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obraćanje naciji

Trump pripremio govor koji bi mogao zapaliti Ameriku: TV kuće ne znaju hoće li ga pustiti u program

U.S. President Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi in Washington
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
17.07.2026.
u 01:00

Ako televizije odbiju emitirati govor, to bi moglo razljutiti administraciju koja je već izvela značajan pritisak na velike televizijske kuće.

Američke televizije odvaguju hoće li prenositi planirano obraćanje naciji predsjednika Donalda Trumpa u četvrtak navečer po američkom vremenu u udarnom terminu, gdje bi trebao govoriti o zaštiti integriteta izbora, četiri mjeseca prije ključnih međuizbora.

Televizije uobičajeno prenose većinu takvih govora ako oni sadrže informacije od javnog značaja, ističe Reuters. "Predsjednik Trump održat će govor naciji o zaštiti integriteta naših izbora i potičemo sve Amerikance da ga pogledaju“, rekla je Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće.

Bijela kuća razmatra da iskoristi govor da razotkrije povjerljive obavještajne informacije povezane s namjerom ili sposobnošću kineskog miješanja u američke izbore 2020., izvijestio je Reuters u srijedu.

Tijekom brifinga s medijima u četvrtak Karoline Leavitt je rekla da je "također vrlo moguće" da će Trump spomenuti trenutačnu situaciju s Iranom i gospodarstvo, i da bi mogao govoriti o više tema. Rekla je da "je to razlog više" da televizije prenesu govor uživo i da se Amerikanci uključe. Trump bi trebao govoriti u 3 sata u petak po srednjoeuropskom vremenu. 

Američki predsjednik godinama govori o izbornoj prijevari od demokrata Joea Bidena. Također tvrdi, bez dokaza, da je glasanje poštom prepuno prijevara, da su glasački strojevi podobni za manipulaciju i da je rašireno glasanje građana bez državljanstva. Neki demokrati, uključujući zastupnicu Alexandriju Ocasio-Cortez, pozvali su televizije da ne emitiraju govor, tvrdeći da će Trump vjerojatno ponavljati već opovrgnute tvrdnje.

U.S. President Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi in Washington
U.S. President Donald Trump calls out to the reporters as he greets Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi outside the West Wing at the White House in Washington, D.C., U.S., July 14, 2026. REUTERS/Evan Vucci Photo: Evan Vucci/REUTERS
Foto: Evan Vucci/REUTERS

NBC News planira prenositi predsjednikov govor na svojoj slobodnoj streaming platformi, NBC News NOW, no neće emitirati govor na svojoj glavnoj televiziji, prema osobi koja je upoznata s problematikom. Tvrtka je odbila komentirati. Glasnogovornici dviju drugih velikih američkih mreža, ABC-ja i CBS-a, nisu odgovorili na pitanja o tome planiraju li prenositi obraćanje uživo. CNN i Fox News također nisu odgovorili na zahtjev za komentarom.

Ako televizije odbiju emitirati govor, to bi moglo razljutiti administraciju koja je već izvela značajan pritisak na velike televizijske kuće. Konzervativna kabelska televizija Fox News, u vlasništvu Ruperta Murdocha, uobičajeno prenosi sve Trumpove govore, no ovaj puta bi i ona mogla biti oprezna.

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U.S. President Trump meets with Iraqi PM Ali al-Zaidi in Washington
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Donald Trump

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