"HRVATSKI OSCAR" U NJEMAČKOM GRADU

Večernjakova domovnica od 2007. do danas - od skromnih početaka do glamura o kojem pišu njemački mediji

Večernjakova domovnica
večernjakova domovnica 2025
VL
Autor
Marijana Dokoza
21.02.2026.
u 14:10

Ovogodišnja svečana dodjela nagrada održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. godine, s početkom u 20 sati u Bad Homburgu – gradu prijatelju Dubrovnika poznatom po bogatoj povijesti i lječilišnoj tradiciji.

Preostalo je još samo nekoliko dana do početka završnog, 3. kruga glasovanja u jubilarnom, 20. izdanju Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine za prestižnu Večernjakovu nagradu "Domovnica - 2026." (Kroatischer Heimatpreis – 2026) koju zajednički organiziraju Večernji list i Fenix-magazin. 

U ovogodišnjem izdanju Domovnice nominirano je 75 kandidata u šest kategorija izbora i podizbora: sport, glazba, gluma, spektakli, najpopularnija hrvatska udruga te najznačajniji događaj godine. Nakon prvog kruga, u drugi krug plasirala su se 42 kandidata koji su osvojili najveću potporu glasova čitatelja Fenix-magazina i Večernjeg lista te glasova žirija.

Interes za ovogodišnji jubilarni izbor ponovno je nadmašio sva očekivanja. U prvom i drugom krugu online glasovanja već je sudjelovalo više od 150 tisuća glasača iz različitih dijelova svijeta. To dodatno svjedoči o velikoj popularnosti i ugledu koju ova nagrada uživa među Hrvatima izvan domovine, ali i u Hrvatskoj i BiH.

Organizatori pozivaju sve koji još nisu dali svoj glas da to učine u preostalih par dana i podrže svoje favorite u borbi za ulazak u finale. Svaki glas može biti presudan u utrci koja iz godine u godinu potvrđuje popularnost, uspješnost i raznolikost hrvatske zajednice izvan granica domovine.

Organizator Domovnice Stipe Puđa tijekom dodjele prvih Domovnica
Foto: Fenix (Ivan Ivić)
Foto: Fenix (Ivan Ivić)

Kako je sve počelo

Dok traje neizvjesna borba za ulazak u veliko finale, a glasovanje u drugom krugu je ušlo u samu završnicu, sredinom tjedna trebala bi biti poznata imena finalista ovogodišnje Domovnice. U iščekivanju konačnih rezultata, prisjetimo se samih početaka ove nagrade te kako je Domovnica krenula i rasla tijekom proteklih godina.

Bila je to 2006. godina kada je Stipe Puđa, dugogodišnji urednik inozemnog izdanja Večernjeg lista, pokrenuo Izbor koji će s vremenom prerasti u jednu od najvažnijih manifestacija hrvatskog iseljeništva. S jasnom vizijom i snažnim osjećajem odgovornosti prema zajednici, Puđa je pokrenuo Večernjakovu domovnicu s ciljem stvaranja izbora i nagrade koja će povezivati Hrvate diljem svijeta – međusobno, ali i s njihovom domovinom.

U svojim početcima Domovnica je bila tek hrabra ideja i ambiciozan pothvat za koji nitko nije mogao sa sigurnošću tvrditi hoće li zaživjeti. Vizija stvaranja izbora koji će nadilaziti zemljopisne udaljenosti i povezivati Hrvate bez obzira na to žive li u Europi, Sjevernoj ili Južnoj Americi, Australiji ili nekom drugom dijelu svijeta, činila se izazovnom, ali i primamljivom. Danas, gotovo dva desetljeća poslije, jasno je da se ta vizija pokazala ne samo ostvarivom, nego i dugoročno uspješnom.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, dobitnica nagrade iz Kanade Katarina Moguš i organizator Stipe Puđa
Foto: Fenix (Snježana Herek)
Foto: Fenix (Snježana Herek)

Uloga jedne žene

Ne smijemo zaboraviti niti danas pokojnu humanitarku Olgu Stoss i Petra Budimira, vlasnika tvrtke Budimir iz Bad Homburga, koji su uz idejnog začetnika Stipu Puđu, odigrali ključnu ulogu u oblikovanju Večernjakove domovnice u Bad Homburgu. Njih dvoje su među prvima prepoznali značaj i potencijal ovog izbora. Zajedno s tadašnjim vodstvom grada Bad Homburga, koje je nazočilo prvoj Domovnici, Stoss je predložila da se završni skup i dodjela nagrada ubuduće održavaju u prestižnom Kurhaus Bad Homburg – dvorani koja spada među najelitnije ne samo u Bad Homburgu, nego i u široj regiji Frankfurta. Taj potez dao je Večernjakovoj Domovnici novu dimenziju, a sve što je uslijedilo od tada postalo je dio njene bogate i prepoznatljive povijesti.

Prva Domovnica

Već u prvim godinama Domovnica je privukla veliki interes hrvatskih zajednica širom Europe i svijeta. Prijedlozi za nominacije su stizale ne samo iz Njemačke, Austrije, Švicarske već i iz drugih država Europe pa sve do Kanade i Australije.

Prva svečana dodjela nagrade održana je 26. siječnja 2007. godine u Frankfurtu, a ubrzo potom manifestacija je svoj trajni dom pronašla u njemačkom gradu Bad Homburg, u prestižnoj dvorani Kurhaus koji već gotovo 180 godina stoji u samom srcu grada, služeći kao kulturno i društveno središte koje privlači posjetitelje iz cijele Europe. Tijekom svoje povijesti, carska dvorana u današnjem Kurhausu je bila domaćin grandioznih balova, baleta i kazališnih predstava, a danas nudi raznovrstan program koncerata, gala događanja među kojima je svoje sigurno mjesto pronašla i Domovnica.

