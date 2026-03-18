FOTO 'Ovdje Radio Dubrava, dobro jutro Hrvatska': Pogledajte tko je sve došao premijeru novog Komedijinog mjuzikla

Ova priča započinje 1991. godine i prati sudbine tad još mladih ljudi, kvartovske ekipe iz Dubrave. Glavni junak, Sokna, sa skupinom prijatelja, doslovno s plesnog podija, odlazi u rat. Iza sebe ostavlja djevojku Sanju, majku, sestru i Dubravu. Ratna zbivanja grubo prekidaju snove i planove, a pogled na svijet tone u bespomoćni cinizam poslijeratnog razdoblja
Tijekom 20-ak godina, koliko naša priča traje, marginalci polako preuzimaju kontrolu nad kvartom, a mutan novac postaje valuta uspjeha. Naši junaci, heroji ulice, putuju kroz život od mladenačkih ideala do rezignacije promašenih života. I već kad se sve učini izgubljeno, jedan će događaj i zaboravljeni detalj, pokrenuti stvari na pravi put
Oslanjajući se na repertoar, poetiku i tematiku pjesama Prljavog kazališta, ova predstava u formi mjuzikla govori o Dubravi kao prizmi u kojoj se prelamaju sve silnice posljednjih nekoliko desetljeća novije hrvatske povijesti. Autorica teksta je Ana Tonković, skladatelji su Jasenko Houra, Ines Prajo i Arjana Kunštek, a aranžer Fedor Boić
Glumačku podjelu čine Damian Humski, Ružica Maurus / Dora Hasanec, Ognjen Milovanović, Nika Ivančić, Jasna Palić Picukarić, Goran Malus, Ivan Glowatzky, Jan Kovačić, Matija Škvorc, Filip Riđički, Vid Balog / Zlatko Ožbolt, Tara Thaller, Ivan Magud, Davor Svedružić, Nera Stipičević, Mila Elegović, Saša Buneta i Božidar Peričić