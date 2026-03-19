Spice Girls otkazale povratničku turneju, krive su svađe i navodna lezbijska afera

Sve nade da će se najpopularnija ženska grupa svih vremena, Spice Girls ili popularno Spajsice, ponovno okupiti na pozornici u punom sastavu pale su u vodu. Melanie Chisholm, poznatija kao Mel C ili Sporty Spice, službeno je potvrdila ono čega su se fanovi pribojavali - planovi za veliku povratničku turneju povodom 30. obljetnice izlaska megahita "Wannabe" su otkazani.

"Ne, nema ponovnog okupljanja. Stalno komuniciramo i želimo nešto napraviti, ali tko zna kada. Ipak, ostajem optimistična i držim fige da ćete u budućnosti vidjeti Spice Girls zajedno", izjavila je za KIIS Radio. Ova vijest došla je kao hladan tuš nakon višemjesečnih šuškanja da će se Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B, Mel C i Geri Halliwell-Horner konačno ujediniti kako bi proslavile tri desetljeća od početka svoje globalne dominacije.

Osim turneje, propao je i unosan projekt s Netflixom, navodno TV drama koja je godinama bila u razvoju i svakoj članici trebala donijeti po milijun eura. Glavni razlog kraha svih planova leži u činjenici da se pet Spajsica jednostavno nije moglo dogovoriti oko ključnih stavki, od kreativnog smjera do logistike. Izvori bliski bendu navode da su pregovori postali noćna mora, a kap koja je prelila čašu navodno su nesuglasice između Geri Halliwell-Horner i Mel B. Tenzije traju još od 2019. godine, kada je Mel B u jednom intervjuu otkrila da je tijekom devedesetih imala lezbijsku aferu s Geri, što je Ginger Spice oštro demantirala, optuživši kolegicu da je sve izmislila radi prodaje svoje autobiografije.

Kamen spoticanja bila je i neodlučna Victoria Beckham. Iako je posljednjih mjeseci davala naznake da bi se mogla pridružiti, pa čak i sudjelovala u zajedničkom pjevanju na proslavi svog rođendana što je zapalilo društvene mreže, Posh Spice nikada nije bila spremna obvezati se na zahtjevnu svjetsku turneju. Prioritet su joj i dalje njezin modni i kozmetički brend, a u nekoliko je navrata izjavila kako više nije sigurna želi li se uopće baviti pjevanjem.

Posljednji put svih pet Spajsica nastupilo je zajedno na zatvaranju Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine, a sjećanje na taj spektakl samo je pojačalo želju obožavatelja za novim okupljanjem. Grupa je 2019. odradila i iznimno uspješnu stadionsku turneju po Velikoj Britaniji, ali bez Victorije, prodavši nevjerojatnih 700.000 ulaznica.

Društvene mreže preplavljene su porukama razočaranih fanova koji smatraju da je ovo bila posljednja prava prilika da vide svoje idole na okupu. Mnogi su uvjereni da, s obzirom na godine i potpuno različite životne puteve članica, nova prilika za ovakav spektakl teško da će se više ukazati. "Srce mi je slomljeno", "Čekao sam ovo pola života", "Ovo je tužan dan za sve nas koji smo odrasli uz njihovu glazbu", samo su neki od komentara. Kao jedina službena proslava obljetnice, najavljeno je puštanje u prodaju prigodne kovanice s likom grupe, što fanovi smatraju slabom utjehom i blijedom zamjenom za energiju i radost koju su se nadali ponovno doživjeti na koncertima.