Od pokretanja Izbora, nominirano je i dosad predstavljeno više od 1.800 kandidata iz različitih krajeva svijeta. Nekoliko stotina njih ponijelo je prestižno priznanje najpopularnijih u hrvatskom iseljeništvu.

Broj nominiranih i sudionika rastao je iz godine u godinu. U 2016. održano je 10. izdanje Večernjakove domovnice, na kojem su nagrade primili i poznati sportaši i umjetnici poput nogometaša Ivana Rakitića, poznate nogometašice Victorije Stvorić, amaterske momčadi SD Croatia Berlin te glumci Ivan Vrgoč i Ivan Jurčević. U glazbenoj kategoriji nagrađeni su pjevači poput Ivane Urošević, a posebnu nagradu dobio je i znanstvenik dr. Ivan Đikić.

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković, nagrađena Glorija Nedić Korte i gradonačelnik Bad Homburga Alexander Hetjes
Foto: Željko Tutnjević
Foto: Željko Tutnjević

Pandemijske godine nisu zaustavile Izbor 

U 2020. i 2021. Izbor se održavao unatoč globalnim izazovima i pandemijskim ograničenjima, uz još veću pozornost javnosti na uspjehe hrvatskih iseljenika u domovini i svijetu.

Tada je uvedeno online glasovanje za izbor Večernjakove domovnice i tako je omogućeno sudjelovanje i putem interneta kako bi čitatelji širom svijeta mogli glasovati za svoje favorite u različitim kategorijama. To je značajno proširilo mogućnost sudjelovanja hrvatskih iseljenika izvan Europe uključivanjem onih iz drugih dijelova svijeta, posebno u godinama nakon pandemije Covida, čime je izbor postao još pristupačniji.

Dobitnici se godinama biraju kombinacijom glasova publike i stručnog žirija, čime se osigurava ravnoteža između popularnosti i profesionalne procjene. Upravo taj model glasovanja daje dodatnu vjerodostojnost nagradi. Online glasovanje iz godine u godinu bilježi impresivne brojke – samo prošle godine zabilježeno je više od 350.000 glasova – što svjedoči o snažnoj povezanosti Hrvata izvan domovine s njihovim korijenima i o velikom interesu javnosti za ovaj izbor.

 

„Hrvatski Oscar“

Svečana gala večer proglašenja pobjednika okuplja mnoge predstavnike hrvatskih klubova, udruga i zajednica, uglednike iz političkog, gospodarskog i kulturnog života te brojne umjetnike i sportaše. Zbog glamurozne dodjele nagrada, crvenog tepiha i bogatog umjetničkog programa, njemački mediji manifestaciju nerijetko nazivaju i „hrvatskim Oscarom“. Naime, u online i tiskanim izdanjima, pišući o Domovnici, njemački mediji često ističu kako je manifestacija tijekom godina stekla prestiž sličan dodjeli filmskih nagrada, zbog čega je zaslužila epitet „hrvatski Oscar“.

Elegancija i međunarodni prestiž

Njemački medij Taunus‑Zeitung u svom izvještaju opisuje Večernjakovu domovnicu kao glamuroznu svečanost s crvenim tepihom, na kojoj su se okupile istaknute osobe iz sporta, politike i showbusinessa iz cijele Europe, stvarajući jedinstvenu atmosferu elegancije i međunarodnog prestiža.

Brojna poznata imena na pozornici Kurhausa

Na pozornici Kurhausa tijekom godina nastupila su gotovo sva velika imena hrvatske glazbene scene – od Miroslava Škore i Tonya Cetinskog do Petra Graše, Gorana Karana, Jacquesa Houdeka, Đanija Stipaničeva, Sandre Bagarić, Vanne, Đanija Maršana, Marka Pecotića i brojnih drugih izvođača kako domovinske tako i iseljeničke scene. Naime, organizatori su dali mnogim izvođačima s hrvatske iseljeničke scene priliku da nastupe u službenom programu Domovnice pa su tako među brojnima nastupili i glazbenici iz iseljeništva poput Evelin Novak, Marije Vidović, Bernarde Bruno, Kristine Šop i brojnih drugih.

Poseban glamur manifestaciji su kroz godine dale i kreacije poznate hrvatske dizajnerice Matije Vuice, Aleksandre Dojčinović te Vesne i Marije Milković.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na Večernjakovoj domovnici 2018. u Bad Homburgu
Foto: Fenix-magazin.de
Foto: Fenix-magazin.de

Domovnica prepoznata i na državnoj razini

Značaj Domovnice prepoznat je i na najvišoj državnoj razini. Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović koja je u svom mandatu došla na dodjelu nagrada u Bad Homburg, istaknula je kako se ova manifestacija s pravom može nazvati i „malim saborom hrvatskog iseljeništva", naglašavajući kako su Hrvati izvan domovine snažni promotori hrvatskog identiteta i međunarodnog ugleda zemlje.

Manifestacija se već godinama održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i drugih uglednih hrvatskih državnih institucija uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Jubilarni hrvatski glamur u Bad Homburgu je 14. ožujka 2026.godine

Ovogodišnja svečana dodjela nagrada održat će se u subotu, 14. ožujka 2026. godine, s početkom u 20 sati u Bad Homburgu – gradu prijatelju Dubrovnika poznatom po bogatoj povijesti i lječilišnoj tradiciji.

I ove godine njemački Bad Homburg će na jedan dan postati glavni grad iseljene Hrvatske.




