MEĐUNARODNA ISTRAGA

Ostavljali svinjske glave po Parizu: Uhićeno 11 Srba. Navodno radili po nalogu strane obavještajne službe

FILE PHOTO: Security around places of worship in Paris
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
29.09.2025.
u 17:29

U zajedničkoj akciji smederevske policije i BIA-e uhićeno je 11 osoba zbog sumnje da su u Francuskoj i Njemačkoj počinili niz kaznenih djela poticanja na mržnju. Sumnja se da su djelovali po nalogu strane obavještajne službe.

U opsežnoj zajedničkoj akciji smederevske policije i Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) uhićeno je 11 osoba iz Velike Plane i Beograda. Sumnjiči ih se da su tijekom listopada i studenog u Parizu i Berlinu počinili niz kaznenih djela s ciljem poticanja na vjersku i nacionalnu mržnju. Tereti ih se za zločinačko udruživanje, rasnu i drugu diskriminaciju te špijunažu. Prema priopćenju srbijanskog MUP-a, ova organizirana grupa je, između ostalog, bacala crvenu boju na Memorijal holokausta i sinagoge, postavljala svinjske glave ispred džamija te ostavljala betonske kosture u lijesovima ispred Brandenburških vrata, sve s namjerom izazivanja nemira i podjela.

Najveću pozornost javnosti i medija izazvao je incident s devet svinjskih glava koje su pronađene ispred tri pariške džamije, uključujući i Veliku džamiju u Parizu. Glave su bile provokativno zapakirane, a uz njih je ostavljena poruka "prijatno", namjerno pogrešno napisana kao "bonne appetit" umjesto "bon appétit". Pariško tužiteljstvo potvrdilo je da je na nekoliko glava bilo ispisano i prezime francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, što se tumači kao pokušaj da se francuske vlasti lažno prikažu kao antiislamske. Šef pariške policije Laurent Nuñez osudio je ove postupke kao "odvratne i nedostojne", a francuske vlasti obećale su punu podršku i zaštitu muslimanskoj zajednici.

Istraga je dobila ključan zamah zahvaljujući svjedočenju farmera iz Normandije. On je potvrdio da je prodao svinjske glave osobama koje su se dovezle u vozilu sa srpskim registarskim oznakama, a njegovu izjavu potvrdile su i snimke nadzornih kamera. Francuska policija je ubrzo utvrdila da su počinitelji strani državljani koji su organizirano i hitro napustili zemlju odmah nakon izvršenja djela. Kao dodatni detalj koji ukazuje na planiranje i pokušaj prikrivanja tragova, navodi se da su navodno koristili hrvatsku telefonsku liniju, čiji je signal posljednji put uhvaćen na francusko-belgijskoj granici.

Cijeli slučaj od početka je budio sumnje na operaciju stranog miješanja s ciljem destabilizacije Francuske poticanjem vjerskih sukoba. Prema priopćenju srpskog MUP-a, grupu je organizirao M.G., koji je trenutno u bijegu, a djelovao je po izravnom nalogu jedne strane obavještajne službe, navodi Telegraf.rs. Iako se službeno ne navodi o kojoj se zemlji radi, francuski mediji poput Le Mondea i obavještajni izvori sve otvorenije upiru prstom u Rusiju.

Cijela operacija, naime, nevjerojatno podsjeća na događaje iz svibnja, kada su uhićena tri Srbina zbog ispisivanja Davidovih zvijezda na sinagogama u Parizu. I tada se sumnjalo da su radili za "stranu silu", a istraga je ukazivala na ruske veze. Cilj ovakvih akcija je, smatraju analitičari, stvaranje kaosa i polarizacije u francuskom društvu. Uhićenici će biti ispitani u Višem javnom tužiteljstvu u Smederevu.

Ključne riječi
svinjske glave uhićenje Francuska Srbija

