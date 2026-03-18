Četvorica poginulih u Beču su Albanci s Kosova. Urušila se građevinska skela, tekući beton zatrpao radnike

Teška nesreća na poslu, preciznije rečeno tragedija koja se je u utorak poslijepodne dogodila na gradilištu u Porzellangasse u Beču, ugasila je četiri ljudska života. Riječ je o četiri poginule osobe, četvero Albanaca s Kosova kako u srijedu navodi dnevni list “Heute”. Jedna je osoba u nesreći teško ozlijeđena. Uzrok nesreće je urušavanje skele postavljenoj na dvorišnoj strani zgrade u ulici Porzellangasse u 9. bečkom stambenu okrugu Alsergrund, s koje su ponor pali građevinski radnici koji su na njoj radili. Da tragedija bude veća sa skele su, kako navodi list, pale i posude s tekućim betonom, koji je zatrpao građevinske radnike. Četvero radnika, prema izvješćima spasilačkih službi, poginula su na licu mjesta.

Jedan radnik je teško ozlijeđen i još uvijek se nalazi u šok sobi jedne od bečkih bolnica. Kako su svjedoci nesreće rekli istražiteljima, prvo se je čula “glasna tutnjava, a onda se je čulo radnike kako viču”. List navodi da prema dopisniku iz Austrije koji izvještava za švicarske novine “LeCanton27.ch” na albanskom jeziku, žrtve su Albanci s Kosova. Mirsad Musliu, odvjetnik koji radi u Beču, također je komentirao tragičan incident i dao dodatne pojedinosti o unesrećenim osobama. “Što se tiče nacionalnosti, kaže se da su Albanci. Iz pouzdanih izvora znam da su tri žrtve , sigurno Albanci. Za jednu osobu se kaže da je iz južne Srbije, iz Novog Pazara, ali to nije potvrđeno.

Nacionalnost osobe koja je ozlijeđena, još uvijek je nepoznata” citira Musliua “LeCanton27.ch”, a prenosi austrijski “Heute”. Prema izvješćima, kako navodi austrijski dnevni list “tri žrtve su s Kosova, a jedna je iz Bosne. Ozlijeđeni radnik je navodno iz Sjeverne Makedonije”. Glasnogovornik Bečkih vatrogasnih postrojbi izjavio je da je problem sa skelom vjerojatno prouzročio urušavanje oplate. Međuti, točan uzrok još nije utvrđen, Istraga je u tijeku. “Heute” piše kako su uz bečke gradske vlasti, sućut izrazili i predstavnici kosovske Vlade. “S dubokom tugom primili smo vijest o smrti Axheovog sina, koji je, zajedno s trojicom svojih prijatelja s Kosova, izgubio život u tragičnoj nesreći na radu u Beču”, stoji u priopćenju, koje prenosi austrijski list.

List navodi da je tekući beton zatrpao četvoricu radnika i da ih je bilo vrlo teško, budući da se je tekući beton bilo sve tvrđi, kako je prolazilo vrijeme. Tijekom opsežne operacije, angažirano je oko 120 djelatnika s oko 30 vatrogasnih vozila i službi za pomoć u katastrofama. Spasilačke službe su satima radile kako bi izvukli četvoricu zatrpanih pod ruševinama. Operacija, u kojoj su sudjelovali uz vatrogasce i policiju i dronovi i psi tragači, trajala je oko tri sata. Državno tužiteljstvo u Beču naredilo je obdukciju tijela unesrećenih, javlja ORF.

Sindikat građevinara „Bau Holz“ (GBH) zatražio je u srijedu da se istragom mora razjasniti svaki detalj koji je doveo do nesreće. „Naše misli su s žrtvama, njihovim obiteljima i našim kolegama na gradilištu“, rekao je predsjednik GBH-a Josef Muchitsch. Zu iopasku: „Mora se učiniti sve kako bi se osiguralo da se svaki građevinski radnik na kraju dana vrati kući siguran i zdrav“. Da podsjetimo! Prema izvješću profesionalnih vatrogasnih postrojbi, jučer oko 14,30 sati, tijekom građevinskih radova na preuređenju potkrovlja u staroj zgradi u Porzellangasse i betoniranja, urušili su se dijelovi skele i oplata u dvorište zgrade, zajedno s velikom količinom betona.

Prema riječima glasnogovornika profesionalnih vatrogasnih postrojbi Martina Hofbauera nakon 90 minuta od prijave nesreće u 14,30 minuta, prvotno je izvješteno da je pronađena samo jedna teško ozlijeđena osoba i da se radi o 45-godišnjem muškarcu. Kako su spasilačke službe izvijestile 45-godišnji radnik preživio je pad, ali je s ozljedama opasnim po život prebačen u obližnju bolnicu. Kako pišu mediji, unesrećeni je na traumatološkom odjelu zbog teških ozljeda glave, kralježnice i ruku.

Crne slutnje da je na skeli bilo više radnika i da su i oni zajedno s dijelovima skele pali u ponor i ostali zatrpani pod betonom, daskama i šutom, nažalost su se obistinile u tijeku večeri. Riječ je o četvero mrtvih osoba i jednoj teško ozlijeđenoj osobi, potvrdio je u utorak navečer za ORF glasnogovornik Bečke policije Philipp Haßlinger. Prvotno je policija rano poslijepodne izvijestila samo o jednoj teško ozlijeđenoj osobi.

Prema izvješću austrijskog radija i televizije ORF tek oko 18 sati policija je priopćila tragičnu vijest da je za četiri građevinska radnika sva pomoć stigla prekrasno, jer su podlegli teškim ozljedama, već na mjestu udesa. Kako je istako glasnogovornik policije Philipp Haßlinger , kada zdravstveno stanje dozvoli, o nesreći će biti ispitan i 45-godišnji radnik koji je preživio nesreću, s teškim ozljedama.