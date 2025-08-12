Naši Portali
POŽAR KOD SOLINA

Vatrogasci spasili kuće u posljednji tren: Pogledajte što je zapravo izazvalo požar!

Novi požar iznad Solina
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
12.08.2025.
u 20:43

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac nehajno izazvao požar rezanjem metalnih cijevi brusilicom, uslijed čega je došlo do zapaljenja trave i niskog raslinja,"

Splitska policija je izvijestila kako se osnovano sumnje da je požar u Rupotinama, iznad Solina, u utorak iz nehaja izazvao muškarac rezanjem metalnih cijevi, što je izazvalo iskrenje i zapaljenje niskog raslinja, te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava.

Na području naselja Rupotina iznad Solina požar je planuo danas popodne, zaprijetio je i kućama, ali brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen je, izvijestili su ranije danas iz DVD-a Solin. Na terenu je bilo 30 vatrogasca koji su s 11 vozila najprije spriječili vatrenu stihiju da zahvati kuće, a potom je požar lokaliziran, rekao je Hini Josip Grgić, zapovjednik DVD-a Solin.

"Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je muškarac nehajno izazvao požar rezanjem metalnih cijevi brusilicom, uslijed čega je došlo do zapaljenja trave i niskog raslinja," priopćeno je večeras iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog 'dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom iz nehaja'.

