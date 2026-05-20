Veliko priznanje

Ulica Vukovara već postoji, sada stiže i spomenik: Jandroković u posjetu Hrvatima u Slovačkoj

Hrvatski sabor
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Nataša Kota/Hina
20.05.2026.
u 23:07

Jandroković je naglasio da je hrvatska nacionalna manjine  “iznimno dobro integrirana i cijenjena u slovačkom društvu i predstavlja čvrst most prijateljstva između dvaju naroda.”

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozdravio je u srijedu plan o postavljanju spomenika Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi u Slovačkoj, ocijenivši da će taj projekt dodatno pridonijeti prijateljstvu i razumijevanju dvaju naroda, priopćio je Sabor. Jandroković, koji boravi u radnom posjetu Slovačkoj, susreo se s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Devinskoj Novoj Vesi i obišao Vukovarsku ulicu koja od 2019. nosi ime tog hrvatskog grada, zahvaljujući inicijativi načelnika Dariusa Krajčíra, koji je hrvatskog podrijetla.

"Tom prilikom pozdravio je planove za postavljanje spomenika gradu Vukovaru, ocijenivši kako će taj projekt dodatno pridonijeti jačanju prijateljstvu i međusobnom razumijevanju hrvatskog i slovačkog naroda", stoji u priopćenju. Jandroković je naglasio da je hrvatska nacionalna manjine  “iznimno dobro integrirana i cijenjena u slovačkom društvu i predstavlja čvrst most prijateljstva između dvaju naroda.”

“Oni već više od pet stoljeća čuvaju i uspješno promiču hrvatski identitet, jezik, kulturu i tradiciju”, rekao je, te najavio daljnju potporu Sabora i drugih institucija RH projektima kojima je svrha očuvanje povezanosti s domovinom.  Nastavak potpore očekuje i od slovačkih vlasti, čiji je odnos prema Hrvatima ocijenio “konstruktivnim, prijateljskim i s poštovanjem”. 

Devinska Nova Ves u okolici Bratislave dom je Muzeja kulture Hrvata koji djeluje od 2005. i Hrvatskog kulturnog saveza. Radi se o "ključnim institucijama za očuvanje kontinuiteta hrvatske zajednice u Slovačkoj", navodi se u priopćenju.

Jandroković je prethodno posjetio izložbeni atelje umjetnice hrvatskog podrijetla Gordane Glass. Predsjednik Sabora u četvrtak će se sastati s predsjednikom slovačkog parlamenta Richardom Rašijem i sa slovačkim predsjednikom Peterom Pellegrinijem.

Ključne riječi
Gordan Jandroković Hrvatski sabor

