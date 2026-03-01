VIDEO Dramatične scene nakon likvidacije Khameineija: Rulja u Pakistanu upala u konzulat SAD-a, najmanje 6 mrtvih!

Najmanje šest prosvjednika poginulo je u sukobima nakon što je velika skupina ljudi upala na američki konzulat u pakistanskom gradu Karachi u nedjelju, 1. ožujka 2026., piše AP, nakon što je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ubijen u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu.

Incident se dogodio u blizini američkog konzulata na ulici Mai Kolachi. Prosvjednici, bijesni zbog zračnog udara (nazvanog „Operacija Epic Fury“), oštetili su zgradu, zapalili dijelove objekta i pokušali nasilno ući. Policija i paravojne snage intervenirale su pendrecima i suzavcem kako bi rastjerali masu, što je rezultiralo smrću najmanje šest osoba i više ozlijeđenih. Humanitarna organizacija Edhi Foundation potvrdila je broj žrtava.

Ministar unutarnjih poslova pokrajine Sindh, Ziaul Hassan Lanjar, zatražio je hitno izvješće od karachiške policije. Nemiri su izazvali velike prometne gužve jer su ulice u tom području zatvorene.

⚡️Crazy! In Karachi, Pakistan, protesters are storming the U.S. embassy



Armed with rocks, wooden planks, and sticks, Pakistanis broke into the consulate's territory.



In Baghdad, Iraq, a frantic crowd is also trying to break into the U.S. embassy.



In total: mass protests… pic.twitter.com/DqCrLiUXNc — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2026

Situacija ostaje vrlo napeta, a vlasti pomno prate razvoj događaja usred izrazite regionalne nestabilnosti.

Podsjetimo, zračni napad ubio je Khameneija u njegovom uredu u Teheranu. Iran je potvrdio smrt vođe, proglasio nacionalnu žalost (uključujući 40 dana javnog oplakivanja i zastave na pola koplja) te obećao osvetu. Iranska vlada nazvala je napad „velikim zločinom“ koji „nikada neće ostati bez odgovora“, dok Revolucionarna garda prijeti snažnim operacijama protiv američkih i izraelskih baza.

Iran je izveo raketne napade na ciljeve u Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva.Američki predsjednik Donald Trump opisao je udar kao „veliki dan za ovu zemlju i veliki dan za svijet“ te upozorio Iran da će svaki pokušaj odmazde biti dočekan „bez presedana silom“, kako je napisao na Truth Socialu.

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.