Vakula najavio nagli preokret: 'U četvrtak stižu nevolje, osobito u ovim regijama'

Danas je diljem Hrvatske pretežno sunčano i danju vrlo toplo. U unutrašnjosti je ujutro lokalno bilo kratkotrajne magle, dok je na jugu povremeno bilo umjerene naoblake uz mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar je većinom slab, poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni, osobito u gorju i uz obalu. Najviša dnevna temperatura kreće se između 25 i 30°C.

Kako prognozira Zoran Vakula za HRT, nakon svježih jutara proteklih dana – kada je u ponedjeljak u mnogim mjestima unutrašnjosti temperatura pala ispod 10°C, prvi put nakon tri mjeseca – slijedi nagla promjena. Umjesto svježine, sljedećih će dana dominirati sve izraženija južina, zatopljenje i vrući dani. No nakon toga stižu i pljuskovi, grmljavina te lokalna nevremena, ponajprije na Jadranu i područjima uz njega. Već od četvrtka nevolje će stvarati jako i olujno jugo. – Nakon što su mnogi u unutrašnjosti u ponedjeljak ujutro prigovarali zbog preuranjene svježine, sljedećih će se pak dana prigovarati zbog najprije sve izraženije južine, dodatnog zatopljenja i vrućih dana, zatim i ponegdje ponovno obilnih pljuskova, grmljavine, lokalno i nevremena, osobito na Jadranu i područjima uz njega, a nevolja će već od četvrtka biti i zbog jakog i olujnog juga – najavio je Vakula.

Foto: DHMZ

U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se stabilno, sunčano i toplije vrijeme nego u ponedjeljak, uz najviše temperature i do 29°C, dok će jutra i dalje biti svježa, ponegdje i maglovita. U središnjoj Hrvatskoj jutro također svježe, od 8 do 11°C, a danju sunčano uz oko 28°C. Na Jadranu i u Dalmaciji prevladavat će vedro uz maestral, s najvišom temperaturom oko 28 do 29°C, a more će ostati mirno do malo valovito.

Sredinom tjedna očekuje se porast temperature pa će noći postajati toplije, a dani ponegdje i vrući. Srijeda će većini donijeti obilje sunca, a tek u gorju i unutrašnjosti Istre može pasti pokoji kratkotrajni pljusak. Četvrtak će biti najtopliji dan u tjednu – temperatura bi u nekim mjestima mogla dosegnuti i 33 °C. Istodobno će na moru jačati jugo, koje će prema petku okrenuti na jako, mjestimice i olujno.

Kako najavljuje DHMZ, petak će donijeti osjetnu promjenu – sa zapada stiže naoblačenje, a vrijeme će postati nestabilnije. Pljuskovi i grmljavina tada će biti češći, a ponegdje i izraženiji, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje je izgledna i obilna kiša te nevrijeme. Uz jako jugo mogući su problemi u prometu i poplavljivanje riva. Vikend će također proteći u znaku nestabilnosti – u petak i subotu kiša, dok se prema nedjelji očekuje postupno smirivanje vremena. Temperatura mora trenutačno je između 22 i 25°C, a unatoč blagom hlađenju i dalje je ugodna za kupanje.