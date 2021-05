Veliko ublažavanje: Stožer objavio koje sve nove mjere stupaju na snagu od petka

Zbog povoljne epidemiološke situacije od petka na snagu stupa odluka o popuštanju mjera. Tako će biti omogućene svadbe do 120 ljudi, uz uvjet da osoba ima negativan nalaz ili je preboljela bolest tijekom posljednjih šest mjeseci ili je primila obje doze cjepiva. Dopušteno je okupljanje do 100 osoba na jednom mjestu. Obiteljska gospodarstva, restorani, svi ugostiteljski objekti iz skupine restorani, a to mogu biti i pivnica, kavana i caffe bar ako imaju minimalne tehničke uvjete za izdavanje hrane i slastica, i oni mogu posluživati i u zatvorenim prostorima

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da smo imali 538 novozaraženih u zadnja 24 sata. U odnosu na prošli tjedan, u ovom tjednu imamo pad od 41, 8 posto. Na ljestvici zemalja EU smo na 16. mjestu, u sredini. Što se tiče pilot-projekta kongresa u Puli, nakon osam dana radio se PCR test i nitko nije pozitivan.

Mjere na snagu stupaju 28. svibnja.

Na okupljanjima može biti do 100 osoba.

Ukida se zabrana privatnih okupljanja i svečanosti. Na pogrebima nema više ograničenja broja osoba, no nema izražavanja sućuti bliskim kontaktima.

Javna događanja i okupljanja svih vrsta mogu trajati do 23 sata.

Pekarnice mogu raditi do 23 sata. Alkoholna pića smiju se prodavati od 6 do 23.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata bit će od 6 do 23. Obiteljska gospodarstva, restorani, svi ugostiteljski objekti iz skupine restorani, a to mogu biti i pivnica, kavana i caffe bar ako imaju minimalne tehničke uvjete za izdavanje hrane i slastica, oni mogu posluživati i u zatvorenim prostorima

Kafići mogu raditi na otvorenom.

Svadbene svečanosti mogu se održavati s najviše 120 ljudi, uz uvjet da osoba ima negativan nalaz ili je preboljela bolest unutar šest mjeseci ili je cijepljena s obje doze. I osoblje također mora ispunjavati te uvjete.

Kasina i automat-klubovi mogu raditi do 23 sati.

Omogućuje se održavanje dječjih radionica i igraonica u zatvorenim prostorima

Zabrana treninga ostaje u školskim dvoranama.

Za izložbe i, kina određuje se četiri kvadrata po osobi.

Ukida se ograničenje od 40 posto mjesta za putnike. Obveza korištenja maski i dalje ostaje.

Granični prijelazi – djeca do 12 godina starosti koja putuju s roditeljima koji su cijepljeni ili su preboljeli ili imaju negativan test ne moraju imati negativan test niti ići u samoizolaciju.

Sankcije za one koji se ne pridržavaju uvjeta na svadbama

"Ove mjere vrijedit će do 15. lipnja, a u svakom sljedećem koraku moći ćemo ići u daljnja popuštanja", kazao je Davor Božinović.

"Sve osobe moraju biti informirane od organizatora. Organizator će obavijestiti da će na tom mjestu npr. 119 osoba biti na svadbi, a te osobe moraju zadovoljiti jedan od tri uvjeta i one će u posebnoj tablici u Excelu potpisati da su upoznate i da su suglasne da se ti podaci koriste i potvrditi je li to baš tako", objasnio je ministar Davor Božinović dodajući da će oni u registru moći provjeriti sve te podatke.

"Ako dođe do toga da se netko nije pridržavao mjera, bit ćemo prisiljeni primjenjivati sankcije", dodao je Božinović.

Klasične epidemiološke mjere u restoranima koje je propisao HZJZ

"Što se tiče restorana, odlučili smo se na one mjere koje su bile na snazi i ranije, one koje je propisao HZJZ-a glede razmještaja i distance. Razmišljamo o svemu. Vrlo je važno da nastavljamo s pristupom koji je od prvog dana postupan. Najgore bi bilo da nešto popustimo ili da idemo prebrzo, a da nas događaji vrate u neku restriktivnu mjeru. To je proces u kojem ćemo pratiti situaciju vezano za druge ugostiteljske objekte, poput noćnih klubova. Brojevi nam moraju padati jer je Hrvatska turistička zemlja i turiste će zanimati kolika je incidencija. Imamo iskustvo da je upravo zbog tih brojeva koji su nam rasli u jednom trenutku sredinom 8. mjeseca sezona prestala jer su te zemlje svojim državljanima počele davati naputke da pri povratku moraju ići u karantenu", kazao je Božinović.

"Postupnost je glavna poruka jer ne možemo znanstveno poslati poruku da je epidemiji kraj, nije. Želimo potaknuti ljude da borave što više na otvorenom", rekao je. "Biti na otvorenom puno je manji rizik nego boraviti u zatvorenom", dodao je.

"Kod restorana ocijenili smo da idemo na klasične epidemiološke mjere, s time da ćemo za neke događaje, vjenčanja, svadbe, poslovne evente staviti tri uvjeta, isto ćemo staviti i za koncerte. Još nećemo razmatrati otvaranje noćnih klubova, to su ipak dinamična mjesta, manja je izmjena gostiju u restoranima, dok je u klubovima i kafićima dinamičnije", dodao je Capak.

"Što se tiče školskih dvorana, mi smo do prije mjesec dana imali zatvorene škole, a sada ćemo pustiti druge ljude da dođu i nekako nam je logika stvari, jer mi nemamo najbolju epidemiološku situaciju, čekati kraj školske godine i onda omogućiti otvaranje dvorana", kazao je Capak.

"Što se tiče roka od šest mjeseci nakon cijepljenja, a mogu tu govoriti i o roku od 180 dana nakon dijagnoze, razmatra se da se taj rok produlji jer objektivno nema potrebe za tim. Što se tiče produljenja, izgledno je da će se produljiti na osam mjeseci, i to uskoro", kazao je Capak.

"Vjerojatni slučaj" COVID-19

"Oni koji su se javili svojem liječniku i kojima je dijagnosticiran 'vjerojatan slučaj', oni će moći dobiti potvrdu o preboljenju", kazao je Capak. Serološki testovi neće se uzimati kao dokaz o preboljenju, kazao je Capak.

Policijska pratnja za Tomaševića

"Policija poduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, pogotovo unutar svojih redova", kazao je Božinović.

