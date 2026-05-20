TRAGEDIJA U ITALIJI

Adriano (16) naručio sladoled pa umro ocu na rukama: 'Uvijek je provjeravao sastojke, netko je pogriješio'

VL
Autor
Mateja Papić
20.05.2026.
u 08:50

Kada mu se stanje naglo pogoršalo, prijatelji su ga odveli očevoj kući, koja se nalazi svega nekoliko desetaka metara dalje.

S dvojicom se prijatelja zaustavio u slastičarnici u Ulici Bologna u Casoriji, u okolici Napulja. Malo poslije 23 sata – u subotu, 16. svibnja – 16-godišnjem Adrianu D'Orsiju iznenada je pozlilo. Preminuo je prije nego što mu je hitna pomoć uspjela pomoći. Okolnosti događaja istražuje policija iz Casorije pod nadzorom Tužiteljstva sjevernog Napulja (Napoli Nord).

Od djetinjstva je Adriano patio od teške alergije na mliječne proteine. Prema talijanskim medijima, tinejdžer je točno znao na što treba paziti. "Pročitao je svaki popis sastojaka, sve provjerio. Nikada nije pogriješio", kazala je njegova majka za "Corriere della Sera. Navodno je i osoblje slastičarnice u Casoriji u Italiji bilo svjesno njegove alergije. Adriano je stoga očito namjerno naručio voćni sladoled bez mlijeka.

Nije mu bilo prvi put da posjećuje slastičarnicu u kojoj mu je pozlilo. Kada mu se stanje naglo pogoršalo, prijatelji su ga odveli očevoj kući, koja se nalazi svega nekoliko desetaka metara dalje. Umro je u očevu naručju. Otac mu je pokušao dati i kortizon, no stanje mu je već bilo kritično. Ekipa hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na mjesto događaja, mogla je samo utvrditi smrt.

Ured državnog odvjetnika sada istražuje točne okolnosti smrti. Istražitelji su osigurali uzorke iz sladoleda, kao i opremu iz laboratorija. Fokus je na sumnji da je moglo doći do opasne kontaminacije. Prema talijanskim medijima, vlasti ispituju je li žlica za sladoled bila temeljito očišćena, što je omogućilo da tragovi mliječnih proteina uđu u voćni sladoled. Naime, čak i najmanje količine alergena mogu izazvati po život opasan anafilaktički šok kod osoba s posebno teškim alergijama. Međutim, naglasimo i da je riječ o standardnoj proceduri koja ne podrazumijeva nužno odgovornost same slastičarnice; istražitelji ne isključuju mogućnost da je uzrok smrti iznenadno zatajenje organizma koje nije povezano s onime što je pojeo.

Obitelj tinejdžera sada traži odgovore. "Želim znati istinu. Želim znati zašto je moj Adriano umro", rekla je njegova očajna majka za Corriere della Sera. Ona je uvjerena da je netko pogriješio. Sada je u tijeku obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti 16-godišnjaka. Adrianova majka angažirala je odvjetnika Francesca Petruzzija.

Gradonačelnik Casorije, Raffaele Bene, putem društvenih je mreža izrazio sućut uime građana, istaknuvši da je riječ o „golemoj tuzi koja je pogodila cijeli grad”. „Nijedna riječ ne može doista ublažiti ovako veliku patnju”, dodao je, „ali dužnost je zajednice da se s poštovanjem, u tišini i solidarnosti, okupe oko onih koji prolaze kroz ovako dramatične trenutke.” Gradska uprava uputila je sućut i podršku Adrianovoj obitelji, prijateljima i školskim kolegama. „Casoria danas oplakuje svog sina”, zaključio je gradonačelnik, „i čini to sa srcem punim tuge.”

Imate alergiju, a silno želite psa? Ne odustajte od svog sna, ovih 8 pasmina stvoreno je za vas
alergije Italija Adriano D'Orsi

KAKAV SRETNIK

Godinu dana tražili su dobitnika: U džepu hlača pronašao zgužvani listić pa osvojio 5,9 milijuna dolara

Muškarac iz američke savezne države New Jersey pronašao je dobitni listić lutrije vrijedan 5,9 milijuna dolara svega osam dana prije isteka roka za isplatu nagrade. Listić koji je gotovo godinu dana bio zaboravljen i zgužvan u džepu starih hlača otkrio je nakon televizijskog priloga o još uvijek nepreuzetom dobitku. Sretni dobitnik odmah je prijavio dobitak, no njegov identitet i planovi za osvojeni novac zasad nisu poznati.

