help, we are trying to do something with our own means. Fire department afad no one #Earthquake #iskenderun #BreakingNews Earthquake in Turkey, Center tops Hatay, Malatya, KahramanMaraş,GaziAntep,#Earthquake #Turkey #Emergency #Hatay pic.twitter.com/GA80Ptit7w