#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Aktivirani hitni sustavi

Drama iznad Crnog mora: Ruski lovci presreli britanski špijunski avion

French Air Policing Mission Over The Baltic States - Lithuania
Foto: Raphael Lafargue
Marijeta Nekić/Hina
21.05.2026.
u 00:18

Rivet Joint izvodio je rutinski let iznad Crnog mora u sklopu rada Ujedinjenog Kraljevstva sa saveznicima na "osiguranju istočnog boka NATO-a", priopćilo je ministarstvo

Dva ruska zrakoplova presrela su špijunski zrakoplov britanskog Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) iznad Crnog mora, priopćilo je u srijedu britansko ministarstvo obrane. Ruski avioni Su-35 i Su-27 letjeli su toliko blizu britanskog izviđačkog aviona River Jointa da su aktivirali njegove sustave za hitne slučajeve, uključujući onesposobljavanje autopilota.

To je najopasnija ruska akcija protiv britanskog zrakoplova otkako je jedan avion ispalio projektil iznad Crnog mora 2022., priopćilo je ministarstvo. "Ovaj je incident još jedan primjer opasnog i neprihvatljivog ponašanja ruskih pilota prema nenaoružanoj letjelici koja leti u međunarodnom zračnom prostoru. Ove radnje stvaraju ozbiljan rizik od nesreća i potencijalne eskalacije", rekao je Healey.

Rivet Joint izvodio je rutinski let iznad Crnog mora u sklopu rada Ujedinjenog Kraljevstva sa saveznicima na "osiguranju istočnog boka NATO-a", priopćilo je ministarstvo. "Dopustite mi da budem vrlo jasan: ovaj incident neće spriječiti britansku predanost obrani NATO-a, naših saveznika i naših interesa od ruske agresije", naglasio je Healey.
Crveno more NATO Velika Britanija ratni zrakoplovi Rusija

XY
XYZ52
00:39 21.05.2026.

Rusi su trebali "arhivirati" to britansko smeće, pa drugi put više neće biti takvih "rutinskih i miroljubivih " letova.

Avatar Behemot
Behemot
00:26 21.05.2026.

Britanci su se pohvalili i da su izveli 150.000 borbenih misija sa dronovima u Rusiji. Gotovo sigurno uz pomoć ovakvih špijunskih aviona. Tako da .. ne znam koliko se još mogu skrivati iza Ukrajinaca.

potepuh
00:43 21.05.2026.

Kaj britanski špijunski avioni rade u Črnom morju

