ništa od 30. obljetnice

Spice Girls otkazale povratničku turneju, krive su svađe i navodna lezbijska afera

By Ezekiel. - Own work, Public Domain
VL
Autor
vecernji.hr
19.03.2026.
u 16:27

Snovi milijuna obožavatelja rasplinuli su se nakon što je potvrđeno da Spice Girls neće proslaviti 30 godina postojanja velikom povratničkom turnejom. Iako su pregovori trajali mjesecima, nesuglasice i osobne drame petorke pokazale su se kao nepremostiva prepreka

Sve nade da će se najpopularnija ženska grupa svih vremena, Spice Girls ili popularno Spajsice, ponovno okupiti na pozornici u punom sastavu pale su u vodu. Melanie Chisholm, poznatija kao Mel C ili Sporty Spice, službeno je potvrdila ono čega su se fanovi pribojavali - planovi za veliku povratničku turneju povodom 30. obljetnice izlaska megahita "Wannabe" su otkazani.

"Ne, nema ponovnog okupljanja. Stalno komuniciramo i želimo nešto napraviti, ali tko zna kada. Ipak, ostajem optimistična i držim fige da ćete u budućnosti vidjeti Spice Girls zajedno", izjavila je za KIIS Radio. Ova vijest došla je kao hladan tuš nakon višemjesečnih šuškanja da će se Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C i Geri Halliwell-Horner konačno ujediniti kako bi proslavile tri desetljeća od početka svoje globalne dominacije.

Osim turneje, propao je i unosan projekt s Netflixom, navodno TV drama koja je godinama bila u razvoju i svakoj članici trebala donijeti po milijun eura. Glavni razlog kraha svih planova leži u činjenici da se pet Spajsica jednostavno nije moglo dogovoriti oko ključnih stavki, od kreativnog smjera do logistike. Izvori bliski bendu navode da su pregovori postali noćna mora, a kap koja je prelila čašu navodno su nesuglasice između Geri Halliwell-Horner i Mel B. Tenzije traju još od 2019. godine, kada je Mel B u jednom intervjuu otkrila da je tijekom devedesetih imala lezbijsku aferu s Geri, što je Ginger Spice oštro demantirala, optuživši kolegicu da je sve izmislila radi prodaje svoje autobiografije.

Kamen spoticanja bila je i neodlučna Victoria Beckham. Iako je posljednjih mjeseci davala naznake da bi se mogla pridružiti, pa čak i sudjelovala u zajedničkom pjevanju na proslavi svog rođendana što je zapalilo društvene mreže, Posh Spice nikada nije bila spremna obvezati se na zahtjevnu svjetsku turneju. Prioritet su joj i dalje njezin modni i kozmetički brend, a u nekoliko je navrata izjavila kako više nije sigurna želi li se uopće baviti pjevanjem. 

Posljednji put svih pet Spajsica nastupilo je zajedno na zatvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, a sjećanje na taj spektakl samo je pojačalo želju obožavatelja za novim okupljanjem. Grupa je 2019. odradila i iznimno uspješnu stadionsku turneju po Velikoj Britaniji, ali bez Victorije, prodavši nevjerojatnih 700.000 ulaznica. 

Društvene mreže preplavljene su porukama razočaranih fanova koji smatraju da je ovo bila posljednja prava prilika da vide svoje idole na okupu. Mnogi su uvjereni da, s obzirom na godine i potpuno različite životne puteve članica, nova prilika za ovakav spektakl teško da će se više ukazati. "Srce mi je slomljeno", "Čekao sam ovo pola života", "Ovo je tužan dan za sve nas koji smo odrasli uz njihovu glazbu", samo su neki od komentara. Kao jedina službena proslava obljetnice, najavljeno je puštanje u prodaju prigodne kovanice s likom grupe, što fanovi smatraju slabom utjehom i blijedom zamjenom za energiju i radost koju su se nadali ponovno doživjeti na koncertima. 

emma bunton Geri Halliwell Mel C. Mel B. victoria beckham koncert spice girls pop glazba glazba

Još iz kategorije

Nat 'King' Cole, ameri?ki glazbenik, 1955.-1958.
nat king cole - glazbeni genij

Pušio je tri kutije cigareta dnevno i vjerovao da mu duhanski dim daje baršunastu boju glasa. Ta ga je navika, međutim, i ubila

Iza nezaboravnog osmijeha i glasa koji je desetljećima milovao srca slušatelja diljem svijeta, krio se turbulentan život Nata Kinga Colea, glazbenog genija rođenog na današnji dan 1919. godine. Njegova priča je priča o nevjerojatnom uspjehu, ali i o dubokim ožiljcima rasizma, obiteljskim tajnama i smrtonosnoj navici za koju je vjerovao da mu čuva karijeru

Rijeka: U HNK Ivana pl. Zajca izveden mjuzikl Sunset Boulevard
U koncertnoj dvorani Ive Tijardovića

'Cabaret', 'New York, New York' i 'Don’t Cry for Me Argentina': Leonora Surian Popov na splitsku pozornicu donosi dašak Broadwaya

Program donosi izbor najpoznatijih pjesama iz povijesti mjuzikla i filmske glazbe, među kojima se nalaze naslovi koji su obilježili Broadway i svjetske kazališne pozornice. Publika će čuti pjesme poput "Cabaret", "New York, New York", "Don’t Cry for Me Argentina", "Memory" i "I Dreamed a Dream", ali i popularne brojeve iz filmova i mjuzikala kao što su "Aladdin" i "Mary Poppins"

Zagreb: Grupa Editors nastupila u Domu sportova
frontmen Editorsa u tvornici

Tom Smith poznat je po tome što s publikom ostvaruje neposredan odnos, i to najavama i anegdotama, bez patetike i s puno poštovanja

Smithova umjetnička osobnost oblikovala je generacije slušatelja koji uživaju u melankoliji, grandioznim refrenima i dubokom glasu koji zvuči jednako uvjerljivo u tihim baladama i eksplozivnim himnama. U klupskom okruženju Tvornice kulture te se kvalitete dodatno ističu – bez suvišnih distrakcija, s fokusom na tekst, dinamiku i kontakt s publikom

Pula gostuje u Zagrebu

Poslušajte istinite štorije iz povijesti jadranskih krajeva praćene pjesmama osebujnog autora

Valter Milovan Maer, kantautor i docent na pulskom Sveučilištu Jurja Dobrile, u knjižnici Bogdana Ogrizovića održat će monolog i koncert "Štorije z mora“, a uz pratnju Ane Balog na klaviru. U programu se izmjenjuju različiti jezici (hrvatski, talijanski, engleski) i dijalekti (čakavski, istromletački), na pola puta između kazališta i kantautorskog izričaja, ističući svima razumljive općeljudske tematike

