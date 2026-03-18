Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NASTAVLJAMO IH PODUPIRATI'

Plenković na proslavi EPP-a u Bruxellesu: 'Sjeverna Makedonija zaslužuje jasnu perspektivu u EU'

Foto: Screenshot/X
1/4
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
18.03.2026.
u 23:20

'Proteklih 50 godina EPP predstavlja predvodničku političku snagu Europe, koja je uvijek snažno stajala uz građane', rekao je Plenković

Europska pučka stranka (EPP) predvodnička je politička snaga Europe, rekao je u srijedu navečer hrvatski premijer Andrej Plenković na X-u, povodom obilježavanja 50. obljetnice te stranke kojoj pripada i Hrvatska demokratska zajednica. Hrvatski premijer, koji je doputovao u Bruxelles na samit EU-a koji se održava u četvrtak, također je sudjelovao na obilježavanju 50. obljetnice EPP-a.

“Proteklih 50 godina EPP predstavlja predvodničku političku snagu Europe, koja je uvijek snažno stajala uz građane. Suočeni s brojnim izazovima, budućnost EU gradimo na temeljnim načelima naše politike – solidarnost, prosperitet, sigurnost i uvažena Europa na globalnom planu”, kaže se u Plenkovićevoj objavi na X-u.

Dodaje da HDZ kao članica EPP-a  ima važnu i aktivnu ulogu. “Nastavit ćemo davati svoj doprinos zajedničkim europskim politikama, štiteći interese hrvatskih građana i dodatno učvršćujući položaj u srcu Europe”, poručio je Plenković.

On se u srijedu u Bruxellesu sastao i sa sjevernomakedonskim premijerom Hristijanom Micockim, poručivši na X-u da će Hrvatska nastaviti podupirati tu zemlju na putu prema članstvu u EU. “Razmijenili smo mišljenja o geopolitičkim izazovima, sigurnosti energetske opskrbe na jugoistoku Europe, kao i o mjerama koje dvije vlade poduzimaju u borbi protiv rasta cijena energenata. Hrvatska će nastaviti podupirati Sjevernu Makedoniju na putu prema članstvu u EU-u i smatramo da zaslužuje jasnu perspektivu”, objavio je Plenković na X-u.
FOTO Zagreb utonuo u čaroliju: Pogledajte 50 najatraktivnijih fotografija s prve večeri Festivala svjetla
1/50
Ključne riječi
Bruxelles Andrej Plenković Europska pučka banka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bogdanovci: Zoran Milanović na obilježavanju 35 obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Bogdanovcima
48
'NEĆEMO SE ŽURITI, IMA VREMENA'

Milanović: 'Plenković me četiri puta odbio, sad mu se žuri. Kao da ga nešto žulja'

Nakon gotovo četiri i pol godine, predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković sjest će za isti stol na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Predsjednik je potvrdio da prihvaća premijerov prijedlog, no nije propustio istaknuti kako mu je neobična iznenadna žurba iz Vlade, sugerirajući da teme koje će se naći na stolu zahtijevaju ozbiljnu i temeljitu pripremu, a ne brzanje

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!