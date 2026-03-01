"Zmiji je odrubljena glava": ostaje još samo jedan, puno veći problem

Nasljedstvo likvidiranog iranskog vrhovnog vođe Alija Khamneija jasno je riješeno izborom Vijeća stručnjaka, a i sam ajatolah imenovao je u tajnosti svoje moguće nasljednike o kojima se za sad samo špekulira. Međutim, provedba izbora novoga lidera irana mogla bi potrajati, ako se brzo ne završi rat koji su napadom na Iran pokrenuli Izrael i Sjedinjene Američke Države. Upitno je bi li ostatak vlasti prihvatio prijelaznu figuru.

„To bi moglo dovesti do linija razdora ako ovaj proces predugo traje i iranske institucije, koje su zapravo spremne za to, ne budu mogle nastaviti funkcionirati“, rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) Simon Wolfgang Fuchs, profesor islamskih studija na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu,

„S druge strane, Iran naravno nije režim koji se oslanja isključivo na jednu obitelj ili vrlo mali krug ljudi o kojima sve ovisi", dodao je Fuchs. Američko-izraelski napadi ciljali su sam vrh establišmenta u Teheranu.

„Radi se o obezglavljivanju izvršne vlasti “, rekao je politolog Maximilian Terhalle za njemački Focus.de. „Vojni udari usmjereni su protiv ključnih državnih institucija. Cilj je eliminirati aparat moći na čelu s Alijem Khamneijem.“

Stručnjaci se ne slažu oko Hameneijevog značaja za Iran. Dok ga Fuchs naziva "središnjom figurom oko koje sve teče", politologinja Düzen Tekkal ga vidi kao "glavu zmije, a narod Irana želi da se zmiji odrubi glava"

Stručnjak za Iran i islam Ralph Ghadban rekao je za Focus.de da " Khameneijeva smrt ne mijenja ništa za režim ". Dodao je da je režim "svakako bio vrlo dobro pripremljen" i za ovaj scenarij likvidacije ajatolaha. Po njegovom mišljenju, 100 posto moći u Iranu leži u rukama Revolucionarne garde. "Iranom ne vladaju mule, već Revolucionarna garda, vojna kasta", piše Ghadban u svojoj knjizi "Mreža mula". b"Borit će se do posljednjeg čovjeka jer znaju da je u pitanju njihov opstanak."

