Vakula: Mogući su novi rekordi, možda i apsolutni; Otkrio i kada stiže olakšanje

"Paklene vrućine", "crveni alarm", "novi temperaturni rekordi", samo su neki od naslova koji već danima pune medijski prostor. Dio jest senzacionalizam, ali dio i nije. Uistinu proživljavamo iznadprosječno toplo razdoblje, kao rijetko kada. Ponegdje se mogu dogoditi i novi temperaturni rekordi za ovo doba godine, a možda i apsolutni, upozorio je u Studiju 4 HTV-a meteorolog Zoran Vakula.

– Na nekim područjima nikad nije bila tako visoka temperatura kao što će biti sutra – upozorio je Vakula. Iznio je podatak da je najviša temperatura ikad izmjerena na službenim postajama DHMZ-a bila u Pločama u kolovozu 1981. – čak 42,8 Celzijevih stupnjeva.

Na pitanje je li moguće da se to sada obori, odgovorio je da možda neće biti 42 do 43 stupnja, ali će biti vrlo blizu tim vrijednostima. Podsjetio je da je prosječna temperatura za Zagreb u ovo doba godine 30°C te poručio kako je pet do šest stupnjeva toplije od prosjeka. Dodao je kako je još važnije upozoriti da takva razdoblja topline traju već dugo, čak tjednima, te da je lipanj bio izrazito topao, u nekim mjestima i s temperaturnim rekordima.

– Razdoblje topline traje već dugo, ali i suše. Ta kombinacija prouzročila je ovo što nam se događa – šumske požare i redukcije vode, upozorio je.

– Vrhunac vrućine u Hrvatskoj bit će sutra. Zatim će biti malo podnošljivije u većini unutrašnjosti, a jednako vruće bit će na Jadranu, posebice na srednjem i južnom Jadranu. Nakon ponedjeljka i u unutrašnjosti bit će opet toplije, ali ne ovako vruće – najavio je.