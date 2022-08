Vatreni tornado u Alžiru odnio najmanje 38 života, stotine se evakuiraju iz gradova

Šumski su požari postali godišnja pošast na sjeveru Afrike, gdje klimatska kriza pretvara ogromna područja u kutije šibica, zorno prikazuje primjer iz Alžira. Tamošnji su se vatrogasci u četvrtak borili s nizom požara koji su, potpomognuti sušom i toplinskim valom, ubili najmanje 38 ljudi.

Prema više izvora, uključujući lokalne novinare i vatrogasce, najmanje 38 ljudi je poginulo, uglavnom u provinciji El Tarf u blizini granice s Tunisom, gdje su temperature dosezale 48 stupnjeva Celzijevih.

Novinar iz El Tarfa opisao je prizore uz cestu prema El Kali, na dalekom sjeveroistoku zemlje.

"Vatreni tornado sve je pomeo u sekundama" prenosi Guardian, "Većina žrtava stradala je za vrijeme posjeta parku prirode" rekao je, dodavši kako su se vatrogasci još borili protiv požara oko jezera Tonga.

#Huge fires are sweeping our beloved #Algeria & besieging some villages, leaving dozens of victims & injuries so far!!#فريق_مجاهدون

O Allah, make the fire of these fires coolness & peace for our people in Algeria. O Allah, extinguish them with Your power, put them out with Your pic.twitter.com/XIijDO5Yi1