Austrija za izbjeglice i azilante, uz obvezne tečajeve njemačkog uvodi i obvezu samostalnog učenja. U protivnom sankcije

Austrijska Vlada i ministrica integracije u austrijsko društvo Claudia Bauer iz Narodne stranke (ÖVP) sve više steže obruč oko neposlušnih izbjeglica i korisnika azila i supsidijarne zaštite, koji su došli u Austriju, a ne žele učiti i naučiti njemački jezik, ili gledaju kako to izbjeći. Na konferenciji za medije u četvrtak u Saveznom kancelarstvu u Beču Bauer je zajedno s Austrijskim integracijskim fondom (ÖIF) predstavila reformu tečajeva njemačkog jezika za izbjeglice i azilante, koja bi trebala u travnju stupiti na snagu.

Ključna odredba je da će ubuduće polaznici jezičnog tečaja morati redovito pisati domaće zadaće odnosno ispuniti novouvedenu obvezu tzv. samostalnog učenja. To znači obvezno izvršavanja svih zadanih zadataka za rješavanje kod kuće - i to ne samo formalno, kao što je to dosad bilo, Domaće zadaće i ostale vježbe koje se moraju kod kuće napraviti, provjeravat će se po dolasku na jezični tečaj. Oni koji neće pisati domaće zadaće i ignorirat će samostalno učenje, suočit će se s problemima, rečeno je u četvrtak na Pressici. “Njemački se ne uči samo sjedenjem na tečaju, već vježbom, ponavljanjem i upotrebom”, naglasila je Bauer napomenuvši: “Svatko tko želi napredovati mora se baviti gradivom i vježbati i kod kuće. Ubuduće ćemo zahtijevati upravo takvu vrstu osobne odgovornosti”.

Današnje poruke ministrice integracije Bauer bile su posve jasne. Oni koji ne žele pisati domaće zadaće i vježbati njemački i kod kuće, bit će sankcionirani za svoj neposluh i nemar. Posljedice koje će snositi kreću se će od upozorenja do isključenja s tečaja njemačkog jezika, a u konačnici i smanjenja financijske odnosno socijalne potpore. Bauer je također naglasila da se nastavni plan i program za migrante, znatno proširuje. Primjerice, migranti će morati naučiti pisati e-poruke, a regionalni dijalekti će također biti dio nastave: “Onaj tko u Austriji zna samo književni njemački jezik iz udžbenika, često u svakodnevici razumije tek polovicu onoga što se govori. Zato pripremamo ljude na to kako se stvarno govori u Austriji”.

Pooštravanje propisa posljedica je na tisuće samovoljnih prekida pohađanja tečajeva njemačkog, od strane izbjeglica i azilanata. Samo u 2025. godini bilo je oko 10.000 neopravdanih odjava. Za austrijsku ministricu integracije je to, kako je rekla, jasan poziv na djelovanje. “Jer sve to je novac poreznih obveznika”, poručila je Bauer. Financijski pritisak na neposlušne polaznike tečajeva njemačkog jezika također će se povećati. Socijalne naknade ubuduće će biti vezane uz pohađanje jezičnog tečaja. Oni koji neće pohađati tečajeve i ispunjavati integracijske obveze primit će manje novaca. “Svatko tko želi živjeti u Austriji mora naučiti njemački. Bez izgovora - ako i ali”, naglasila je Bauer poručivši: “To je ključ integracije.” Karla Pirker, voditeljica programa tečajeva njemačkog jezika Austrijskog integracijskog fonda je na Pressici rekla kako sve izbjeglice i azilanti nemaju kod kuće odgovarajuće uvjete za učenje. Njima će, kako je potvrdio direktor ÖIF-a Roland Goiser biti osiguran prostor za pisanje domaćih zadaća, vježbe i samostalno učenje.