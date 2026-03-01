Naši Portali
LINIJE RAZDORA

"Zmiji je odrubljena glava": ostaje još samo jedan, puno veći problem

FILE - European Union has added Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to its terrorist list.
Foto: Akasbashi/SIPA
1/2
Autor
Antonio Mandir
01.03.2026.
u 09:54

"Borit će se do posljednjeg čovjeka jer znaju da je u pitanjunjihov opstanak", kaže politolog Ralph Ghadban

Nasljedstvo likvidiranog iranskog vrhovnog vođe Alija Khamneija jasno je riješeno izborom Vijeća stručnjaka, a i sam ajatolah imenovao je u tajnosti svoje moguće nasljednike o kojima se za sad samo špekulira. Međutim, provedba izbora novoga lidera irana mogla bi potrajati, ako se brzo ne završi rat koji su napadom na Iran pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Upitno je bi li ostatak vlasti prihvatio prijelaznu figuru.

„To bi moglo dovesti do linija razdora ako ovaj proces predugo traje i iranske institucije, koje su zapravo spremne za to, ne budu mogle nastaviti funkcionirati“, rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) Simon Wolfgang Fuchs, profesor islamskih studija na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu,

„S druge strane, Iran naravno nije režim koji se oslanja isključivo na jednu obitelj ili vrlo mali krug ljudi o kojima sve ovisi", dodao je Fuchs. Američko-izraelski napadi ciljali su sam vrh establišmenta u Teheranu.
„Radi se o obezglavljivanju izvršne vlasti “, rekao je politolog Maximilian Terhalle za njemački Focus.de. „Vojni udari usmjereni su protiv ključnih državnih institucija. Cilj je eliminirati aparat moći na čelu s Alijem Khamneijem.“

Stručnjaci se ne slažu oko Hameneijevog značaja za Iran. Dok ga Fuchs naziva "središnjom figurom oko koje sve teče", politologinja Düzen Tekkal ga vidi kao "glavu zmije, a narod Irana želi da se zmiji odrubi glava"

Stručnjak za Iran i islam Ralph Ghadban rekao je za Focus.de da " Khameneijeva smrt ne mijenja ništa za režim ". Dodao je da je režim "svakako bio vrlo dobro pripremljen" i za ovaj scenarij likvidacije ajatolaha. Po njegovom mišljenju, 100 posto moći u Iranu leži u rukama Revolucionarne garde. "Iranom ne vladaju mule, već Revolucionarna garda, vojna kasta", piše Ghadban u svojoj knjizi "Mreža mula". b"Borit će se do posljednjeg čovjeka jer znaju da je u pitanju njihov opstanak."

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.

Ključne riječi
SAD Izrael rat Iran

SE
Serengeti
10:04 01.03.2026.

Izabrani vjerski vođa neke zemlje je "zmija"?!? To je uvreda svim Irancima koji podržavaju iranske vjerske vođe. Nije ni čudo da Iranci mrze zapadni svijet.

SI
sisavac
10:04 01.03.2026.

Zmiji? Sramota. Po ovome, svatko tko vam he prijetnja je legitimno ga likvidirati. Znali, papa je legitimna meta za 7 mlrd ljudi, jer predstavlja režim koji 2.000 godina okupira, razara, muči, pljačka, druge narode. Jel tako? Što je to vama ovaj ajatolah napravio? Ili ste samo obrađeni medijima..

Još iz kategorije

Ajatolah Homeini vraća se u Iran nakon 14 godina egzila 1. veljače 1979.
Premium sadržaj
Video sadržaj
NAKON UBOJSTVA VRHOVNOG VOĐE

Što će se događati u Iranu: Od teokracije prema vojnoj državi? Revolucionarna garda pred povijesnom prilikom

Khameneije bio ključni stup sustava Islamske Republike, države u kojoj formalne institucije poput predsjednika i parlamenta postoje, ali konačne odluke donosi vrhovni vođa. On kontrolira oružane snage, Revolucionarnu gardu, obavještajni aparat, pravosuđe, državne medije i stratešku vanjsku politiku. Predsjednik države vodi izvršnu vlast, ali ostaje podređen vrhovnom vođi, dok Vijeće čuvara i Skupština stručnjaka nadziru politički sustav i biraju njegova nasljednika

