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SURADNJA HRVATSKE I AUSTRIJE

Pet zborova iz Austrije u glazbenom osvajanju Dubrovnika

Dubrovnik: Otvorena 1053. Festa sv. Vlaha
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Snježana Herek
16.07.2026.
u 22:42

Cilj ovog međunarodnog Projekta je povezivanje Austrije i Hrvatske kroz glazbu, zajedništvo i kulturnu suradnju. Raznolik program obuhvatit će djela sakralne, klasične, tradicijske i suvremene zborske literature

Hrvatska matica iseljenika podružnica Dubrovnik, na čijem je čelu agilna predsjednica Maja Mozara, izvijestila je domaće i strane medije da se od 14. do 20. srpnja 2026. održava međunarodni kulturno-glazbeni projekt “Glazba koja spaja – Dubrovnik Choir Tour 2026“, koji okuplja članove pet zborova iz Austrije, pod umjetničkim vodstvom hrvatskog dirigenta, maestra Giuseppea Terze, Splićanina s bečkom adresom.

Cilj ovog međunarodnog Projekta je povezivanje Austrije i Hrvatske kroz glazbu, zajedništvo i kulturnu suradnju. Raznolik program obuhvatit će djela sakralne, klasične, tradicijske i suvremene zborske literature. Kako stoji u najavi, sudionici turneje su članovi Gradskog zbora Fischamend i Zbora Pro Musica Haslau-Maria Ellend, oba iz Donje Austrije, Ženskog zbora “Otvorena srca” iz Beča, Zbora djelatnika Ortopedske bolnice Speising u Beču te Muškog zbora Ottakringer Liedertafel – pjevački savez bečkih pekara iz Beča.

Vrhunac turneje predstavlja koncert “Večer zborske glazbe” koji će se održati 17. srpnja 2026., s početkom u 21 sat, u Crkvi sv. Vlaha u povijesnoj jezgri Dubrovnika, na kojem će se Zborovima pridružiti i dubrovački kantautor Josip Čenić, uz klavirsku pratnju mag. Kamile Zaveckaite.

Dodatni nastup održat će se u Trstenom 19. srpnja u 10 sati, gdje će svojim nastupom obogatiti liturgijsko slavlje i koncertni program nakon sv. mise, stoji u priopćenju. Pokrovitelji programa su Hrvatska matica iseljenika – podružnica Dubrovnik i Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik.

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Ključne riječi
koncert Hrvatska matica iseljenika Maja Mozara

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