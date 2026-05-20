VIDEO Drnišanka u suzama: 'Što njih briga, njih se to ne tiče. Nisu to njihova djeca'

Počelo je okupljanje građana na Poljani na mirnom prosvjedu i zajedničkom odavanju počasti Luki Milovcu kojeg je ubio Kristijan Aleksić u subotu navečer, kada je mladić, koji je radio kao dostavljač, došao pred kuću Aleksića kako bi mu dostavio narudžbu.

Matilda Jelčić Stojaković i Darija Kulušić, predstavnice organizatora prosvjeda pozvale su ljude da se okupe u šutnji i molitvi, neće niti transparenata. Očekuju promjenu sustava da se ovako nešto više nikad ne ponovi. - Ovim okupljanjem želimo prije svega odati počast Luki i izraziti podršku njegovoj obitelji u ovim najtežim trenucima. No isto tako želimo poslati jasnu poruku da se sustav, zakoni i cijelo društvo moraju mijenjati. Građani moraju biti zaštićeni i moraju se osjećati sigurno. Očekujemo da će ova tišina biti glasna poruka institucijama da je ljudima dosta ovakvih tragedija i propusta sustava. Nadamo se da će ovo biti korak naprijed prema stvarnim promjenama kako se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile. Naš je zahtjev jasan, opasni ljudi i osuđeni ubojice ne smiju slobodno šetati ulicama, nego sustav i zakoni moraju štititi građane. - poručile su.

Građani koji su stigli su ogorčeni. "Što njih briga, njih se to ne tiče. Nisu to njihova djeca", kazala je jedna Drnišanka. "A ovo što oni rade...", dodala je vidno potresena žena.

Drnišnka u suzama: 'Ma što njih briga'