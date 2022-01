Beroš: Razgovarat ćemo ovih dana o mjerama. Zanemarili smo strategiju balončića...

Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić obratili su se javnosti oko situacije s koronavirusom. Podsjetimo, danas je zabilježeno 5845 novih slučajeva koronavirusa, a umrlo je 46 osoba. Potvrđen je i prvi slučaj tzv. flurone, kada je osoba istodobno zaražena Covidom i gripom. Omikron se sve brže širi, dok je u Francuskoj otkrivena i nova varijanta koronavirusa koja ima više mutacija od omikrona.

Ministar Beroš kazao je da nam je 14 dnevna stopa porasla te je iznad 1000. "S obzirom na pojavu novih varijanti, docjepljivanje i booster doza su od iznimne važnosti", kazao je ministar. "Nažalost najnoviji podaci prema našim tablicama pokazuju uzlazne linije, hospitaliziranih i umrlih", kazao je Beroš

"Uzroci veće zaraze su okupljanja tijekom blagdana, druženja, ostvarivanje više kontakata. Omikron je dijelom uzrok povećanom broju zaraženih. Imamo visoko suspektnih 113. Od 1000 uzoraka uzetih 21. 12 imamo tri potvrđena na omikron. Oko 30 do 40 posto pozitivnih bi mogao biti omikron. Potvrđujem prvi slučaj sezonske gripe kod 27-godišnje bolesnice, a koja je i pozitivna na koronavirus. Vijesti koje nisu dobre je opisivanje novog soja, što su napravili francuski znanstvenici, koja ima 46 mutacija i zabilježena je ulaskom osobe iz Kameruna. WHO ne pridaje veći značaj ovoj varijanti, ali to je dokaz da moramo biti pažljivi", kazao je Beroš.

Pozvao je građane na cijepljenje, posebno stariju populaciju. "Pacijent kod omikrona može biti zaražen i dva dana prije nego što se pokažu simptomi, zato je važna distanca, maska u zatvorenom, prozračivanje, izbjegavanje kontakata", kazao je Beroš.

"Ne možemo očekivati da ćemo se riješiti virusa, imamo cjepivo i epidemiološke mjere i to je put prema izlasku iz krize", kazao je.

"Situacija za sada unutar bolnica i naše Klinike je stabilna. No, i dalje imamo veliki broj bolesnika na respiratoru i i na intenzivnoj. Istu poruku imam koju ponavljamo stalno, budimo odgovorni, cijepimo se, držimo distancu. Trebamo premostiti ovu situaciju s omikronom", kazala je Markotić.

"Za sada nismo u Klinici dokazali dvojne infekcije. Niti među testiranima niti hospitaliziranih. Uobičajene su dvojne i trojne infekcije. Mogu ljudi biti inficirani s dva uzročnika. Naravno da se može onda očekivati teža slika. Za ovaj slučaj radi se o mlađoj osobi koji ima slabe simptome", dodala je Markotić.

Razgovara se o mjerama

"Sve se svodi na isto, izbjegavanje nepotrebnih kontakata. Pokušavamo naći balans. Ono što je važno je da od županijskih stožera dolaze sugestije koje se tiču okupljanja. Razgovarali smo i o online nastavi, ali to nije put kretanja. Zanemarili smo strategiju balončića odnosno, odnosno mjehurića, odnosno da bi trebalo razmišljati o nemiješanju određenih školskih skupina, kao što smo to radili u nekim ranijim valovima. Razmišljamo o ovim elementima, i sve ćemo to iskomunicirati. Razgovarat ćemo ovih dana o mjerama. Usuđujem se, iako nisam epidemiolog, reći mi kasnimo s pojavom omikrona u značajnijoj mjeri i to nam je odličan trenutak. Mi ćemo tek utvrditi stvara li omikron takav kaos kako kažu neki moji kolege", kazao je Beroš.

"Što je dvojba, da li uvoditi mjere i usporiti infekciju omikronom. Trebamo naći balans", kazao je.

"Omikron još ne dominira ali neće nas zaobići. Brojevi rastu i peti val je već tu, vezao se na četvrti val. Činjenica je da brojevi rastu, a razlog su nepridržavanje epidemioloških mjera, delta varijanta ali i pojava omikrona", kazao je Beroš.

Kaže da se razgovara s Istarskom županijom, Splitsko-dalmatinskom i Dubrovačko-neretvanskom županijom o sljedećim koracima.

