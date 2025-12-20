Političarka iz RS-a završila pravo za četiri mjeseca? Javnost bruji o 'turbo studentici'

Imenovanje nezavisne zastupnice u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikoline Šljivić na mjesto zamjenice direktorice Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove (RUGIPP) već dulje vrijeme izaziva brojne reakcije u javnosti. Iako je formalno riječ o kadrovskom rješenju koje je potpisala Vlada RS-a, u središtu rasprave našlo se, njezino obrazovanje.

Naime, dok zastupnica Liste za pravdu i red Zagorka Grahovac Šljivić javno naziva frizerkom, a sama imenovana se na društvenim mrežama predstavlja kao vlasnica luksuznog beauty salona, službena dokumentacija navodi kako je riječ o diplomiranoj pravnici. Upravo je ta diploma, međutim, postala predmet ozbiljnih polemika, piše Avaz.ba.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić potvrdio je da su pri imenovanju poštovane sve formalne procedure te da je Šljivić dostavila kompletnu dokumentaciju. „Imenovana je priložila svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje da je kvalificirana za obavljanje ove dužnosti. Prema priloženim aktima, zvanje diplomirane pravnice stekla je na Sveučilištu ‘Union – Nikola Tesla’ u Beogradu, na Poslovnom i Pravnom fakultetu, gdje je diplomirala 15. lipnja 2018. godine“, naveo je Minić.

Iako se na prvi pogled čini da je sve u skladu sa zakonom, problematični su datumi. Naime, visokoškolska ustanova na kojoj je Šljivić diplomirala dobila je akreditaciju tek u veljači 2018. godine svega četiri mjeseca prije datuma njezine diplome. Da je fakultet akreditiran upravo tada, potvrdili su i čelnici Sveučilišta „Union Nikola Tesla“ 2023. godine, nakon što im je akreditacija oduzeta. Tada su beogradskim medijima izjavili kako je Fakultetu za poslovne studije i pravo „oduzeto uvjerenje o akreditaciji visokoškolske ustanove, koje je izdano u veljači 2018. godine“.

Ako je Šljivić studij započela tek nakon akreditacije, ispada da je diplomu stekla u iznimno kratkom roku, zbog čega su je pojedini mediji prozvali „turbo studenticom“. Postoje i druga moguća objašnjenja. Jedno od njih je da je studirala i polagala ispite dok fakultet još nije bio akreditiran, odnosno dok nije imao status priznate visokoškolske ustanove, a da je nakon dobivanja akreditacije studij formalno završila. Druga opcija je da je ranije studirala na nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi, primjerice na Visokoj školi za uslužni biznis u Sokocu, te da se pred kraj studija prebacila na fakultet u Beogradu.

Nikolina Šljivić danas je kadar Ujedinjene Srpske, stranke koja ju je i predložila za funkciju zamjenice direktorice RUGIPP-a. Ipak, predsjednik stranke Nenad Stevandić nije odgovorio na novinarske upite o tome zašto je upravo Šljivić bila njihov izbor, kao ni bi li joj povjerio neku značajniju stranačku dužnost.