Suci popustili nakon pritiska?

Ustavni sud konačno donio odluku o vijećima za rješavanje ustavnih tužbi građana

Marinko Jurasić
20.05.2026.
u 19:44

Za odluku je glasalo i četvero sudaca iz kvote parlamentarne ljevice koji su se od 13. travnja tome nepotrebno opirali

Ustavni sud na današnjoj je sjednici konačno donio Odluku o imenovanju vijeća za sljedeća 24 tjedna ili do izbora barem jednog suca. Odluku je jednoglasno donijelo svih desetero sudaca, a prema priopćenju s Ustavnog suda "predstavlja napor sudaca Ustavnog suda RH da unatoč tome što Ustavni sud djeluje u nepotpunom sastavu, osiguraju jamstvo poštovanja i primjene Ustava te zaštitu ustavnih prava građana". Ustavni sud je na svojoj mrežnoj stranici objavio odluku iz koje je vidljivo na koji će se način popunjavati ispražnjena mjesta u dosadašnjim vijećima nakon isteka mandata trojice ustavnih sudaca.

Jednoglasno usvojeno rješenje o sastavu vijeća zapravo je prijedlog predsjednika Ustavnog suda prof. dr. sc. Frane Staničića podnesen 13. travnja, koji su četvero sudaca, Andrej Abramović, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Sanja Bezbradica Jelavić sve do danas odbijali uz razne izgovore. Današnja odluka potvrđuje da nije bilo razloga za odgodu njezina donošenja te da su i u tom razdoblju iščekivanja političke odluke o imenovanju troje novih ustavnih sudaca, vijeća mogla biti popunjena pa bi se sve vrijeme donosile odluke o ustavnim tužbama građana.

Ipak, dobro je što je barem sada razum prevladao nad nepotrebnim politikanstvom četvero sudaca izabranih iz kvote parlamentarne ljevice. Naime, sastav svih vijeća je "mješovit" odnosno u svim vijećima je barem jedan od četvero sudaca. Očito je da četvero sudaca više nije moglo podnijeti teret odgovornosti i prigovora o opstrukciji rada Ustavnog suda s obzirom na činjenicu da je propalo imenovanje troje novih sudaca pa slijedi novi javni poziv kandidatima odnosno ponavljanje procedure izbora neizvjesnog trajanja.  

