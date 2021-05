UŽIVO Božinović objasnio kako će se izdavati digitalne zelene potvrde i tko ih može zatražiti

Brojka novozaraženih u Hrvatskoj je u padu. U posljednja 24 sata zabilježeno je 1435 novih slučajeva zaraze. No, broj hospitaliziranih i dalje je visok, 2079 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 242 pacijenta. Struka poziva na oprez i pridržavanje mjera. Zasad nema popuštanja mjera na nacionalnoj razini.

Stožer održava konferenciju za medije.

"U posljednja 24 sata zabilježeno je 1435 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 11265. Među njima je 2 079 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 242 pacijenta. Preminule su 33 osobe. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 342 487 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 7388 preminulo, ukupno se oporavilo 323 834 osoba od toga 2079 u posljednja 24 sata.U samoizolaciji je trenutno 28 436 osoba. Do danas je ukupno testirano 1 863 305 osoba, od toga 7 682 u posljednja 24 sata. Zaključno s 6. svibnja utrošena je 1 025 701 doza cjepiva. Dosad je 796 909 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 228 792 primilo obje doze", priopćio je Stožer.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak izvijestio je o epidemiološkoj situaciji. U odnosu na prošli tjedan imamo 23, 5 posto manje novozaraženih. Incidencija nam je 578,5. Najniža je u Istarskoj, a najviša u Varaždinskoj županiji. Na ljestvici zemalja EU smo na 25. mjesto, višu imaju Švedska i Cipar. Prešli smo milijun doza cjepiva.

Zelene potvrde od 1. lipnja

"To nisu putovnice, nemojmo to drugačije zvati. Riječ je o digitalnim zelenim potvrdama koje će omogućiti prekograničnu provjeru", kazao je ministar Davor Božinović. "Hrvatska je u izradi nacionalnog rješenja. Potvrde će se izdavati na temelju baza osoba koje su preboljele Covid -19 u zadnjih 180 dana, koje su testirane u zadnjih 48 sati i osoba koje su cijepljenje", kazao je Božinović. Dodao je da se Hrvatska zalaže da što prije to profunkcionira.

Potvrde će se izdavati u digitalnom pdf formatu, a građani će ih moći zatražiti putem e - građani, a potvrde u fizičkom obliku izdavat će se putem HZZO-a i to u 150 ispostava. Verifikacija potvrda provodit će se očitovanjem QR kodova, a na granične prijelaze već je raspoređeno 250 čitača potvrda.

"Od 1. lipnja. ćemo biti u stanju izdavati te potvrde, što je važno za našu turističku sezonu ali i ukupnu borbu protiv epidemije", rekao je Božinović.

Capak: Ne bih preporučio nikome da ne nosi masku

"Poznata je činjenica da i potpuno cijepljenje s dvije doze ne štiti osobu od toga da bude i asimptomatska. Jedan postotak može oboljeti i širiti bolest. Iako ima nešto istraživanja oko toga mogu li osobe primiti na sluznicu nosa virus, izgleda da je to ipak moguće. Osim toga mi, iako nam se situacija poboljšava, imamo više od 1000 novozaraženih dnevno. Ne bih preporučio nikome da ne nosi masku. Vjerujemo da će do toga doći kada budemo pretežno cijepljeni i kada nam incidencija bude mala i da kada bude postojala mala mogućnost da sretnemo nekoga tko u sluznici nosa nosi virus. Srećemo ljude na poslu koji možda ne mogu biti cijepljeni iz nekog razloga, pa su oni osjetljiviji", kazao je Capak.

"Ljudi koji su kompromitirani s kroničnim bolestima imaju rizik bez obzira što su cijepljeni. Većina njih možda neće razviti teške oblike bolesti. Zbog nekih koji imaju loš zdravstveni status ili imunološki sustav i nisu dovoljno zaštićeni, mi i oni moramo biti na oprezu i mi zbog njih moramo nositi maske. Ono čega moramo biti svjesni jer to da nismo sami na svijetu, drugi ljudi putuju, naši ljudi odlaze, to će se pojačati i s potvrdama. Dok ne dosegnemo visoku razinu zaštite virus traži prostor za svoju cirkulaciju. Ako ga ima on će mijenjati svoje karakteristike i tražit će da izbjegne neke elemente našeg imuniteta i nalazit će prostor da se širi u izmijenjenom obliku. Time bih potaknula one koji još razmišljaju o cijepljenju koliko je to važno", kazala je Alemka Markotić.

Ministar zdravstva Vili Beroš kazao je da se ne razmišljamo o snakcijama kao modelu djelovanja za one koji se ne žele cijepiti. "Naravno da o tome koliko će virus biti u našem okruženju da ćemo se morati tome prilagoditi i možda razmisliti o nekim elementima koji će preferirati cijepljenje. Ali o sankcijama trenutno ne razmišljamo", kazao je Beroš..

AstraZeneca bolje štiti starije osobe nego ostala cjepiva govore neka istraživanja, kazao je Capak. "Molim Vas da se ne diskriminira ovo cjepivo kao i Johnson&Johnson. Kada primite ključeve automobila imate veći rizik od smrti nego da uzmete dozu AstraZenece. Trebamo uzeti u obzir što govore znanatsvenici i ono što je EMA izbijela o tim cjepivima", kazao je Capak.