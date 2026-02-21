Skup podrške Ukrajini: Stigli brojni građani, vijore se zastave, bok uz bok Tomašević i brojni ministri

*Danas se na Europskom trgu u Zagrebu odvija okupljanje u povodu četiri godine od početka sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu

*Na skupu su govorili brojni visoki dužnosnici

TIJEK DOGAĐAJA PRATITE OVDJE:

13:50 - Izvedena je pjesma "Svjetiljke". Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman iskazao je potporu i želju za slobodom ukrajinskom narodu, baš kao što je Ukrajina prije 35 godina stala uz Hrvatsku.

-Nemojmo dozvoliti da iščeznu prave riječi - agresija. Uvijek je bilo semantičkih manipulacija sukoba kako bi se izbjegla prava riječ. Hrvatska je jedina članica EU koja ima to iskustvo i jedini smo koji su od početka pružali svu moguću pomoć Ukrajini. Hrvatska je sada i ubuduće će biti uz Ukrajinu. Moramo se zamisliti - koji su to ciljevi da se ubija neki narod. To su zločinački ciljevi. Ugostili smo tisuće ukrajinske djece, a dočekat ćemo i udovice ukrajinskih branitelja jer imamo to iskustvo. Moramo se staviti u kožu ljudi koji sada trpe hladnoću i zamilsiti se kako žive. Moramo se borati za slobodu Ukrajinu. Ukrajina ne brani samo sebe, već i Europu. Bore se za našu sigurnost i za naše vrijednosti. Radujem se skorašnjem putu u Kijev gdje je Hrvatska snažno prisutna - kazao je Grlić-Radman.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je kako Hrvatska uz Ukrajinu stoji iskreno i solidarno.

-Znamo što znači braniti svoj dom, jezik, identitet, zastavu i slobodu. Upravo zato naša potpora Ukrajini je duboka i ljudska. Brane svoj teritorij i pravo naroda da odlučuju o svojoj budućnosti. Branitelji Ukrajine danas nose odoru, a sutra će nositi ponos i sjećanje. Rat ostaje u obiteljima koje ponovno uče živjeti zajedno. Pomoć Ukrajini neće stati na vojnoj i političkoj, nastavit ćemo sa skrbi o veteranima. S tom svješću, lani smo u Splitu imali prvu braniteljsku konferenciju s ukrajinskim ministarstvom branitelja. Reintegracija branitelja je ključna. Nastavit ćemo pomagati dragim prijateljima u Ukrajini. Nemojmo izostaviti ni potporu u prijemu ranjenih ukrajinskih branitelja. Idući tjedan doći će nam ukrajinski branitelji s prve crte na liječenje i rehabilitaciju - rekao je Medved.

Na kraju skupa izvedena je duhovna himna ukrajine.

Foto: Nina Čepo

13:30 - Izvedena je pjesma "Ždralovi". Potom se okupljenima obratio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

-Petu godinu smo ovdje u centru Zagreba i svake godine mislimo da će ovo biti zadnja godina, ali to nije tako. Hvala svim Ukrajincima i Ukrajinkama u gradu Zagreb, svima koji su doprinosili našem gradu u povijesti i onima koji to rade i danas. Hvala i Zagrepčanima koji su ih prihvatili. Prošli tjedan sam razgovarao s gradonačelnikom Kijeva. Grad je konstantno pod bombardiranjem, a građani žive u teškim okolnostima. Pomoći ćemo im. Zagreb je uz Kijev. Želimo Ukrajincima da im što prije dođe mir i pobjeda i da Ukrajina postane članica Europske unije. Živjele Hrvatska i Ukrajina - poručio je Tomašević. Uslijedila je recitacija Gundulićeve Himne slobodi. Potom se obratio Davor Ivo Stier, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora.

