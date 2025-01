Samo dva sata od Trumpove inauguracije, Pentagon uklonio portret jednog umirovljenog generala

Pentagon je u ponedjeljak uklonio portret Marka Milleya, umirovljenog generala i bivšeg načelnika Združenog stožera, rekla su dvojica očevidaca za Reuters, što je potez koji se dogodio unutar dva sata od inauguracije predsjednika Donalda Trumpa. Pentagon nije odmah odgovorio na pitanje zašto je portret uklonjen nekoliko dana nakon otkrivanja.

Trump je osjećao duboku ogorčenost prema Milleyu, a jednom ga je nazvao "sporim u pokretu i razmišljanju" i "moronom", podsjeća Reuters. Nekoliko sati prije inauguracije, bivši predsjednik Joe Biden izdao je preventivno pomilovanje za Milleyja i nekoliko odabranih dužnosnika i državnih službenika, kao i članove svoje obitelji, nastojeći ih zaštititi od moguće odmazde Donalda Trumpa.

Former Joint Chiefs Chairman Gen. Mark Milley's portrait has been removed from the Pentagon hallway where it was hanging as late as 12:46 pm today, when the earlier photo was taken. The portrait was just unveiled Jan. 12. It is not clear where the portrait was removed to. pic.twitter.com/bWnCh6Yl76