Veleposlanik pronađen mrtav ispred pariškog hotela: Prije toga je supruzi poslao uznemirujuću poruku

Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj, Nathi Mthethwa, pronađen je mrtav u blizini hotela Hyatt Regency u Parizu, priopćili su francuski dužnosnici. Pariško tužiteljstvo izvijestilo je da je Mthethwinu suprugu zabrinula poruka koju je primila od njega, zbog čega je u ponedjeljak navečer prijavila njegov nestanak. Njegovo tijelo otkriveno je u utorak. Mthethwa je rezervirao sobu na 22. katu hotela, a u njegovoj sobi bio je provaljen sigurnosni prozor.

Uzroci njegove smrti trenutno nisu jasni, a pokrenuta je istraga, uz dolazak dežurnog suca na mjesto događaja. Prema pisanju Le Parisiena, istraga će pokušati utvrditi je li Mthethwa namjerno skočio s 22. kata hotela. Istraga će također razjasniti uzrok njegove smrti, koja je povjerena pariškoj pravosudnoj policiji. Početna istraživanja ukazuju na mogućnost samoubojstva, bez naznaka upletenosti treće strane, istaknuto je u priopćenju državnog tužiteljstva.

Vlasti su objavile da je Mthethwa rezervirao sobu u hotelu oko deset dana prije tragedije. Oko 21:30 uvečer poslao je svoju posljednju uznemirujuću poruku supruzi, u kojoj se ispričao i spomenuo namjeru da si oduzme život. U utorak ujutro, oko 11:10, zaštitar hotela pronašao je tijelo u unutarnjem dvorištu. U njegovoj sobi na 22. katu, sigurnosni mehanizam prozora bio je otvoren, a ostale indicije, poput tragova borbe ili dokaza o drogama, nisu pronađene.

Mthethwa je bio visoki član Afričkog nacionalnog kongresa, stranke koja je uvela demokraciju u Južnoj Africi 1994. godine, sa Nelsonom Mandelom kao prvim crnim predsjednikom. Mthethwa je služio kao veleposlanik u Parizu od prosinca 2023., a prije toga obnašao dužnosti ministra policije, te ministra za umjetnost i kulturu. Bio je blizak suradnik bivšeg predsjednika Jacoba Zume, te je bio uključen u poznatu istragu o "zarobljavanju države" koja je istraživala visoku korupciju u Zumovoj administraciji.

Južnoafrički ministar vanjskih poslova, Ronald Lamola, izrazio je poštovanje prema Mthethwi kao "uglednom službeniku nacije", naglasivši da je njegov gubitak osjećaj i za međunarodnu diplomatsku zajednicu. Lamola je potvrdio da francuske vlasti provode istragu o okolnostima Mthethwine smrti.