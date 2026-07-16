Hrvat (16) koji je izbo djevojčice pisao je 'manifest mržnje': Veličao masakre i planirao livestream pokolja

Osumnjičeni napadač iz Schongaua, koji ima hrvatsko državljanstvo, navodno se na internetu opisivao kao „beznadni 16-godišnjak s previše mržnje u srcu“, vrijeđao pripadnike manjina i veličao počinitelje školskih masakara. Istražitelji trenutačno analiziraju dokument od 19 stranica, koji nazivaju mogućim „manifestom“, kao i informacije prema kojima je napad možda planirao prenositi uživo putem interneta.

Prema svemu sudeći, osumnjičeni 16-godišnjak još je prije napada u srijedu na učenike gimnazije Welfen imao planove za napad i fantazije o ubojstvima. Takozvani „manifest“, objavljen na internetu, upućuje na to da je pripadao internetskoj subkulturi čiji pripadnici veličaju desničarske teroriste i počinitelje školskih masakara. Njemački Spiegel došao je u posjed PDF dokumenta od 19 stranica. Sadržaj i digitalni tragovi upućuju na mogućnost da ga je napisao upravo osumnjičeni napadač.

Autor „manifesta“, za kojeg se pretpostavlja da je riječ o osumnjičenom, u tekstu sebe opisuje kao „beznadnog 16-godišnjaka s previše mržnje u srcu“. U njemu vrijeđa muslimane, homoseksualce i transrodne osobe, ismijava pretile ljude te iznosi nasilne fantazije usmjerene prema djeci. Istodobno se deklarira kao pripadnik mizogine takozvane „incel“ scene.

Autor teksta također veliča terorističke napade i školske masakre. Među ostalim, slavi krvavi napad iz prosinca 2012., kada je mladić u osnovnoj školi Sandy Hook u američkom gradu Newtownu, u saveznoj državi Connecticut, ubio 20 djece i šest odraslih osoba. U dokumentu se glorificira i napadač iz novozelandskog Christchurcha, koji je 2019. godine upao u dvije džamije i ubio više od 50 ljudi. Taj je desničarski terorist svoj napad tada prenosio uživo putem interneta.

Das »Manifest« des mutmaßlichen Messerangreifers an einer bayerischen Schule strotzt vor Gewaltfantasien und Frauenfeindlichkeit. Die Spuren führen in dunkle Onlineszenen. https://t.co/l4NMjSnWOz — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 16, 2026

Sadržaj i stil „manifesta“ upućuju na to da se njegov autor kretao u internetskoj subkulturi koju sigurnosne službe nazivaju „scenom obožavatelja napadača“. Prema podacima njemačkog Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka, toj sceni djelomično pripadaju i maloljetnici izrazito skloni nasilju, koji oko desničarskih terorista stvaraju svojevrsni kult.

Istražitelji sada analiziraju dokument za koji postoji mogućnost da ga je napisao osumnjičeni. Osim toga, provjerava se i je li napad trebao biti prenošen uživo putem interneta. „Postoje prvi pokazatelji da je ovaj napad trebao biti prenošen uživo, ali u ovom trenutku ne možemo reći ništa više“, rekao je glasnogovornik Državnog odvjetništva München II.

„Dokument je u našem posjedu“, dodao je glasnogovornik. „On je predmet istrage. Trenutačno provjeravamo njegovo podrijetlo i autentičnost, no zasad nemamo nikakve zaključke koji bi potvrdili ili opovrgnuli da ga je napisao počinitelj.“ Nadležne službe u stalnom su kontaktu sa Središnjim uredom za borbu protiv ekstremizma i terorizma pri Glavnom državnom odvjetništvu u Münchenu. Razmatra se i mogućnost da taj ured preuzme istragu.

Šesnaestogodišnji bivši učenik škole nalazi se u istražnom zatvoru. Tereti ga se za dva kaznena djela pokušaja ubojstva. Prema dosadašnjim informacijama, u srijedu je na školskom području nožem teško ozlijedio dvije 13-godišnje djevojčice. Obje se i dalje nalaze na bolničkom liječenju. Njihovi školski kolege pružili su im prvu pomoć, čime su, prema svemu sudeći, jednoj od djevojčica spasili život. Osumnjičenog su svladali nastavnici i policijski službenici.

Policija i državno odvjetništvo ranije su priopćili da se protiv 16-godišnjeg hrvatskog državljanina vodila istraga zbog dva incidenta iz 2025. godine. Sumnjičilo ga se da je prijetio školskim kolegama te na društvenim mrežama veličao školske masakre.

Nakon napada policija je zaplijenila nož, pištolj i streljivo. Prema informacijama agencije dpa, vatreno oružje pronađeno je u ruksaku koji je 16-godišnjak nakon napada ostavio u školskom dvorištu, u blizini mjesta zločina. Nakon uhićenja sam je policajcima pokazao gdje se ruksak nalazi. Navodno je iz pištolja ispalio jedan hitac, no oružje je potom otkazalo. Prema dostupnim informacijama, istražiteljima je rekao da je pištolj nabavio na dark webu. Nož koji je koristio, prema dosadašnjim saznanjima, nije bio kuhinjski ili drugi uobičajeni kućanski nož.