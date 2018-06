UŽIVO: Vidaković: Zahvaljujem se Martini Dalić na doprinosu

Izvanredni povjerenik u Agrokoru Fabris Peruško izjavio je u utorak nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem da su ga izvijestili o nagodbi, da idu održati sjednicu Privremenog vjerovničkog vijeća i nakon toga, ako sve prođe u redu, nagodba ide na ročište.

Kako je Večernji list već pisao, u finalnom nacrtu nagodbe ruske banke bi trebale dobiti 47% posto udjela, domaće banke 12% vlasništva Agrokora, kao i američki Knighthead Capital.

Očekuje se konačan dogovor o nagodbi, a dalje će sve biti u rukama Trgovačkog suda.

TIJEK DOGAĐAJA:

08:05 - "Mislim da će biti sve u redu, čut ćete sve i od dobavljača" rekao je potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić jutros došavši pred Vladu.

08:20 - Marin Pucar iz Podravke poručio je kako su 'uklonjene najveće prepreke' te dodao: "Žao mi je što Adris nije dio te priče. Nadam se da ćemo izvući pouku i da će Agrokor prebroditi krizu."

08:25 - Ubrzo je pred Vladu stigao i ministar gospodarstva Darko Horvat.

"Mislim da radimo dobar posao i da će ova nagodba danas biti jedan novi početak za Agrokor", rekao je Horvat koji ne vidi problem što će nagodbu potpisati privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće.

"Bit će tu razgovora i dogovora i izvan ovog nagodbenog procesa tako da kompletni Agrokor nije sadržan samo u sklopu nagodbe, bit će tu u bankarskom sustavu razno-raznih dogovora i biti će sigurno i bolje od onoga što će se danas potpisati", dodao je Horvat.

08:30 - Mato Brlošić, predstavnik malih dobavljača i OPG-ova u Privremenom vjerovničkom vijeću, kazao je kako očekuje da se saga o Agrokoru završi.

„Očekujem da se konačno ova saga o Agrokoru polako završi. Nadamo se da će to biti gotovo”, rekao je Brlošić.

Na upit je li problem što odluku o nagodbi donosi Privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće, Brlošić je poručio kako je vjerovao da će njegov mandat u vijeću biti kraći. Naime, OPG-ovima je u potpunosti isplaćen dug Agrokora.

„Meni bi bilo draže da su izabrani drugi ljudi, no pravnici kažu da je sve po zakonu, a ja posao inače obavljam do kraja. Dakle, sukladno je zakonu, pravilima i propisima. Odradit ćemo ga do kraja, ja se nadam da će većina biti zadovoljna”, zaključio je.

09:20 - "Premijer je tu da bi zaštitio gospodarstvo i uspio je u tome", rekla je Marica Vidaković, prokuristica Kraša i predstavnica srednjih i velikih dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću, vidno zadovoljna postignutim.

Najavila je da će o nagodbi odlučivati skupština vjerovnika, koja će se od 4. do 6. srpnja održati u Ciboninoj dvorani u Zagrebu.

Nakon toga se zahvalila Martini Dalić na njenom doprinosu u procesu nagodbe te je na primjedbu novinara o 'Borg grupi' rekla kako "nema pojma što je Borg grupa i kako je to za nju skupina suradnika".

09:22 - "Nagodbu smo radili zadnjih mjeseci, usuglasili smo to s pravnim timovima, s većinom vjerovnika i ne očekujem probleme", kratko je poručio izvanredni povjerenik Agrokora Fabris Peruško.

09:25 - Sergej Volk, predstavnik Sberbanka u Privremenom vjerovničkom vijeću, kazao je da će poduprijeti nagodbu.

„Drago nam je da smo postigli dogovor. Svi su sretni, neki su sretniji, no to je proces koji ima mnogo dijelova i vrlo je kompleksan”, kazao je Volk.