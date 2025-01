UŽIVO Sve je spremno za povijesni povratak Trumpa na vlast: Evo kad priseže novi američki predsjednik

*Danas se održava inauguracija Donalda Trumpa na čelno mjesto u SAD-u

Tijek događaja:

9:33 - Buduća prva dama SAD-a, Melania Trump, lansirala je vlastitu kriptovalutu pod nazivom $MELANIA uoči inauguracije svog supruga Donalda Trumpa. Ova vijest dolazi samo dan nakon što je izabrani predsjednik Donald Trump predstavio svoju kriptovalutu $Trump. Obje valute bilježe rast, ali i veliku volatilnost na tržištu.

"Službeni Melania Meme je aktivan! Sada možete kupiti $MELANIA," objavila je Melania Trump na platformi X u nedjelju. Prema informacijama na službenoj web stranici, "Official Melania Meme" je kriptoimovina kreirana i praćena na Solana blockchainu. Na web stranicama obje kriptovalute, $Trump i $Melania, naglašeno je kako one "nisu namijenjene kao investicijska prilika ili vrijednosni papir." Više OVDJE

9:00 - Što znamo o samoj inauguraciji?

Sama inauguracija održat će se u Kapitolu u Washingtonu, istom mjestu gdje je prije četiri godine tisuće njegovih pristaša na njegov poziv upalo i prosvjedovalo, što je rezultiralo čak i smrtnim slučajevima. Sama inauguracija počet će u podne tj. u 18 sati po našem vremenu, no neće Trump biti prvi kojeg ćemo vidjeti, već njegov zamjenik JD Vance koji će prvi izreći zakletvu.

Nakon njega, zakletvu će pred šefom suda pravde Johnom Robertsom izreći i sam Trump. Prošli puta to je učinio s desnom rukom u zraku, a lijevom položenom na Bibliju koju je u rukama držala njegova supruga Melania. Ovo je i tekst zakletve koju će reći:

''Svečano se zaklinjem (ili potvrđujem) da ću vjerno obnašati dužnost predsjednika Sjedinjenih Država i da ću, najbolje što mogu, čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država države''.

Nakon toga slijedi Trumpov govor koji je u prošlom mandatu trajao 17 minuta, a potom i potpisivanje. Cijela procedura završava ručkom, uobičajeno jelima koja su tipična za državu iz koje potječu državnici - Trump iz New Yorka, a Vance iz Ohija. Sve to trajat će otprilike do 15 sati, odnosno do 21 sat, a sve će biti popraćeno i procesijom duž avenije Penssylvanija gdje se očekuje tisuće njegovih pristaša.

8:30 - Inauguracija će se odvijati uz jake mjere sigurnosti nakon kampanje obilježene porastom političkog nasilja koje je uključivalo dva pokušaja atentata na Trumpa, uključujući onaj u kojem mu je metak okrznuo uho. Savezne vlasti također su na oprezu nakon novogodišnjeg napada u New Orleansu, kada je veteran američke vojske inspiriran Islamskom državom kamionetom uletio u gomilu ljudi, ubivši ih 14. Prošlog tjedna FBI je upozorio na potencijalne slične napade.

Prije osam godina, Trump je održao turobni inauguracijski govor obećavši da će okončati "američki pokolj" u, kako je rekao, gradovima prožetim kriminalom i mekim granicama, što je odstupanje od tona optimizma većine novoizabranih predsjednika. Strane vlade pomno će pratiti Trumpov govor u ponedjeljak nakon što je vodio kampanju prožetu zapaljivom retorikom. Tradicionalna parada Avenijom Pennsylvania pokraj Bijele kuće sada će se održati u zatvorenom prostoru u sportskoj dvorani Capital One Arena, gdje je Trump održao svoj pobjednički skup u nedjelju. Trump će također prisustvovati trima inauguracijskim balovima navečer.

7:00 - Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je u nedjelju u Washingtonu tisućama svojih pristaša da će nametnuti oštra ograničenja imigraciji prvog dana na vlasti, da će djelovati brzo i riješiti svaku krizu s kojom se SAD suočava. "Do sutrašnjeg zalaska sunca invazija na našu zemlju bit će zaustavljena", kazao je Trump na skupu "Učinimo Ameriku ponovno velikom" u prepunoj Capital One Areni u Washingtonu dan prije inauguracije.

Trump je ponovio svoje predizborno obećanje da će pokrenuti najveću deportaciju u povijesti SAD-a, koja će obuhvatiti milijune imigranata. "Ovo je najveći politički pokret u američkoj povijesti, a prije 75 dana postigli smo najveću političku pobjedu koju je naša zemlja ikada vidjela. Od sutra ću djelovati povijesnom brzinom i riješiti svaku krizu s kojom se naša zemlja suočava”, poručio je novi-stari predsjednik.

