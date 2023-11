Sukob među članovima Udruge slijepih: Svemu je kumovala kuća na moru, intervenirala i policija

Pred ulazom u zgradu Hrvatskog saveza slijepih u zagrebačkoj Draškovićevoj ulici i prostorijama Udruge slijepih Zagreb na trećem katu prošlog su se četvrtka odigrale ružne scene. Psovalo se, vikalo, prijetilo, naguravalo, a jedna je osoba s višestrukim teškoćama i lakše ozlijeđena. Rezultat je to tihog rata koji već neko vrijeme traje u udruzi, a u četvrtak je poprimio razmjere otvorenog sukoba. Uzrok svađe je nekretnina u Bakarcu koju su slijepima početkom 1990-ih darovali nasljednici dobrotvora i pedagoga Vinka Beka. U prostranom zdanju njegove negdašnje vikendice na kvarnerskoj rivijeri slijepe i slabovidne osobe ljetovale su desetljećima, no od ove im je godine to onemogućeno.

Nakon sjednice Skupštine održane 17. travnja, vodstvo udruge koja je vlasnik nekretnine procijenilo je da objekt više nije siguran za korisnike te ga stavilo izvan funkcije. Iz zapisnika sjednice vidljivo je da je Vojin Perić, predsjednik udruge, koji je ujedno i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog saveza slijepih, krovne organizacije svih udruga, obavijestio prisutne kako je Bakarac u lošem stanju jer se u njega nije ulagalo 20 godina. V. d. izvršnog direktora udruge Petar Glavaš kazao je potom kako je utvrđeno da je u jednoj od kupaonica propao strop pa se urušio velik dio knaufa i vlaga se širi na okolne prostorije.

VIDEO Udruzi slijepih Zagreb održan je zbor članstva

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Štetu je potrebno sanirati, zaključio je, no udruga za to nema novca. Glavaš, koji je također zaposlenik Saveza slijepih kao voditelj njihova hostela u Premanturi, naveo je i to da je Bakarac, osim 2022., godinama poslovao negativno te da ondje u prosjeku ljetuje samo 25 članova udruge godišnje. Na istoj sjednici pravnica Andreja Veljača, potpredsjednica udruge, a ujedno i izvršna direktorica u Savezu slijepih, prema zapisniku koji smo dobili, napominje da kuća u Bakarcu propada te da ne služi slijepima. Navodi primjer raspolaganja imovinom Saveza koji je prodao odmaralište na Šolti i sufinancirao obnovu odmarališta u Premanturi koje svake godine posluje sve bolje. Predlaže potom da Skupština donese odluku o prodaji odmarališta u Bakarcu.

Odluka, međutim, nije usvojena jer je dio članova tek tada upoznat i s time da uz kuću udruga u svom vlasništvu ima zemljište i šumu na istoj lokaciji pa je odlučeno da se vijećanje odgodi za jesen. Vijest o zatvaranju i mogućoj prodaji ljetovališta izazvala je nezadovoljstvo među dijelom članova udruge koja ih broji oko 1100. Vrlo je brzo pokrenuta i Inicijativa za Bakarac iz koje upozoravaju kako vodstvo udruge nije upoznalo članove Skupštine s darovnim ugovorom u kojem stoji da darovatelji žele da imovina, ne samo kuća nego i zemljište i šuma, ostanu u trajnom vlasništvu udruge. Važan dio je, napominju, i stavak koji koji govori da se ugovor neće pobijati ni od jedne strane, osim u slučaju nemara.

16.11.2023., Zagreb - U Udruzi slijepih Zagreb odrzan je zbor clanstva udruge slijepih. Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

– Nemar je već pokazan otkako je u lipnju 2022. novo vodstvo preuzelo upravljanje udrugom. Prije toga, jedan mještanin Bakarca redovito je obilazio kuću izvan sezone, no prošle zime on nije angažiran – navodi Mirko Hrkač, danas bivši član Udruge slijepih. Otkako je doznao o čemu se razgovaralo 17. travnja, Hrkač postavlja pitanja u vezi s Bakarcem, a vodstvu udruge predložio je i donaciju od 6000 eura za sanaciju, no ona nije prihvaćena.

