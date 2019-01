Požar u hotelu, na čovjeka pala gipsana ploča: 'Katastrofa, šteta je milijunska'

Sinoć je planuo požar u hotelu Mirni kutak u Otočcu, a gosti su evakuirani.

Zet vlasnika hotela Domagoj Tomić lakše je ozlijeđen tijekom pomaganja u gašenju. Na njega je pala gipsana obloga i njezin metalni držač, pišu 24 sata.

- Sobe, namještaj, vrata, sve živo što je na tom dijelu moglo izgorjeti je izgorjelo. Ne znam ni kako će se to dalje moći zaustavljati jer to se širi sad na drugi dio hotela, jer to je sve povezano i ide u jednu kocku, i... Katastrofa. Šteta je milijunska - rekao je sinoć Domagoj Tomić za HRT.

Iz Policijske uprave ličko-senjske sinoć su izvijestili o požaru i da su gosti evakuirani iz hotela.

- S obzirom na to da su evakuirani na vrijeme, među njima nema ozlijeđenih - izjavila je glasnogovornica Policijske uprave ličko-senjske Maja Brozičević.

Više informacija trebalo bi biti poznato nakon očevida.

