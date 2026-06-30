Užas na američkom festivalu: Tijelo novorođenčeta pronađeno u prijenosnom toaletu, policija moli za pomoć

Tijelo novorođene bebe pronađeno je u nedjelju ujutro u prijenosnom toaletu na američkom glazbenom festivalu Electric Forest u Rothburyju, u saveznoj državi Michigan. Policija je pokrenula istragu nakon stravičnog otkrića u kamping-zoni festivala. Prema navodima nadležnih službi, tijelo je pronašao zaposlenik tvrtke zadužene za održavanje prijenosnih sanitarnih čvorova tijekom redovitog obilaska.

Iz Državne policije Michigana poručili su kako se, prema dosadašnjim saznanjima, incident smatra izoliranim slučajem. „Državna policija Michigana nastavlja istragu o pronalasku preminulog novorođenčeta, čije je tijelo u nedjelju ujutro pronađeno u kamping-zoni festivala Electric Forest. Istražitelji mole javnost za pomoć”, stoji u priopćenju. „Ako ste se nalazili na tom području i primijetili nešto neobično, ili ako imate bilo kakvu informaciju za koju smatrate da bi mogla biti važna, pozivamo vas da se javite”, dodali su iz policije.

Policija je ujedno zahvalila javnosti na suradnji te zamolila građane da se, iz poštovanja prema istrazi i svima pogođenima ovim slučajem, suzdrže od nagađanja na društvenim mrežama. Priopćenje policije podijelili su i organizatori festivala Electric Forest na Instagramu. „Forest Family, s velikom boli moramo s vama podijeliti ovu tešku vijest. Državna policija Michigana nastavlja istragu ovog tragičnog događaja te moli za pomoć sve koji mogu pridonijeti rasvjetljavanju slučaja. Organizacijski tim je slomljen, a znamo da je i naša Forest Family duboko potresena”, objavili su organizatori.

Četverodnevni festival, koji se održava na ranču Double JJ, ove su godine predvodili Illenium, Excision, Kaskade i Chris Lake. Manifestacija je započela u četvrtak, a završila u nedjelju navečer, navodi se na službenim stranicama festivala. Vijest o pronalasku tijela dolazi nakon što su posjetitelji tijekom vikenda evakuirani s festivalskog prostora zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta i snažnog nevremena koje je pogodilo Rothbury, piše Mirror.

Putem razglasa tada je objavljena poruka: „Pozornost svim posjetiteljima festivala. Zbog opasnih vremenskih uvjeta evakuiramo festivalski prostor. Molimo vas da odmah potražite zaklon izvan festivalske lokacije. Daljnje obavijesti bit će dostupne putem festivalske aplikacije.” Rothbury se nalazi oko 98 kilometara sjeverozapadno od Grand Rapidsa u Michiganu. Policija i dalje poziva sve osobe koje raspolažu bilo kakvim informacijama da im se jave.