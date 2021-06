Ratku Mladiću potvrđena kazna doživotnog zatvora!

Peteročlano Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) u utoraku sjedištu tog suda u Den Haagu objavilo je pravomoćnu presudu ratnom zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću kojom je potvrđena kazna doživotnog zatvora.

17:20 Oko presude se oglasila i Vlada Republike Hrvatske te je pozdravila dugo očekivanu presudu.

Ipak, iz vlade izražavaju nezadovoljstvo što u ovom pravomoćno okončanom postupku nije utvrđeno sudjelovanje i najviših dužnosnika Republike Srbije u tzv. sveobuhvatnom udruženom zločinačkom poduhvatu koji je rezultirao počinjenjem najtežih kršenja međunarodnog humanitarnog prava, a također izražavaju žaljenje i nezadovoljstvo što Ratko Mladić nije optužen i osuđen za brojna zlodjela počinjena tijekom agresije na Republiku Hrvatsku. Više pročitajte ovdje.

17:11 Presudu je na konferenciji kasnije komentirao i Milorad Dodik.

- Nama je jasno da se ovdje pokušava napraviti mit o genocidu u Srebrenici koji se nije desio. Mislim da je samo general Mladić poslat u direktnu legendu, a srpski narod će znati da bez njegovog duha bi bila mnogo veća stradanja našeg naroda, kazao je, a više možete pročitati ovdje.

16:55 Pravomoćnu presudu komentirao je i Satko Mujagić, bivši zatočenik čak dva logora - Omarske i Manjače.

- Presuda je onakva kakvu su mnogi očekivali. Iskreno, mene osobno ne zanima je li to genecid ili ne, on je osuđen u 10 točaka, no to meni neće vratiti moje mrtve i mrtve u BiH. Poražavajuće je i sramotno što srpski narod to ne može priznati, ovo što gledam u Banja Luci nije normalno, da ga veličaju. Što bi bilo da hrvatski narod krene veličati Antu Pavelića, kakva bi to bila zemlja kada bi netko sada vodio politiku ustaša. Ratko Mladić je masovni ubojica i zato je osuđen, kazao je.

16:40 Prilikom izricanja presude po točki 2 da je počinio genocid u Srebrenici, Ratko Mladić se rasplakao.

16:33 Ovaj ratni zločinac, koji je bio glavni zapovjednik vojske Republike Srpske danas je u konačnoj presudi, nakon koje nema žalbe, proglašen krivim po 10 od ukupno 11 točaka optužnice.

Ratko Mladić je kriv po točki 2: Kriv je zbog genocida u Srebrenici. Ratko Mladić je zajedno s drugima formulirao zajednički cilj da se bosanski Muslimani u Srebrenici eliminiraju ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca. U danima koji su uslijedili pogubljeno je više od 8000 muškaraca i dječaka na različitim lokacijama, dok su žene, djeca i dio starijih muškaraca protjerani. Kriv je po točki 3 za progone. Općine za koje se Ratka Mladića tereti za progon su Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Novi Grad, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Trnovo i Vlasenica, kao i progon iz Srebrenice. Cilj progona je trajno uklanjanje muslimana i Hrvata u razdoblju od 12. svibnja do 30. studenoga 1995. godine, tvrde tužitelji, navodeći da su gradovi i sela napadani s namjerom preuzimanja vlasti.

Kriv je po točkama 4, 5 i 6, i to zbog istrebljenja i ubojstava koji su bili dio cilja sva tri udružena zločinačka pothvata za koja je optužen Ratko Mladić - "uklanjanje nesrpskog stanovništva iz područja na koja su Srbi polagali pravo, širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva i provođenje kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja; eliminacija bosanskih muslimana iz Srebrenice, kao i prisilno odvođenje žena, djece i dijela starijih muškaraca".

Kriv je za točke 7 i 8 koje podrazumijevaju deportacije i nehumana djela Ova točka optužnice uključuje uhićenja bez naloga, mučenje, ubijanje, silovanje, razaranje kuća, spomenika kulture i sakralnih objekata. Natjerali su muslimane i Hrvate na bijeg iz svojih domova i mjesta. Drugi su fizički protjerani, navode tužitelji. Do kraja 1992. godine većina nesrpskog stanovištva prisilno je raseljena, deportirana i nehumana djela nastavljena su sve do kraja rata 1995. godine.

Kriv je i za točke 9 i 10 zbog teroriziranja i protupravnog napada na Sarajevo. Od travnja 1992. godine pa do kraja rata Sarajevo je granatirano i snajperirano. Tisuće civila svih dobi su ubijene ovakvom kampanjom. Ratko Mladić je bio sudionik ovog udruženog zločinačkog pothvata u cilju širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva.

Kriv je i po točki 11, i to zbog uzimanja vojnika UN-a za taoce. Nakon što su 25. i 26. svibnja 1995. godine NATO snage izvršile zračne napade na vojne ciljeve VRS-a, sprske snage su zarobile više od dvije stotine pripadnika mirovnih snaga i vojnih promatrača UN-a na različitim lokacijama, a neki od njih su maltretirani.

U lipnju 1995. godine pripadnici mirovnih snaga i vojnih promatrača su razmijenjeni u nekoliko navrata.

Mladić je oslobođen samo po točki 1, kao i u prvostupanjskoj presudi koja se odnosi na optužnicu za genocid u Prijedoru, Sanskom Mostu, Kotor Varoši, Ključu, Vlasenici i Foči. Zločinac Ratko Mladić ima 78 godina, a u sljedećim mjesecima bit će poznato u kojem zatvoru će provesti ostatak života.

