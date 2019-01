Vatrogasci uspjeli spasiti prtljagu 32 turista iz Koreje

Kvar na električnim instalacijama doveo je do požara koji je u srijedu oko 20 sati buknuo pod krovištem na zadnjem katu dijela obiteljskog hotela Mirni kutak u Gornjim Dubravama kod Otočca. Da je kvar na električnim instalacijama doveo do požara, potvrdila je PU ličko-senjska.

Dao kvalitetne informacije

Požar je zahvatio više od polovice obiteljskog hotela, a sreća u nesreći bila je što je buknuo u vrijeme večere pa su gosti, umjesto u svojim sobama na katu hotela, bili u prizemlju, u restoranu na večeri. Riječ je o 32 državljanina Koreje koji su se nekoliko sati prije smjestili u hotel. Odmah su evakuirani, najprije u autobus kojim su došli, a kasnije su odvezeni u hotel u Korenicu.

– Primijetili smo dim, vatru ispod krova kuće. Ubrzo su došli i vatrogasci, a i puno je nas susjeda priskočilo u pomoć. Ma kako nećeš kada vidiš kakva se tragedija i šteta dogodila ljudima. Ta obitelj puno ulaže, svi rade, trude se, marljivi su, stalno nešto dograđuju da bi imali što bolju uslugu i sada im se dogodi ovako nešto. Strašno, stvarno mi je žao – kazao nam je jedan od susjeda koji je priskočio u pomoć vatrogascima. Njih su pak bila 34 na gašenju požara s deset vozila, a pomagali su im i djelatnici policije.

U borbi s vatrenom stihijom, koja je trajala sve do ponoći, kada je požar stavljen pod kontrolu, lakše je ozljede zadobio samo Domagoj Tomić, zet vlasnika hotela na kojeg je pala gipsana obloga s metalnim držačem pa je zadobio ogrebotinu na čelu. D. Tomić je medijima još u srijedu navečer rekao kako je izgorjelo sve po sobama, da se požar širi po svuda te da se boji da će šteta biti milijunska. Drugoga dana, kada su se pokazali razmjeri štete, članovi obitelji nisu htjeli komentirati tragediju u kojoj su se našli.

– Intervencija je bila zahtjevna u svakom smislu. Požar je buknuo na najvišem katu, ispod limenoga krova te zahvatio i drvene obloge, izolaciju, gips-ploče, a riječ je o dijelu građevine koja ima više krovišta raznih visina, te puno stubišta. Nisu nam išle u prilog ni niske temperature zraka vani. No u prilog nam je išla ispravna hidrantska mreža pa smo puno brže i lakše gasili požar, ali i činjenica da je vlasnik, iako je bio u šoku zbog svega, bio dovoljno priseban da nam daje kvalitetne informacije kako bismo se u mraku i pod dimom mogli lakše kretati u unutrašnjosti hotela koju je zahvatio požar. U puno situacija to nije tako. Zato smo i uspjeli pregledati sve sobe, te spasiti i prtljagu gostiju iz soba, što nije zanemarivo, s obzirom na to da je riječ o gostima koji su prevalili dalek put do Hrvatske – kazao je Hrvoje Ostović, vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije koji je pohvalio angažman svih u akciji gašenja zahtjevnog požara. Budući da je dobar dio hotela, u kojem živi i obitelj vlasnika, zahvaćen požarom, šteta će, nažalost, biti velika.

Potpuno ugašen ujutro

Vatrogasni zapovjednik pohvalio je angažman svih u gašenju požara koji je, iako stavljen pod kontrolu oko ponoći, potpuno ugašen tek pred jutro. Naglasio je kako se u ovom slučaju pokazalo koliko su važni apeli vatrogasaca za ispravnost hidrantske mreže, što je u ovom slučaju doprinijelo da tragedija i šteta ne budu i veće. Naime, vatrogasci bi u protivnom morali dopremiti vodu, ali i upotrijebiti kompliciraniju tehniku gašenja.