– Bakarac nije hotel s pet zvjezdica, ali nije ni ruševina. Onima koji ondje ljetuju puno je značio – ističe Hrkač. Trošak boravka u kući članovima udruge iznosio je 10 eura dnevno po osobi, što je za mnoge bio maksimum koji su mogli izdvojiti, objašnjava.

– Osim kuće u Bakarcu, slijepi mogu ljetovati u Premanturi, ali o znatno većem trošku – navodi on te pita tko si to može priuštiti jer u Hrvatskoj stalno zaposlenje imaju samo 74 osobe s oštećenjem vida. Zbog čitave situacije Inicijativa za Bakarac krajem rujna podnijela je zahtjev za sazivanje zbora članova udruge na kojoj bi glavne teme bile slučaj Bakarac i stanje u udruzi. Zahtjev je potpisalo 67 članova, naknadno još 16.

Tjedan dana nakon toga, prvi put u 70 godina postojanja, četvero članova isključeno je iz udruge. Među njima se našao i Mirko Hrkač, a razlozi su "kršenje Statuta i narušavanje ugleda udruge". Iz istih razloga isključena je i Blaženka Rogulj, jedna od potpisnica zahtjeva za sazivanje zbora. Na popisu se našao i Branimir Šutalo, bivši predsjednik udruge. Njega se dodatno tereti i za nenamjensko trošenje 221.500 kuna potrošenih kako bi se platio dug Ministarstvu rada koji je nastao jer jedan od ugovorenih projekata nije proveden, kao i za protuzakonito raspolaganje novcem od donacija. Iz udruge je isključen i Goran Denis Tomašković, izvršni direktor Udruge od 2012., jer je, među ostalim, "opstruirao rad vodstva i prikrivao kaznena djela kako bi uzrokovao likvidaciju udruge te nezakonito trošio sredstva".

Isključenim članovima prošlog je četvrtka zabranjen ulaz na Zbor koji se održao u prostorijama udruge u Draškovićevoj što je izazvalo svađu jer za to nisu dobili nikakvo obrazloženje, a nisu pušteni u zgradu iako su imali punomoć drugih članova koju je ovjerio javni bilježnik. Kako bi im se ulazak fizički onemogućio, angažirani su i zaštitari, a uključila se i policija koja je utvrdila kako četvero slijepih osoba nema zakonsko pravo ući u zgradu koja je u vlasništvu Hrvatskog saveza slijepih. Na Zboru je oko 140 prisutnih razgovaralo povišenim tonovima i bilo je vidljivo da je članstvo razjedinjeno na one koji podržavaju aktualnu upravu te one koji su zahtijevali da se isključenim članovima odobri pristup. Zbog nemogućnosti da se uspostavi dijalog, Zbor na kraju nije održan.

– Ovakva agresija vodstva je nepojmljiva. Ako su isključeni činili nešto protuzakonito, to neka se prijavi policiji, a ne ovako izbacivati ljude jer se ne slažu s postupcima vodstva – vikala je na zboru jedna od okupljenih. Sazivanje zbora potpredsjednica Andrea Veljača nazvala je "terorom manjine nad većinom".

– No, poštivali smo Statut i sazvali ga. Otkako smo u srpnju 2022. preuzeli vodstvo, napravili smo internu reviziju i otkrili nezakonite radnje, dvostruko financiranje, uzimanje gotovog novca koji je završavao po ladicama, korištenje službenog automobila u privatne svrhe... Dogovorili smo se da nećemo kazneno goniti nikoga nego riješiti sve unutar sebe, no možda smo pogriješili – objašnjava. Navela je i kako u udruzi djeluje volonterski.

– Napravila sam operativni i financijski plan te institucionalnu podršku projektima, ništa nisu imali. Kada se bivši izvršni direktor Tomašković vratio s godišnjeg i bolovanja, blokirao nam je pristup računalu i promijenio šifre – nastavlja. Investicijska sredstva za obnovu Bakarca, navodi, nenamjenski je potrošio on, što je zatajio predsjedniku. Paralelno s tim, dodaje, udruga se suočava s anonimnim pismima koje članovi šalju nadležnim institucijama i tako im sabotiraju rad. Informacija o prodaji Bakarca, navodi, nije točna.

