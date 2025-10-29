Uzbuna zbog opasne prijetnje nakon katastrofe: 'Mogli bi izaći, izbjegavajte ova područja'

Uragan Melissa s vjetrovima od 298 km/h, ostavio je Jamajku u stanju katastrofe. Dok se oluja sada kreće prema Kubi, gdje je evakuirano pola milijuna ljudi, stručnjaci je već nazivaju "olujom stoljeća". Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) upozorio je na "katastrofalne vjetrove, bujične poplave i olujne udare", predviđajući valove visoke do četiri metra. "Za Jamajku će to sigurno biti oluja stoljeća", rekla je Anne-Claire Fontan, stručnjakinja za tropske ciklone pri Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, na konferenciji za novinare. Premijer Andrew Holness obratio se naciji u utorak navečer, opisujući razmjere štete. "Izvješća koja smo do sada primili uključuju oštećenja na bolnicama, značajnu štetu na stambenim objektima, kućama i poslovnim nekretninama", rekao je za CNN. Iako još nema novih službenih izvješća o smrtnim slučajevima, Holness je upozorio: "S obzirom na jačinu oluje, očekujemo da će biti gubitaka života", dodao je. Tri osobe poginule su u incidentima povezanima s olujom prije nego što je oko uragana stiglo do kopna, uključujući pad stabala.

Fotografije i snimke koji stižu s otoka prikazuju srušena stabla, otpuhane krovove i poplavljene ulice. Bivša senatorica Imani Duncan-Price rekla je za BBC da su krovovi skinuti s bolnica te da ljudi riskiraju živote pokušavajući spasiti druge usred oluje.

"U nekim dijelovima očekuje se do 76 centimetara kiše, a neka područja već su poplavljena", izvijestila je jamajčanska meteorološka služba. Zdravstvene vlasti upozorile su na novu prijetnju. Naime, poplave bi mogle istjerati krokodile iz močvara u stambena područja. "Rast razine vode u rijekama i jarugama mogao bi uzrokovati preseljenje krokodila", priopćila je Regionalna zdravstvena uprava jugoistočne regije, savjetujući stanovnicima da izbjegavaju poplavne vode.

Winston Warren, koji živi manje od kilometra od oceana, opisao je zvuk oluje kao "stalno hučanje vode". "Vidjeli smo mnogo otpuhanih krovova", rekao je. Jedna žena, koja je željela ostati anonimna, izjavila je za BBC: "Voda mi ulazi kroz krov kuće. Nisam dobro." Na Kubi su vlasti evakuirale oko 500.000 ljudi iz područja osjetljivih na vjetar i poplave. Predsjednik Miguel Díaz-Canel upozorio je u poruci objavljenoj u državnim novinama Granma: "Melissa će stići sa silom i postoji velika zabrinutost zbog onoga što bi mogla uništiti u svom valu".