16:18 Sud u Haagu donio je pravomoćnu presudu kojom se Mladiću potvrđuje kazna doživotnog zatvora!

16:15 "Žalbeno vijeće smatra neuvjeljivom ocjenu Mladića da je je htio humanitarno zbrinuti civile. Premještanje civila bili je protuzakonito, posebno premještanje djece, staraca i žena", rekla je sutkinja. Posebnu pažnju dali su Mladićevim žalbenim navodima o tome da nije bio prisutan u vrijeme ubojstava na području Srebrenice.

16:10 "Što se tiče udruženog zločinačkog poduhvata za Srebrenicu, Mladić nije dokazao grešku Raspravnog vijeća, odnosno nije dokazao da civili nisu imali drugog izbora nego otići", rekla je sutkinja. Žalbeno vijeće odbilo je njegovu žalbu, također uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe.

16:07 "Što se tiče udruženog zločinačkog poduhvata za Sarajevo, Žalbeno vijeće zaključilo je da Mladić nije dokazao da je Raspravno vijeće pogriješilo. Žalba mu je odbijena uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe", rekla je sutkinja. Žalbeno vijeće smatra da Mladić nije dokazao da je Sarajevo tretirao kao branjeni grad.

16:00 "Žalbeno vijeće konstatira, uz suprotno mišljenje sutkinje Nyambe, da Mladić nije pokazao da je raspravno vijeće pogriješilo kada se oslonilo na utvrđene činjenice, rekla je sutkinja i potvrdila da je Žalbeno vijeće potvrdilo sudjelovanje Mladića u sveukupnom udruženom zločinačkom poduhvatu.

15:56 Ratku Mladiću odbijena je žalba da nije imao pravedno suđenje, rekla je sutkinja.

15:53 Mladić je uložio žalbu na prvostupanjsku presudu i tražio da se ponište osuđujuće presude i donese oslobađajuća ili da se ponovi suđenje, rekla je predsjedavajuća sutkinja.

15:45 Žalbeno vijeće izriče drugostupanjsku presudu u predmetu protiv Ratka Mladića, rekla je u uvodu predsjedavajuća sutkinja koja je zatim iznijela sažetak presude Žalbenog vijeća.

15:45 S 45 minuta odgode počelo je emitiranje izricanja presude Ratku Mladiću.

15:00 U 15 sati počelo je izricanje presude Ratku Mladiću, no javnost će ju moći pratiti s 30-minutnom odgodom koja je uvedena nakon što je Slobodan Praljak tijekom izricanja presude počinio samoboubojstvo. Nešto prije početka izricanja presude pred zgradom suda u Haagu dogodio se manji incident. Kako javlja portal Klix.ba, jedan muškarac donio je transparent kojim je poručio da je to "sud nepravde" i da podržava Ratka Mladića. Situacija je ubrzo primirena.

KRONOLOGIJA DOGAĐAJA:

Podsjetimo, Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) izrekao je u studenome 2017. Mladiću kaznu doživotnog zatvora pošto ga je proglasio krivim za najteže ratne zločine tijekom rata u BiH, uključujući i genocid u Srebrenici. Na tu su se presudu žalili tužiteljstvo i obrana.

Serge Brammertz, glavni tužitelj MICT-a - koji je pravni sljednik ugašenog ICTY-ja - rekao je uoči izricanja pravomoćne presude Mladiću kako očekuje da će mu biti potvrđena kazna doživotnog zatvora. "Optimistični smo da smo uspjeli uvjeriti suce Žalbenog vijeća da potvrde izrečenu prvostupanjsku presudu", rekao je Brammertz u ponedjeljak.

Mladić je 2017. proglašen krivim za najteže ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, no vijeće ICTY-a je odbacilo optuže da je odgovoran i za genocid počinjen u još pet općina u BiH 1992. godine, poput Prijedora gdje su snage bosanskih Srba prognale i pobile gotovo cjelokupno hrvatsko i bošnjačko stanovništvo.

Tužiteljstvo je zatražilo da drugostupanjsko vijeće MICT-a potvrdi i tu točku optužnice a tome se nadaju i žrtve zločina dok Mladićeva obrana očekuje oslobađajuću presudu ili barem ponavljanje suđenja.

Presudu kojom ICTY i MICT kao njegov pravni sljednik zatvaraju svoj posljednji slučaj izravno povezan s ratom u Bosni i Hercegovini izreći će žalbeno vijeće kojim predsjedava sutkinja Prisca Matimba Nyambe a ostali su članovi Aminatta Lois Runeni N’gums, Seymour Panton, Elizabeth Ibanda-Nahamya i Mustapha El Baaj.

Mladić kojega su inozemni mediji poput BBC-ja odavno proglasili "krvnikom iz Bosne", izvještavajući kako je on odgovoran za najgore ratne zločine na europskom tlu nakon Drugog svjetskog rata, prvostupanjskom je presudom proglašen krivim za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti te za kršenje zakona i običaja ratovanja.

Nakon suđenja koje je potrajalo više od pet godina, tijekom kojega su saslušani iskazi čak 592 svjedoka optužbe i obrane, odbačen je jedino dio optužnice koji ga je teretio za zločin genocida u općinama u kojima su snage pod Mladićevim zapovjedništvom 1992. godine provele masovne etničke progone te pobile ili protjerale najveći dio Hrvata i Bošnjaka.