200.000 eura trošak je, prema procjeni, sanacije Bakarca. Čak i ako se povuku sredstva iz EU, Udruga slijepih toliki novac nema, kaže dopredsjednica Andrea Veljača

– Skupština je 24. listopada odlučila da prodaje neće biti. U travnju smo razgovarali o Bakarcu, no nismo imali sve informacije – kazala je. U međuvremenu su, nastavlja, od građevinara dobili nalaz da je Bakarac opasan jer nema minimalne tehničke uvjete, izlaz u slučaju požara te da je pukla greda na nosivom zidu.

– A za boravak u Bakarcu se uzimao novac u gotovini i stavljao u ladicu. Nikad nije položen na račun udruge, što je također protuzakonito – navodi. Potvrdila je i kako se u travnju razgovaralo o prodaji nekretnine.

– Bez konstrukcijske obnove i kategorizacije objekt se ne može koristiti. Ne možemo besplatno voditi ljude jer se troši struja i plin, no ne možemo od njih ni uzeti novac jer objekt nije kategoriziran. Nisam za to da se Bakarac proda, no kuća se nalazi na brijegu, 800 metara je udaljena od plaže i da biste došli do nje, morate prijeći magistralu pa slijepa osoba sama ne može biti tamo – objašnjava. Predlagala je zato, kaže, prodaju kako bi se kupili dodatni objekti u Zagrebu. Za sanaciju Bakarca, navodi, konstrukcijska obnova stajala bi 200.000 eura.

– Mogla bi se povući sredstva iz EU fondova, no tko će napisati projekt? Ja volonterski ne želim. Za energetsku obnovu Premanture Savez je snosio troškove od 30 posto, a 60.000 eura za Bakarac udruga nema jer ih je Tomašković potrošio za plaće – ističe A. Veljača.

Savez je, potvrđuje, prodao odmaralište na Šolti jer je put do objekta trajao devet sati i nije se koristio. Od Šolte je dobiveno 2,6 milijuna kuna, dio je novca potrošen za energetsku obnovu Premanture. U fokusu raskola unutar udruge, smatra predsjednik Vojin Perić, uopće nije Bakarac, nego pokušaj starog vodstva da pod tom krinkom sruši novo vodstvo udruge.

– Htjeli su iskoristiti zbor da sruše Skupštinu, što svemu daje političku dimenziju. Čovjek sam od kompromisa, no šokirao sam se kada sam saznao da bivši izvršni mora vratiti 200.000 kuna za projekt, o čemu me uopće nije obavijestio – ispričao je Perić. Kada prestanu napisi na društvenim mrežama i anonimni mailovi, dodaje A. Veljača, isključeni mogu predati zahtjev za ponovnim uključenjem, a Perić je, kaže, spreman sa svakim razgovarati u četiri oka. Prozvani bivši direktor Goran Tomašković tvrdi pak da je sve što se o njemu govori laž.

10 eura dnevno iznosio je trošak noćenja u ljetovalištu Bakarac. Boravak u Premanturi znatno je skuplji, tko si to može priuštiti, pita se Mirko Hrkač

– Otkako su izabrani u ljeto 2022. počelo je moje šikaniranje. Iako sam tražio vanjsku reviziju, provedena je unutarnja. Tražio sam i da mi se dostave dokazi za sve ono za što me se tereti, no nikada ih nisam dobio. Spomenuti iznos od 200.000 kuna bio je namijenjen projektima koje nismo proveli zbog pandemije i taj je novac vraćen, neistina je da se nenamjenski trošio – tvrdi Tomašković. Na bolovanje je otišao, ističe, zbog sustavnog mobbinga koji je trpio od nove dopredsjednice Andreje Veljače. Nije jedini, dodaje, te podsjeća na slučaj iz 2019., kada se u medijima pisalo o njezinom mobbingu u Savezu slijepih. Do 2022. nikada se nije dogodio slučaj da iste osobe sjede u vrhu Saveza i Udruge slijepih, upozorava Tomašković koji je podnio tužbu zbog kršenja ugovora o radu. S obzirom na to da zbor prošlog četvrtka nije održan, prema statutu, udruga je dužna sazvati novi za 30 dana, kažu naši sugovornici.

– Poslao sam zahtjev, nisu se očitovali, no zbor ćemo održati u ponedjeljak na Kaptolu 29a u 17 sati – navodi Miro Hrkač koji se nada konstruktivnoj raspravi o Bakarcu. Dok se to ne dogodi, ljetovalište će zjapiti prazno i bit će prepušteno propadanju.

