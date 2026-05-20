UKRAJINA STRAHUJE OD NOVOG FRONTA

Zelenski upozorava: Rusija sprema pet scenarija za novi udar na Ukrajinu, mobiliziraju još 100.000 vojnika

New recruits of the Ukrainian Armed Forces attend their first military training near a frontline in Zaporizhzhia region
Zelenski je još ranije upozorio da Rusija pokušava sve snažnije uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, ali i potencijalne buduće operacije prema članicama NATO-a

Rusija priprema čak pet mogućih scenarija za širenje rata prema sjeveru Ukrajine, a prema tvrdnjama ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Kremlj planira i dodatnu mobilizaciju do 100 tisuća vojnika. Ukrajinske obavještajne službe pritom posebno prate moguće ofenzivne pravce prema Černjihivu i Kijevu, dok Kijev najavljuje odgovor na svaki potencijalni ruski potez te dodatno širenje napada dronovima duboko na ruski teritorij.

Kako piše Kyiv Post, Zelenski je o novim procjenama govorio nakon sastanka vojnog i sigurnosnog vrha na kojem su analizirani podaci ukrajinskih obavještajaca o mogućim ruskim operacijama na sjeveru zemlje. “Pripremamo odgovor za svaku moguću opciju djelovanja neprijatelja ako se Rusi zaista usude proširiti agresiju. Naše snage u tom sektoru bit će dodatno pojačane”, poručio je Zelenski u objavi na Telegramu.

Ukrajinski predsjednik tvrdi i da Rusija priprema nove mobilizacijske mjere koje bi mogle uključivati više od 100 tisuća dodatnih vojnika. Ipak, prema procjenama Kijeva, Moskva trenutačno nema mogućnost provesti tako veliku mobilizaciju u tajnosti, zbog čega bi Kremlj mogao posegnuti za drukčijim političkim i vojnim potezima. Zelenski je pritom spomenuo i situaciju u moldavskoj regiji Pridnjestrovlje, sugerirajući da bi Rusija mogla pokušati otvoriti dodatna krizna žarišta u regiji.

U istom obraćanju Zelenski je najavio i proširenje ukrajinskih napada dronovima dugog dometa na ruski teritorij. Te je operacije opisao kao “sankcije dugog dometa” koje, prema njegovim riječima, već sada ozbiljno smanjuju ruske sposobnosti za vođenje rata. “Ukrajina će se sigurno braniti, a naš je zadatak sada dodatno ojačati državu kako nijedan od pet ruskih scenarija širenja rata preko sjevera Ukrajine ne bi uspio”, rekao je Zelenski.

Dodatnu zabrinutost izazvale su i zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije koje uključuju uporabu nuklearnog oružja i potpornih operacija povezanih s nuklearnim sustavima. Bjelorusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je cilj vježbi povećati spremnost za uporabu “modernih sredstava uništenja, uključujući specijalno streljivo”. U vježbama sudjeluju raketne snage i zrakoplovne jedinice, a vojnici uvježbavaju procedure transporta i uporabe nuklearnih sustava, kao i djelovanje s improviziranih i nepripremljenih lokacija. Fokus je i na prikrivanju, dugim premještanjima te planiranju raspoređivanja snaga.

Minsk tvrdi kako se radi o redovitoj suradnji unutar tzv. Savezne države Rusije i Bjelorusije te poručuje da vježbe “nisu usmjerene protiv trećih zemalja”. Ipak, ostaju otvorena pitanja o ulozi Bjelorusije, koja formalno nije nuklearna sila, ali prema dostupnim informacijama ima vojnike osposobljene za operacije povezane s nuklearnim oružjem.

Zelenski je još ranije upozorio da Rusija pokušava sve snažnije uključiti Bjelorusiju u rat protiv Ukrajine, ali i potencijalne buduće operacije prema članicama NATO-a. Prema njegovim riječima, ukrajinske službe prate kontakte između ruskih dužnosnika i bjeloruskog predsjednika Alexander Lukashenko kojima je cilj povećati vojnu uključenost Minska u ruske planove.

Podsjetimo, Lukašenko je ranije najavio rotacijsku mobilizaciju pojedinih vojnih postrojbi kako bi se pripremile za moguću “kopnenu operaciju”, poručivši da se Bjelorusija “priprema za rat”, iako se nada da do njega neće doći.

Sastali su se Vladimir Putin i Xi Jinping
Bjelorusija Volodimir Zelenski oružje Ukrajina Rusija

