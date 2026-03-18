Plenković na proslavi EPP-a u Bruxellesu: 'Sjeverna Makedonija zaslužuje jasnu perspektivu u EU'

Europska pučka stranka (EPP) predvodnička je politička snaga Europe, rekao je u srijedu navečer hrvatski premijer Andrej Plenković na X-u, povodom obilježavanja 50. obljetnice te stranke kojoj pripada i Hrvatska demokratska zajednica. Hrvatski premijer, koji je doputovao u Bruxelles na samit EU-a koji se održava u četvrtak, također je sudjelovao na obilježavanju 50. obljetnice EPP-a.

“Proteklih 50 godina EPP predstavlja predvodničku političku snagu Europe, koja je uvijek snažno stajala uz građane. Suočeni s brojnim izazovima, budućnost EU gradimo na temeljnim načelima naše politike – solidarnost, prosperitet, sigurnost i uvažena Europa na globalnom planu”, kaže se u Plenkovićevoj objavi na X-u.

Over the past 50 years, @EPP has represented the leading political force in Europe, consistently standing firmly by its citizens. Faced with numerous challenges, we are building the future of the EU on the fundamental principles of our policy — solidarity, prosperity, security,… pic.twitter.com/osEZeFFTlE — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 18, 2026

Dodaje da HDZ kao članica EPP-a ima važnu i aktivnu ulogu. “Nastavit ćemo davati svoj doprinos zajedničkim europskim politikama, štiteći interese hrvatskih građana i dodatno učvršćujući položaj u srcu Europe”, poručio je Plenković.

On se u srijedu u Bruxellesu sastao i sa sjevernomakedonskim premijerom Hristijanom Micockim, poručivši na X-u da će Hrvatska nastaviti podupirati tu zemlju na putu prema članstvu u EU. “Razmijenili smo mišljenja o geopolitičkim izazovima, sigurnosti energetske opskrbe na jugoistoku Europe, kao i o mjerama koje dvije vlade poduzimaju u borbi protiv rasta cijena energenata. Hrvatska će nastaviti podupirati Sjevernu Makedoniju na putu prema članstvu u EU-u i smatramo da zaslužuje jasnu perspektivu”, objavio je Plenković na X-u.