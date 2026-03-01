Naši Portali
UŽIVO
Krenule nove eksplozije: Iran zaprijetio najžešćim udarom do sad, Trump prijeti 'neviđenom silom'
FOTO Dubai ponovno napadnut, čuju se eksplozije
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
Smaknut s članovima obitelji: Uz ajatolaha su ubijeni i njegova kćerka, zet i unuka
Izrael i SAD isplanirali raketni napad zbog ovog sastanka: 'Htjeli smo ih iznenaditi'
Žestoki prosvjedi

VIDEO Dramatične scene nakon likvidacije Khameineija: Rulja u Pakistanu upala u konzulat SAD-a, najmanje 6 mrtvih!

Američki konzulat u Karachiju u Pakistanu
Foto: Reuters/Pixsell
1/5
Autor
Dario Markas
01.03.2026.
u 10:00

Prosvjednici, bijesni zbog zračnog udara (nazvanog „Operacija Epic Fury“), oštetili su zgradu, zapalili dijelove objekta i pokušali nasilno ući. Policija i paravojne snage intervenirale su pendrecima i suzavcem kako bi rastjerali masu, što je rezultiralo smrću najmanje šest osoba i više ozlijeđenih

Najmanje šest prosvjednika poginulo je u sukobima nakon što je velika skupina ljudi upala na američki konzulat u pakistanskom gradu Karachi u nedjelju, 1. ožujka 2026., piše AP, nakon što je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ubijen u zajedničkom američko-izraelskom zračnom napadu.

Incident se dogodio u blizini američkog konzulata na ulici Mai Kolachi. Prosvjednici, bijesni zbog zračnog udara (nazvanog „Operacija Epic Fury“), oštetili su zgradu, zapalili dijelove objekta i pokušali nasilno ući. Policija i paravojne snage intervenirale su pendrecima i suzavcem kako bi rastjerali masu, što je rezultiralo smrću najmanje šest osoba i više ozlijeđenih. Humanitarna organizacija Edhi Foundation potvrdila je broj žrtava.

Ministar unutarnjih poslova pokrajine Sindh, Ziaul Hassan Lanjar, zatražio je hitno izvješće od karachiške policije. Nemiri su izazvali velike prometne gužve jer su ulice u tom području zatvorene.

Situacija ostaje vrlo napeta, a vlasti pomno prate razvoj događaja usred izrazite regionalne nestabilnosti.

Podsjetimo, zračni napad ubio je Khameneija u njegovom uredu u Teheranu. Iran je potvrdio smrt vođe, proglasio nacionalnu žalost (uključujući 40 dana javnog oplakivanja i zastave na pola koplja) te obećao osvetu. Iranska vlada nazvala je napad „velikim zločinom“ koji „nikada neće ostati bez odgovora“, dok Revolucionarna garda prijeti snažnim operacijama protiv američkih i izraelskih baza.

Iran je izveo raketne napade na ciljeve u Izraelu i zemljama Perzijskog zaljeva.Američki predsjednik Donald Trump opisao je udar kao „veliki dan za ovu zemlju i veliki dan za svijet“ te upozorio Iran da će svaki pokušaj odmazde biti dočekan „bez presedana silom“, kako je napisao na Truth Socialu.

Situaciju na Bliskom istoku pratite iz minute u minutu OVDJE.

Khameneije bio ključni stup sustava Islamske Republike, države u kojoj formalne institucije poput predsjednika i parlamenta postoje, ali konačne odluke donosi vrhovni vođa. On kontrolira oružane snage, Revolucionarnu gardu, obavještajni aparat, pravosuđe, državne medije i stratešku vanjsku politiku. Predsjednik države vodi izvršnu vlast, ali ostaje podređen vrhovnom vođi, dok Vijeće čuvara i Skupština stručnjaka nadziru politički sustav i biraju njegova nasljednika