-Koriste se eufemizmi, ali u nekim krugovima nikako da se kaže - ruska agresija na Ukrajinu. Mi u Hrvatskoj dobro znamo kada se stvari pokušavaju relativizirati. Prije svakog napada agresor kreće s narativima, agresijom i dehumanizacijom žrtve. Mi prepoznajemo takve agresorske narative i zato smo danas uz vas. Mi želimo mir, da dođe do kraja ruske agresije. Želimo mir koji će biti održiv. Do mira se neće doći ako će profitirati uvozom ruske nafte. Zato smo tražili zabranu uvoza na razini EU. Hrvatski narod uvijek je bio solidaran. Solidarnost da, ali ucjene ne. To nećemo dozvoliti - poručio je Stier.

Foto: Nina Čepo

Okupljenima se obratio zastupnik u EU parlamentu Karlo Ressler. Nazvao je rusku agresiju brutalnom i barbarskom te podsjetio na ratna razaranja devedestih godina.

-Pohlepa imperijalnih tendencija pokušava ostvariti ono što su naumili prije četiri godine. Računaju na naš zamor, podjele, komfor i ravnodušnost koje se hrvatski narod dobro sjeća. Danas, više nego ikada, moramo stati uz Ukrajinu, ne samo riječima, već i nastavkom vojne i humanitarne pomoći. Zbog pokušaja relativizacije bitno je da smo ovdje - kazao je Ressler.

13:10 - Skup je, nakon pozdravnog govora, započeo minutom šutnje za poginule Ukrajince. Potom se okupljenima obratio veleposlanik Kirilić, prvo na ukrajinskom.

-Obratio sam se svojim Ukrajincima na Dan materinskog jezika, onima koji su se okupili danas na Europskom trgu. Barbarstvo ne smije proći, Ukrajina drži vrata Europe i ako ona padnu, past će cijela Europa- poručio je veleposlanik Kirilić.

Veleposlanik Poljske Paweł Czerwiński osvrnuo se na prošlogodišnji skup rekavši kako se onomad nadao da neće biti potrebe za ovogodišnjim okupljanjem, ali nažalost nije tako.

-Ponovit ću: Rusija se neće zaustaviti na Ukrajini. Samo je pitanje kako će to izgledati ako Ukrajina padne. Grozno je da i nakon 4 godine ima ljudi koji negiraju potrebu za jačanjem naših zajedničkih vojnih kapaciteta. Treba opet naglasiti brutalnu istinu: ako nismo jači, sve će nestati već u prvom satu ruske agresije. Rusi od početka rata gađaju civilne građevine. Nemojmo se zavaravati, zločinci sigurno neće uzvratiti s ljubaznošću. Svi želimo mir, ali on neće dugo trajati. To smo više puta vidjeli u svijetu. Ukrajina i Europa trebaju pravedan mir. Pozicija Poljske i cijele Europe je jasna - bilo kakav mirovni sporazum mora biti prihvaćen od strane njenih građana. Kompromis mora biti s obje strane. Mi Poljaci i naši hrvatski domaćini dobro znamo kako je kad se stvari prelamaju preko naših leđa- kazao je veleposlanik Czerwiński.

13:00 - Veleposlanstvo Ukrajine pozvalo je Zagrepčane na okupljanje u znak podrške Ukrajini, a u povodu 4. obljetnice početka ruske invazije i to na Europskom trgu. Okupljanju prisustvuju brojni visoki dužnosnici, a uz veleposlanika Kirilića, tu su i ministrica Marija Vučković, ministar Tomo Medved, ministar Gordan Grlić-Radman, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i brojni drugi.

"Dragi prijatelji! Čast mi je pozvati vas na Vijeće podrške Ukrajini, koje će se održati na Europskom trgu u Zagrebu, 21. veljače 2026. godine u 13:00 sati. Dana 24. veljače 2026. obilježavamo četiri godine od početka brutalne i sveobuhvatne ruske invazije na Ukrajinu, koja je odnijela živote desetaka tisuća nevinih Ukrajinaca - djece, žena, mladih, starijih osoba i naših heroja svjetla. Rusija je uništila tisuće škola, bolnica i stambenih objekata", najavio je nedavno, među ostalim, veleposlanik Ukrajine Vasilj Kirilić.