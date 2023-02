Raukar-Gamulin: Ivan Pernar? Hvatanje poena, drukanje, to je bijedno i sramotno

Aktivistica, glumica i saborska zastupnica Možemo! Urša Raukar-Gamulin gostovala je u studiju Večernjeg lista. Novi Zakon o obnovi, afera oko glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek o čijem se izvješću danas glasa u Saboru, Zakon o kazalištu, ali i izlazak na parlamentarne izbore s SDP-om.. dio je tema o kojima je Raukar govorila u intervjuu koji je vodila novinarka Večernjeg lista Petra Balija. Dotakla se i slučaja Kongo.

"Mi ćemo glasati protiv i mislimo stvarno da Zlata Hrvoj Šipek treba očiti. Doviđenja, zbogom. Od kada smo mi počeli tražiti ostavku opet se pokazalo da je lagala. Rimac je jasno rekla da su razgovarali o Vjetroelektranama", kazala je Raukar.

"Takvih slučajeva Žalac se nalazilo, a možda se nalazi i danas", dodala je. "Taj slučaj iz ladice USKOK-a i DORH-a izvadio Europski ured javnog tužitelja. Zlata Hrvoj Šipek, mora otići. Iole da je prisebna i pristojna već bi sama ponudila ostavku", dodala je.

Curenje informacija i izmjene zakona

"Čudim se Plenkoviću da je izgubio kontrolu, vraćamo se u neka vremena gdje će se pisati samo ono što se njemu sviđa. ja se nadam da to neće napraviti jer to će biti loše po njega, za hrvatsko društvo, slobodu medija", kazala je.

Izmjena Zakona o obnovi

"To nisu izmjene, to vam je novi zakon", kazala je. Dodala je da su svi amandmani oporbe odbijeni.

"Poražavajuće je da HDZ i vladajući jašu istom linijom, a to je arogancija. Sada su shvatili, Plenković i ekipa da se bliže izbori i mora ići ubrzanje, ali nisu shvatili kako će biti s transparentnošću i raspodjelom novca. Poražavajuće je da, danas, mi na Baniji imamo ljude koji žive u uredskim kontejnerima, bez sanitarnih čvorova. Država je izgradila je na Baniji, u nešto više u dvije godine, šest kuća", kazala je.

"Turska nam je poslala 200 kontejnera i mi im ne možemo u ovoj strašnoj tragediji vratiti", dodala je.

Što se tiče Zakona o kulturi Raukar-Gamulin kaže da su dali 20 amandmana i svi su odbijeni. "Kako sam 40 godina na sceni i poznajem sustav kazališta, problema, mene je osobno ljudi jako puno nazivalo. Mi smo bili, i drugi oporbeni klubovi su bili glasni, ali imamo ministricu koju jedino zanimaju ravnatelji", kazala je.

Slučaj Kongo

"Mi nismo u direktnom kontaktu s našim vijećnikom, što je to izrazito teško . Znamo podatke kao i vi iz medija. Situacija je ozbiljna tamo ali i u Hrvatskoj, Pod krinkom brige za djecu uvode se ponovo glasovi homofobni, diskriminatorni, govor mržnje, pod krinkom brige za djecu hvataju najodurniji politički poeni, ugrožavaju se naši sugrađani u Kongu, tako i oni u Hrvatskoj ugrožavaju se djeca koja su posvojena, da se širi govor mržnje po svima koji su posvojili tu djecu, ta djeca su izložena vrijeđanju i maltretiranju u školi. Ne znam ni kakvi su to ljudi, kako možeš biti takav čovjek da te to uopće ne zanima, već ti je važno grabiti poene na tuđoj krvi", kazala je.

"Mislim na sve od kada se ta situacija počela događati, na sve koji su prozivali, tražili popise. Popisi sve djece da se objave koja su posvojena iz Konga. Naravno da je sustav imao problema", kazala je. "Sram ih može biti", kazala je.

Komentirala je i istup Ivana Pernara. On se pohvalio da je u nekoliko navrata prijavio četiri hrvatska para protiv kojih se u Zambiji vodi sudski postupak zbog sumnje na trgovinu djecom. Pernar je također na društvenim mrežama podijelio mail i poruke koje je slao zambijskim vlastima i policiji.

"Bijedno isto kao Željka Markić, hvatanje poena, drukanje, prijavljivanje, sramotno. Situacija se ponavlja", kazala je, te dodala da se sustav treba bolje urediti.

Što se tiče izlaska na parlamentarne izbore s SDP-om, kazala je da još ništa nije konkretno dogovoreno te da treba vidjeti kako će izgledati novi Zakon o izbornim jedinicama.