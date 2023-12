Uzavrele strasti na gradskoj sjednici u Vinkovcima: Jakšić krenuo prema Coti, zaustavio ga Krpan

Umjesto još jedne uobičajene sjednice Gradskoga vijeća koja je trebala imati tehnički karakter današnja sjednica Gradskog vijeća Vinkovaca umalo je prerasla u fizički sukob. Glavni protagonisti su bili nezavisni vijećnik Damir Jakšić te Ilija Cota iz HDZ-a. Počelo je već prilikom usvajanja zapisnika kada je bilo riječi o političkim uhljebima u Vinkovcima. Vijećnik HDZ-a Petar Šimić, inače vlasnik tvrtke Grad Export, pitao ga je je li on uređuje Facebook stranicu Cibalea na što je Jakšić rekao da ne uređuje. Naime, na prošloj sjednici Gradskog vijeća bilo je riječi o tekstu na toj stranici gdje su imenom i prezimenom spomenuti politički uhljebi u Vinkovcima. Među njima su spomenuti Jakšić i njegovi sinovi. U svom odgovoru Jakšić je rekao da se znaju šest godina kao vijećnici te da on Šimića cijeni kao branitelja i čovjeka koji je nešto postigao za razliku „od uhljeba i smradova protiv kojih se bori“. Kazao je i kako je on bio član HDZ-a 10 godina kao i da ima poklon od Franje Tuđmana za 10 godina ali i da se bori protiv nepotizma.

- Da vidim koji će meni od vas reći da moje dijete zato što tata nije u HDZ-u sutra ne može dobiti posao, hajde da ga vidim, tko će to reći – rekao je Jakšić s govornice.

Na to mu je Ilija Cota s mjesta rekao da će mu on reći gdje mu žena radi. Poslije još nekoliko kratkih rečenica koje su razmijenili Jakšić je krenuo prema Coti. Umiješao se vijećnik DP-a Josip Krpan kako bi spriječio mogući fizički obračun. Jakšić je potom opsovao Boga te je zaradio i drugu opomenu od predsjednika vijeća Mladena Karlića iako niti zapisnik s prošle sjednice Gradskoga vijeća još nije bio usvojen. S dvije opomene koje je zaradio u uvodu Jakšić više nije imao prava izlaska za vijećničku govornicu.

Poslije svega što se dogodilo gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić rekao je kako je kako supruga Damira Jakšića radi kao zamjenica ravnatelja jedne srednje škole u Vinkovcima i da je cijenjena profesorica i stručnjakinja koja je angažirana na raznim projektima.

