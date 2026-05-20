Komentari
Poslušaj
MIRNI PROSVJED

VIDEO Drnišanka u suzama: 'Što njih briga, njih se to ne tiče. Nisu to njihova djeca'
Autori: Slavica Vuković, Maša Ilotić Šuvalić
20.05.2026.
u 18:50

Očekujemo da će ova tišina biti glasna poruka institucijama da je ljudima dosta ovakvih tragedija i propusta sustava, poručile su Matilda Jelčić Stojaković i Darija Kulušić, predstavnice organizatora prosvjeda

Počelo je okupljanje građana na Poljani na mirnom prosvjedu i zajedničkom odavanju počasti Luki Milovcu kojeg je ubio Kristijan Aleksić u subotu navečer, kada je mladić, koji je radio kao dostavljač, došao pred kuću Aleksića kako bi mu dostavio narudžbu.

Matilda Jelčić Stojaković i Darija Kulušić, predstavnice organizatora prosvjeda pozvale su ljude da se okupe u šutnji i molitvi, neće niti transparenata. Očekuju promjenu sustava da se ovako nešto više nikad ne ponovi. - Ovim okupljanjem želimo prije svega odati počast Luki i izraziti podršku njegovoj obitelji u ovim najtežim trenucima. No isto tako želimo poslati jasnu poruku da se sustav, zakoni i cijelo društvo moraju mijenjati. Građani moraju biti zaštićeni i moraju se osjećati sigurno. Očekujemo da će ova tišina biti glasna poruka institucijama da je ljudima dosta ovakvih tragedija i propusta sustava. Nadamo se da će ovo biti korak naprijed prema stvarnim promjenama kako se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile. Naš je zahtjev jasan, opasni ljudi i osuđeni ubojice ne smiju slobodno šetati ulicama, nego sustav i zakoni moraju štititi građane. - poručile su. 

Građani koji su stigli su ogorčeni.  "Što njih briga, njih se to ne tiče. Nisu to njihova djeca", kazala je jedna Drnišanka. "A ovo što oni rade...", dodala je vidno potresena žena. 

Drnišnka u suzama: 'Ma što njih briga'
Građani Drniša okupljaju se na mirnom prosvjedu
Komentara 15

Pogledaj Sve
WI
wice
19:32 20.05.2026.

Pravosuđe je trebalo razmontitati još 92 godine, sve otpustiti i ma njihova mjesta dovesti studente prava. Sada je kasno jer su na njihova mjesta došla njihova djeca.

PO
Polarus
18:56 20.05.2026.

samo vi i dalje glasajte za HaDeZe... hrpa vam djece otišla na zapad... ono što vam je ostalo ubijaju psihopati koje su HaDeZovi uhljebi trebali odavno pospremiti po zatvorima...

GR
Grundl
19:00 20.05.2026.

mlađan, paravinja, aleksić… čija su to ono prezimena?

