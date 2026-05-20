VIDEO Golema tuga u Drnišu: 'Ne želimo više da osuđeni ubojica šeta po ijednom gradu'

19.30 - 'Ne želimo više da osuđeni ubojica šeta po ijednom gradu. Molim da se raziđemo u miru' - rekla je za kraj jedna od organizatorica prosvjeda.

19.22 - Nakon pjesme - Zašto si ubio Luku, klapa je nastavila sa pjesmom Oči u Oči. Sve više ljudi se okuplja na Poljani u Drnišu.

19.19 - Ljudi su okupljeni u tišini oko svijeća i ruža koje su postavljene u počast preminulome Luki. Župnik je u uvodu predvodio molitvu, a zatim je pjesnik Frane Bilić izrecitirao pjesmu - Zašto si ubio Luku.

19.10 - "Zahvaljujemo na ovoj tišini, zahvaljujemo na ovolikom odazivu", rekle su organizatorice na početku. Zahvalile su svima koji su došli večeras u čast njihovom ubijenom sugrađaninu Luki Milovcu. Prosvjed je počeo minutom šutnje. Zatim je klapa kratko otpjevala pjesmu Krist na žalu.

18.50 - Na prosvjed u Drnišu stigao je i gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik, Miro Bulj.

18.47 - Pjesnik Frane Bilić kazao je kako će večeras izvesti pjesmu napisanu posebno za ovu prigodu. “Govorit ću pjesmu koju sam pripremio za ovu večer, a nosi naslov ‘Zašto si ubio Luku’. Želim da se cijelom zemljom čuje krik i pitanje - zašto si ubio Luku”, poručio je Bilić.

18.44 - “Došli smo iz Zadra i s otoka Ugljana jer nas je ova tragedija jako pogodila, mene i moje prijateljice. Još više nas pogađa šutnja društva i naroda nakon svega što se dogodilo. Nevjerojatno je da se može okupiti pola milijuna ljudi na Thompsonovu koncertu, tisuće ljudi na dočecima nogometaša i rukometaša, za razne inicijative i prava, a kada strada jedan mladi život, tada gotovo nitko ne reagira. Ako mislimo da ništa ne možemo promijeniti i da nas se to ne tiče, onda nemojmo izlaziti ni za sportske uspjehe ni za bilo što drugo. Ne možemo biti zajednica samo kada slavimo, a šutjeti kada se događaju tragedije.

Vjerujem da se ovakvim okupljanjima može nešto postići, ali i općenito pozitivnom reakcijom ljudi, a ne stavom: ‘To se mene ne tiče, ostat ću doma.’ Svi se pozivaju na zajedništvo, vjeru i domoljublje, ali to ne smije vrijediti samo kada dolaze sportaši ili kada treba slaviti. Ono što dodatno boli jest način na koji političari govore o ovakvim tragedijama. Njihov ton, mimika i reakcije često djeluju kao da govore o nečemu potpuno usputnom, a ne o izgubljenom mladom životu”, kazala je jedna od sudionica prosvjeda.

18.32 - Ljudi se počinju okupljati. Dolaze mladi i pale svijeće.

18.14 - Matilda Jelčić Stojaković i Darija Kulušić, predstavnice organizatora prosvjeda pozvale su ljude da se okupe u šutnji i molitvi, neće niti transparenata. Očekuju promjenu sustava da se ovako nešto više nikad ne ponovi. - Ovim okupljanjem želimo prije svega odati počast Luki i izraziti podršku njegovoj obitelji u ovim najtežim trenucima. No isto tako želimo poslati jasnu poruku da se sustav, zakoni i cijelo društvo moraju mijenjati. Građani moraju biti zaštićeni i moraju se osjećati sigurno.

Očekujemo da će ova tišina biti glasna poruka institucijama da je ljudima dosta ovakvih tragedija i propusta sustava. Nadamo se da će ovo biti korak naprijed prema stvarnim promjenama kako se ovakve stvari više nikada ne bi ponovile. Naš je zahtjev jasan, opasni ljudi i osuđeni ubojice ne smiju slobodno šetati ulicama, nego sustav i zakoni moraju štititi građane. - poručile su.

Grad Drniš i dalje je u zavijen u crno nakon strašne tragedije u kojoj je život izgubio 19-godišnji Luka Milovac. Za njegovo ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, muškarac koji je i ranije bio osuđivan zbog ubojstva. Potreseni građani večeras će se u 19 sati okupiti na Poljani na mirnom prosvjedu i zajedničkom odavanju počasti mladom Drnišaninu.

U Drnišu je jučer bio proglašen dan žalosti, a velik broj građana okupio se na posljednjem ispraćaju ubijenog maturanta. Zbog pijeteta prema obitelji i samog dana žalosti, građani su odlučili prosvjed organizirati danas. U pozivu na okupljanje građani su naglasili kako žele da sve protekne dostojanstveno, u tišini i bez incidenata. Poručili su da ne žele transparente, podjele ni ispade, već mirno okupljanje u znak tuge, poštovanja i zajedništva.

Istaknuli su i kako smatraju da je sustav zakazao te su zatražili promjene zakona i veću sigurnost građana. Posebno su upozorili na činjenicu da osobe osuđivane za teška kaznena djela ponovno žive među građanima bez adekvatnog nadzora. “Tražimo sigurnost i društvo u kojem će institucije i zakoni štititi građane. Želimo da se ovakva tragedija više nikada nikome ne ponovi”, poručili su građani.

Na kraju su poslali i snažnu poruku zajedništva i mira. “Drniš nije grad mržnje i nikada to neće biti. Ovo je grad dobrih ljudi, mira, pršuta i Ivana Meštrovića. Neka večeras tišina govori umjesto nas, neka molitva bude jača od bijesa, a svjetlo svijeća jače od tame koja nas je pogodila”, stoji u poruci koju potpisuju “Građani Drniša”.