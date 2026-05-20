Jedna fotografija iz trgovine pokrenula raspravu o cijenama i samoposlužnim blagajnama

Fotografija prepunih kolica iz supermarketa posljednjih dana izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Uz objavu je stajao komentar: „Kažu da danas za 20 eura ne možeš ništa kupiti. 20 eura na samoposlužnoj blagajni u međuvremenu…” Objava je u kratkom roku prikupila stotine tisuća pregleda i brojne komentare, a korisnici su se podijelili oko toga je li riječ o šali ili ozbiljnoj tvrdnji.

Autor objave zapravo je ironično komentirao samoposlužne blagajne, na kojima kupci sami skeniraju proizvode, a koje su već dulje predmet rasprava zbog mogućnosti da dio artikala ostane neregistriran, namjerno ili slučajno, piše Fenix Magazin.

Mnogi su odmah prepoznali sarkazam pa su se uključili dodatnim dosjetkama. Jedna korisnica napisala je: „Da, baš kao što s fantomkom u banci možeš podići više novca nego što imaš na računu.” Ipak, dio korisnika objavu je shvatio doslovno. Pojedini su tvrdili da je nemoguće napuniti kolica za samo 20 eura, dok su drugi nagađali koliko proizvoda nije bilo skenirano.

Rasprava je još jednom pokazala koliko se humor i ironija na internetu često različito interpretiraju. Bez tona glasa i neverbalne komunikacije, kratke objave lako izazovu nesporazume, osobito kada se dotiču tema poput inflacije, rasta cijena i svakodnevne kupovine. Objavu možete pogledati OVDJE.